Как автомобилистам обжаловать штраф в 600 тысяч рублей? Их начали выписывать на машины из-за мошенничества с фурами

В соответствии с КоАП, управление машиной с фальшивым номером считается серьезным нарушением Источник: Сергей Михайличенко / Fontanka.ru

В России участились случаи, когда владельцы легковых машин получают крупные штрафы от Ространснадзора за нарушения, которые не совершали. Причина в новой мошеннической схеме, которую используют водители фур. Юристы рассказали, как быть с такими штрафами и что грозит реальному нарушителю.

Что это за штраф

Водители легковушек начали получать штрафы до 600 тысяч рублей за перевес в несколько тонн или превышение габаритов. Это новая мошенническая схема, которую активно используют владельцы грузовых авто. Фуры перед заездом на весовые пункты вешают номера-дублеры, совпадающие с регистрационными знаками легковых машин.

Дублирование номеров — это повторение реальных регистрационных знаков других автомобилей из разных регионов страны. Их используют для ложной идентификации грузовиков на автоматических пунктах весогабаритного контроля (АПВГК).

Что с ним делать водителям легковушек

Если вам пришел штраф в сотни тысяч, вы можете его обжаловать и доказать, что это была не ваша машина. По информации вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Яна Хайцера, обращаться следует в органы, откуда пришел штраф. К заявлению необходимо приложить документы на машину (свидетельство о регистрации и ПТС, а также фото) и указать, что технические возможности вашего автомобиля не позволяют нести такой груз.

Эксперт подчеркнул, что такое дублирование относится к мошенничеству с подделкой номерного знака. Установить нарушителя сложно: «нужно буквально поймать за руку», потому что они приходят лишь на номера автомобиля и не сопровождаются фото. Именно поэтому в ответе следует подтвердить, что ваш автомобиль легковой. А после найти нарушителя, который «подставил» автомобилиста.

Если вы обратились в Ространснадзор, но после не получили никаких результатов, то следует идти в полицию. Обжаловать такой штраф удалось водителю из Омска. В мае этого года он получил административное постановление, где легковая машина Chevrolet Lacetti названа шестиосным автопоездом высотой 4,79 м, и ее владелец оштрафован на 600 тысяч рублей за перевозку крупногабаритного груза. К постановлению прикреплена фотография с изображением капотного магистрального тягача Kenworth Т200. Пострадавший обратился в суд и доказал, что ничего не нарушал.

Вице-президент НАС отметил, что такие инциденты не носят массового характера.

Что будет с водителями фур

Водители фур осознают, что потеряют работу, если их разоблачат как нарушителей. Автоюрист Дмитрий Славнов пояснил, в соответствии с КоАП управление машиной с фальшивым номером считается серьезным нарушением. За это предусмотрен штраф: для граждан — 2500 рублей, для юридических лиц — от 400 до 500 тысяч рублей. Кроме того, за такое нарушение суд может лишить водителя прав на срок от полугода до года.

«У нас сейчас есть комплексы камер видеофиксации, искусственный интеллект, алгоритмы этих камер, которые могут распознать <…>, машина легковая с этим номером или грузовая», — пояснил Славнов РБК.