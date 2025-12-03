«Добраться на работу и не опоздать — квест»: в Ярославле крупный проспект сковали пробки

Утром 3 декабря проспект Фрунзе в Ярославле сковали пробки. Автомобилисты испытывали трудности с выездом на Московский проспект. По их словам, тому было несколько причин.
«Там произошло ДТП — автобус и легковушка, их все старались объехать. К тому же, утром еще решили устроить уборку у отбойников. Почему в час пик — непонятно. В общем, добраться на работу и не опоздать — настоящий квест», — рассказала читательница 76.RU.
По данным сервиса «Яндекс.Карты», затор образовался в сторону выезда на Московский проспект. Автомобилисты отметили две аварии. Также движение затруднено на улице Вишняки. При этом на Московском проспекте движение свободное.
Дорожную обстановку в городе агрегатор оценивает на четыре балла.
Также по словам читателей 76.RU, еще одна авария произошла утром на Богоявленской площади.
«Там тоже автобус и легковушка. Но затора нет, движение свободное. На место уже приехали сотрудники ДПС», — рассказал ярославец, проезжавший мимо места ДТП.
А как вы сегодня добрались до работы?