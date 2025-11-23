НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Аэропорт под Ярославлем закрыли для полетов. Официальное заявление Росавиации

Почему ввели ограничения

Аэропорт под Ярославлем закрыли для полетов. Официальное заявление Росавиации

Почему ввели ограничения

532
Под Ярославлем закрыли аэропорт для полетов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПод Ярославлем закрыли аэропорт для полетов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Под Ярославлем закрыли аэропорт для полетов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Утром 23 ноября в ярославском аэропорту в Туношне временно ограничили прием и выпуск самолетов. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале представителя Росавиации Артёма Кореняко в 5:24.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сообщили в ведомстве.

Одновременно с ярославским, для полетов закрывали аэропорты в Геленджике, Краснодаре и Тамбове. Однако спустя пару часов в этих трех аэропортах сняли ограничения.

Также утром 23 ноября губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о беспилотной опасности в регионе. Он призвал жителей соблюдать спокойствие, а тем, кто находится на улице, посоветовал укрыться в ближайшем здании.

Также глава региона сообщил, что на территории области могут находиться фрагменты беспилотников, важные для следствия. Трогать их нельзя, как и пользоваться телефонами рядом с ними. В случае обнаружения нужно отойти на безопасное расстояние и незамедлительно сообщить о местонахождении фрагментов по телефону 112.

Комментарии
1
JayroslavMudryi
6 минут
он сказал что людям надо прятаться! а за то что твориться-ни кто не отвечает................
Читать все комментарии
Гость
