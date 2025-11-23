Аэропорт под Ярославлем закрыли для полетов. Официальное заявление Росавиации

Утром 23 ноября в ярославском аэропорту в Туношне временно ограничили прием и выпуск самолетов. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале представителя Росавиации Артёма Кореняко в 5:24.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сообщили в ведомстве.

Одновременно с ярославским, для полетов закрывали аэропорты в Геленджике, Краснодаре и Тамбове. Однако спустя пару часов в этих трех аэропортах сняли ограничения.

Также утром 23 ноября губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о беспилотной опасности в регионе. Он призвал жителей соблюдать спокойствие, а тем, кто находится на улице, посоветовал укрыться в ближайшем здании.

Также глава региона сообщил, что на территории области могут находиться фрагменты беспилотников, важные для следствия. Трогать их нельзя, как и пользоваться телефонами рядом с ними. В случае обнаружения нужно отойти на безопасное расстояние и незамедлительно сообщить о местонахождении фрагментов по телефону 112.