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Дороги и транспорт Поступили из Москвы: в Ярославль привезли новые машины для слежки за нарушителями ПДД

Поступили из Москвы: в Ярославль привезли новые машины для слежки за нарушителями ПДД

Как работает эта техника

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В Ярославль привезли новую технику, чтобы следить за нарушителями ПДД | Источник: правительство Ярославской областиВ Ярославль привезли новую технику, чтобы следить за нарушителями ПДД | Источник: правительство Ярославской области

В Ярославль привезли новую технику, чтобы следить за нарушителями ПДД

Источник:

правительство Ярославской области

В Ярославскую область из Москвы поступили новые передвижные и мобильные комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД. Они оказались в числе 20 транспортных средств, которые привезли в регион благодаря сотрудничеству с правительством Москвы.

«Это позволит усилить контроль за дорожным движением, повысить безопасность и комфорт жителей и гостей нашей области. Также регулярно закупаем для регионального предприятия „Ярдормост“ новые дорожные машины, экскаваторы, установки для ямочного ремонта, навесное оборудование и другую технику, что позволит эффективнее заниматься уборкой и ремонтом дорог», — рассказал губернатор Михаил Евраев.

С помощью новой техники можно будет выполнять сразу несколько задач | Источник: правительство Ярославской областиС помощью новой техники можно будет выполнять сразу несколько задач | Источник: правительство Ярославской области

С помощью новой техники можно будет выполнять сразу несколько задач

Источник:

правительство Ярославской области

Как объяснил Министр дорожного хозяйства и транспорта Роман Душко, спецмашины оснащены выдвижными комплексами фиксации, которые в нужной точке разворачиваются с крыши автомобиля.

«Также поступила техника, оборудованная табло переменной информации, — она незаменима при временном перекрытии движения, например, во время уличных праздников или дорожных работ. Есть и машины, которые будут использоваться для проведения обследования дорог и выезда на объекты», — уточнили в региональном правительстве.

Власти рассказали, что первая техника уже вышла на линию.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
ПДД Камера фотовидеофиксации
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Комментарии
29
Гость
29 минут
это новый налог
Гость
1 час
Ну, если это действительно поможет убрать лихачей с наших дорог, то я только за. Страшно иногда ехать по Ярославлю, когда мимо проносятся как на гоночном треке. Главное, чтобы камеры стояли там, где реально опасно, а не просто для сбора штрафов
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