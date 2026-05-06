Ярославль встал в 8-балльные пробки. Причина

В Ярославле образовались 8-балльные пробки Источник: читатель 76.RU

Вечером 6 мая в Ярославле собрались 8-балльные пробки. Судя по картам, основные заторы образовались в центре.

Бордовым цветом отмечены Советская улица, проспект Октября, Первомайская улица, Флотский спуск, Красный Съезд, улицы Победы и Республиканская. Октябрьский мост стоит в сторону Заволжского района. Также заторы образовались на проспекте Авиаторов и Дачной улице.

В городе произошло несколько аварий Источник: Яндекс.Карты

По данным сервиса «Яндекс.Карты», в городе произошло несколько ДТП. Автомобилисты рассказали об аварии на проспекте Авиаторов, еще два ДТП, судя по отметкам, произошли на Дачной улице. Также водители сообщали об аварии на Советской улице.

Красным цветом отмечен участок Московского проспекта на выезде из центра. Судя по картам, движение там затруднено, но не парализовано.

«Пробочка на мосту, но мы тут довольно быстро двигаемся», — рассказала читательница 76.RU.

Напомним, вечером 6 мая в Ярославле на льду «Арены-2000» будут играть (6+) «Локомотив» и омский «Авангард». Матч начнется в 19:30, поэтому многие болельщики будут стараться успеть приехать к этому времени.