Дороги и транспорт «Добраться на работу и не опоздать — квест»: в Ярославле крупный проспект сковали пробки

«Добраться на работу и не опоздать — квест»: в Ярославле крупный проспект сковали пробки

Очевидцы рассказали об утренних ДТП

1 561
На проспекте Фрунзе произошло ДТП | Источник: читательница 76.RUНа проспекте Фрунзе произошло ДТП | Источник: читательница 76.RU

На проспекте Фрунзе произошло ДТП

Источник:

читательница 76.RU

Утром 3 декабря проспект Фрунзе в Ярославле сковали пробки. Автомобилисты испытывали трудности с выездом на Московский проспект. По их словам, тому было несколько причин.

«Там произошло ДТП — автобус и легковушка, их все старались объехать. К тому же, утром еще решили устроить уборку у отбойников. Почему в час пик — непонятно. В общем, добраться на работу и не опоздать — настоящий квест», — рассказала читательница 76.RU.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», затор образовался в сторону выезда на Московский проспект. Автомобилисты отметили две аварии. Также движение затруднено на улице Вишняки. При этом на Московском проспекте движение свободное.

Дорожную обстановку в городе агрегатор оценивает на четыре балла.

На проспекте Фрунзе собралась пробка | Источник: Яндекс.КартыНа проспекте Фрунзе собралась пробка | Источник: Яндекс.Карты

На проспекте Фрунзе собралась пробка

Источник:

Яндекс.Карты

Также по словам читателей 76.RU, еще одна авария произошла утром на Богоявленской площади.

«Там тоже автобус и легковушка. Но затора нет, движение свободное. На место уже приехали сотрудники ДПС», — рассказал ярославец, проезжавший мимо места ДТП.

А как вы сегодня добрались до работы?

Постоял в пробке, опоздал
Постоял в пробке, но приехал вовремя
Спокойно проехал, заторов не было
Я еще в пути
Алина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Пробка Проспект Фрунзе ДТП
Комментарии
16
Гость
1 час
Трамвай бы, до центра от крестов, да по фрунзе и проблем не будет никогда. Это решение столь явное и напрашивающееся уже деся\тилетия, что удивительно даже.
Гость
2 часа
Расширением дорог некогда заниматься - надо стелу ставить...
Читать все комментарии
Гость
