Даже за невозвратный билет можно вернуть деньги: юрист назвала уважительные причины

Для возврата средств за билет должна быть веская причина Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Бывают ситуации, когда запланированная поездка срывается в последний момент. И в таких ситуациях зачастую люди даже не пытаются вернуть деньги за билет на самолет. Однако вернуть потраченные средства всё же можно, даже если билет невозвратный. Юрист Ольга Александрова рассказала Городским медиа, в каких случаях можно требовать возврат денег с авиакомпании и что для этого потребуется.

«Вернуть деньги за билет можно, даже если он невозвратный, по следующим причинам: если умер родственник, который должен был лететь с вами, или же он серьезно заболел. Также вы можете рассчитывать на возврат средств, если вас самих скосила серьезная болезнь», — пояснила юрист.