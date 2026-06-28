Поступили из Москвы: в Ярославль привезли новые машины для слежки за нарушителями ПДД

В Ярославль привезли новую технику, чтобы следить за нарушителями ПДД Источник: правительство Ярославской области

В Ярославскую область из Москвы поступили новые передвижные и мобильные комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД. Они оказались в числе 20 транспортных средств, которые привезли в регион благодаря сотрудничеству с правительством Москвы.

«Это позволит усилить контроль за дорожным движением, повысить безопасность и комфорт жителей и гостей нашей области. Также регулярно закупаем для регионального предприятия „Ярдормост“ новые дорожные машины, экскаваторы, установки для ямочного ремонта, навесное оборудование и другую технику, что позволит эффективнее заниматься уборкой и ремонтом дорог», — рассказал губернатор Михаил Евраев.

С помощью новой техники можно будет выполнять сразу несколько задач Источник: правительство Ярославской области

Как объяснил Министр дорожного хозяйства и транспорта Роман Душко, спецмашины оснащены выдвижными комплексами фиксации, которые в нужной точке разворачиваются с крыши автомобиля.

«Также поступила техника, оборудованная табло переменной информации, — она незаменима при временном перекрытии движения, например, во время уличных праздников или дорожных работ. Есть и машины, которые будут использоваться для проведения обследования дорог и выезда на объекты», — уточнили в региональном правительстве.