«Добраться на работу и не опоздать — квест»: в Ярославле крупный проспект сковали пробки

Утром 3 декабря проспект Фрунзе в Ярославле сковали пробки. Автомобилисты испытывали трудности с выездом на Московский проспект. По их словам, тому было несколько причин.

«Там произошло ДТП — автобус и легковушка, их все старались объехать. К тому же, утром еще решили устроить уборку у отбойников. Почему в час пик — непонятно. В общем, добраться на работу и не опоздать — настоящий квест», — рассказала читательница 76.RU.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», затор образовался в сторону выезда на Московский проспект. Автомобилисты отметили две аварии. Также движение затруднено на улице Вишняки. При этом на Московском проспекте движение свободное.

Дорожную обстановку в городе агрегатор оценивает на четыре балла.