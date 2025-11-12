НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Дороги и транспорт Автомобилистам начали приходить штрафы по 600 тысяч рублей: в чем дело

Автомобилистам начали приходить штрафы по 600 тысяч рублей: в чем дело

Штрафы на легковушки приходят за превышение габаритов

Водители легковых машин стали получать огромные штрафы от Ространснадзора. Они приходят за перевес на несколько тонн или превышение габаритов. С чем это связано, разбираемся в материале.

В России начала действовать новая мошенническая схема, которую активно используют владельцы фур. Перед заездом на весовые пункты они вешают номера-дублеры, совпадающие с регистрационными знаками легковых машин. Из-за этого штрафы приходят простым автовладельцам.

«Дублирование номеров — это повторение реальных регистрационных знаков с другого автомобиля из других регионов страны. Их используют для ложной идентификации грузовиков на автоматических пунктах весогабаритного контроля (АПВГК)», — рассказал «Известиям» руководитель экспертного центра «Пробок.нет» адвокат Александр Шумский.

В этом году автомобилист из Омска получил административное постановление из Ространснадзора, где легковая машина Chevrolet Lacetti названа шестиосным автопоездом высотой 4,79 м, и ее владелец оштрафован на 600 тысяч рублей за перевозку крупногабаритного груза. К постановлению прикреплена фотография с изображением капотного магистрального тягача Kenwort Т200. Пострадавшему удалось отменить постановление только через суд.

Число случаев сокрытия или дублирования номеров при прохождении автоматических пунктов высокогабаритного контроля (АПВГК) заметно выросло за несколько лет. По словам директора транспортной компании «Скиф-Карго» Михаила Коптева, этой тенденции способствует экономика перевозок.

Водители грузовиков зарабатывают мало, и, чтобы получить больше денег, они часто перегружают машины, особенно когда перевозят сыпучие материалы, сельскохозяйственную продукцию или стройматериалы. Когда начали массово штрафовать за превышение веса, водители стали использовать поддельные номера легковых машин, чтобы обмануть систему контроля.

«Поймать их за руку на месте сложно, так как Ространснадзор и МВД нечасто контролируют процесс прохождения АПВГК, эти пункты работают в автоматическом режиме. После проезда пункта дальнобойщики снимают дубликаты и возвращают свои подлинные регистрационные знаки», — рассказал президент ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин.

Директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic в России Эдуард Миронов объяснил, что водителям легковушек приходят огромные штрафы еще и по причине того, что камера АПВГК корректно считывает подложный номер, установленный на тягаче, но система не в состоянии распознать, что этот регистрационный знак в базе ГАИ числится за условной легковушкой, а не за 40-тонной фурой.

За умышленное скрытие госномера на легковом автомобиле действует штраф в размере 5 тысяч рублей. Однако можно и вовсе лишиться водительских прав на полтора года. Как этого избежать и почему следует особенно следить за своим автомобилем в плохую погоду, мы рассказали здесь.

Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Мошенник Водитель Фура Штраф Ространснадзор
Комментарии
Гость
12 ноября, 11:14
Вот так простые работяги становятся мошенниками. И опять всё подводится к одному вечному российскому -от тюрьмы и сумы не зарекайся. Удивительна судьба у страны.
Гость
12 ноября, 10:54
Почему мы должны доказывать очевидную невиновность да еще в суде? Пусть Ространснадзор фильтрует свой базар на весовых пунктах, а не рассылает автоматом.
Читать все комментарии
