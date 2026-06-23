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Дороги и транспорт «Может рухнуть в ближайшие дни»: ярославцы бьют тревогу из-за разрушающегося моста — фото

«Может рухнуть в ближайшие дни»: ярославцы бьют тревогу из-за разрушающегося моста — фото

Прокуратура начала проверку

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Ярославцы жалуются на разваливающийся мост в Борисоглебском округе | Источник: прокуратура Ярославской области / MAXЯрославцы жалуются на разваливающийся мост в Борисоглебском округе | Источник: прокуратура Ярославской области / MAX

Ярославцы жалуются на разваливающийся мост в Борисоглебском округе

Источник:

прокуратура Ярославской области / MAX

Местные жители пожаловались на разрушающийся мост и проблемную дорогу у поселка Борисоглебский Ярославской области.

«Мост между Деревеньками и поворотом на воинскую часть в Ярославской области находится на грани обрушения. Местные жители опасаются полного перекрытия движения до Борисоглебска. По словам очевидцев, вторая сторона моста может рухнуть в ближайшие дни», — написали в паблике «Свободный Ярославль».

Днём 23 июня стало известно, что прокуратура Борисоглебского района начала проверку по материалам СМИ о разрушении автомобильного моста.

Часть асфальта на мосту провалилось | Источник: прокуратура Ярославской областиЧасть асфальта на мосту провалилось | Источник: прокуратура Ярославской области
Так выглядит это место под мостом | Источник: прокуратура Ярославской областиТак выглядит это место под мостом | Источник: прокуратура Ярославской области
В прокуратуре отметили, что при наличии нарушений будут приняты меры реагирования | Источник: прокуратура Ярославской областиВ прокуратуре отметили, что при наличии нарушений будут приняты меры реагирования | Источник: прокуратура Ярославской области

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, включая вопросы содержания и ремонта дороги и безопасной эксплуатации инженерных сооружений», — сообщили в ведомстве.

По предварительной информации прокуратуры, дорога Борисоглебский — Буйкино с подъездом к деревне Неверково является дорогой регионального значения. Ответственность за её содержание несёт ГКУ ЯО «Ярдорслужба».

ГКУ ЯО «Ярдорслужба» — государственное казенное учреждение Ярославской области, существующее с 1998 года. Учредителем является региональное министерство дорожного хозяйства. Организация занимается реализацией программ развития дорожного хозяйства в области.

Ситуация поставлена прокуратурой области на контроль.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
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Комментарии
46
Гость
1 час
"В прокуратуре отметили, что при наличии нарушений будут приняты меры реагирования" Вроде как нарушения видны невооруженным глазом.
Гость
52 минуты
Ненене, не закрывайте мост ток,вы что. Там полоса крепкая, тут дорожникам работы максимум на несколько дней
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Гость
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