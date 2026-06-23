«Может рухнуть в ближайшие дни»: ярославцы бьют тревогу из-за разрушающегося моста — фото

Ярославцы жалуются на разваливающийся мост в Борисоглебском округе Источник: прокуратура Ярославской области / MAX

Местные жители пожаловались на разрушающийся мост и проблемную дорогу у поселка Борисоглебский Ярославской области.

«Мост между Деревеньками и поворотом на воинскую часть в Ярославской области находится на грани обрушения. Местные жители опасаются полного перекрытия движения до Борисоглебска. По словам очевидцев, вторая сторона моста может рухнуть в ближайшие дни», — написали в паблике «Свободный Ярославль».

Днём 23 июня стало известно, что прокуратура Борисоглебского района начала проверку по материалам СМИ о разрушении автомобильного моста.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, включая вопросы содержания и ремонта дороги и безопасной эксплуатации инженерных сооружений», — сообщили в ведомстве.

По предварительной информации прокуратуры, дорога Борисоглебский — Буйкино с подъездом к деревне Неверково является дорогой регионального значения. Ответственность за её содержание несёт ГКУ ЯО «Ярдорслужба».

ГКУ ЯО «Ярдорслужба» — государственное казенное учреждение Ярославской области, существующее с 1998 года. Учредителем является региональное министерство дорожного хозяйства. Организация занимается реализацией программ развития дорожного хозяйства в области.