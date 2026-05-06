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Дороги и транспорт Ярославль встал в 8-балльные пробки. Причина

Ярославль встал в 8-балльные пробки. Причина

В центре города возникли заторы

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В Ярославле образовались 8-балльные пробки | Источник: читатель 76.RUВ Ярославле образовались 8-балльные пробки | Источник: читатель 76.RU

В Ярославле образовались 8-балльные пробки

Источник:

читатель 76.RU

Вечером 6 мая в Ярославле собрались 8-балльные пробки. Судя по картам, основные заторы образовались в центре.

Бордовым цветом отмечены Советская улица, проспект Октября, Первомайская улица, Флотский спуск, Красный Съезд, улицы Победы и Республиканская. Октябрьский мост стоит в сторону Заволжского района. Также заторы образовались на проспекте Авиаторов и Дачной улице.

В городе произошло несколько аварий | Источник: Яндекс.КартыВ городе произошло несколько аварий | Источник: Яндекс.Карты

В городе произошло несколько аварий

Источник:

Яндекс.Карты

По данным сервиса «Яндекс.Карты», в городе произошло несколько ДТП. Автомобилисты рассказали об аварии на проспекте Авиаторов, еще два ДТП, судя по отметкам, произошли на Дачной улице. Также водители сообщали об аварии на Советской улице.

Красным цветом отмечен участок Московского проспекта на выезде из центра. Судя по картам, движение там затруднено, но не парализовано.

«Пробочка на мосту, но мы тут довольно быстро двигаемся», — рассказала читательница 76.RU.

Напомним, вечером 6 мая в Ярославле на льду «Арены-2000» будут играть (6+) «Локомотив» и омский «Авангард». Матч начнется в 19:30, поэтому многие болельщики будут стараться успеть приехать к этому времени.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Пробка 8 баллов Автомобиль Арена-2000
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Комментарии
11
Гость
7 мая, 07:49
В центре запоры
Гость
6 мая, 21:24
Как хорошо, что ледовый не построили в Брагино. )))
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Гость
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