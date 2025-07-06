Сутки в автобусе, блокпосты и три новых региона: нетривиальный путь в Крым

Дорогая в Крым — не самое простое удовольствие Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Билеты на поезд раскупают за минуты, а авиасообщения с Крымом нет — и тогда корреспондент «Фонтанки» решилась провести сутки в автобусе. Рассказываем, как это было и стоит ли такой способ путешествия потраченных нервов.

Автобус до Крыма вместо поезда и самолета

Решение поехать в Крым в отпуск было принято в последний момент, когда и без того дефицитных железнодорожных билетов на «Таврию» было не сыскать днем с огнем, а варианты с пересадками в Москве, Ростове-на-Дону или Воронеже пришли в голову не только мне. Оставался, к примеру, Сочи — туда можно добраться и поездом, и самолетом, но местный влажный климат мне совсем не подходит. Идея взять машину в аренду и прокатиться с ветерком разбилась о суровую реальность: на прокатном авто въезжать в Крым нельзя из-за страховых ограничений. И тогда я вспомнила про автобус.

Сколько стоит билет на автобус в Крым из Москвы и Петербурга

Цены на поездку из Петербурга в Симферополь не обрадовали: от 18 тысяч рублей за удовольствие провести сутки с лишним, глядя в окно на бескрайние просторы родины. И это только в одну сторону. Зато приятно удивила Москва, где аналогичный вояж длиной в сутки обходился от пяти тысяч. Добраться до столицы из Петербурга — задача несложная, поэтому решено было стартовать оттуда.

На популярном сервисе по подбору автобусных билетов я сначала выбрала перевозчика с высоким рейтингом и лестными отзывами. За 9 тысяч рублей обещали автобус с туалетом, водой, Wi-Fi и телевизором. Маршрут пролегал через Крымский мост и казался не слишком утомительным. Купив билеты, я спокойно ждала поездки, но за сутки до отправления получила уведомление об отмене рейса без объяснения причин. Деньги вернули сразу. В легкой панике удалось в последний момент схватить два оставшихся билета у перевозчика с менее впечатляющим рейтингом. Проезд до крымской столицы обошелся в 6 тысяч. И билеты таяли на глазах.

Первые впечатления: автобус как Ноев ковчег

И вот вместе со спутником к 11 утра прибываем на автовокзал у станции метро «Новоясеневская». Китайский автобус приехал без опоздания, но на табличке значилось, что из Москвы он следует в Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Геническ, а уже оттуда — через Джанкой — в Крым. Тут я осознала, что в спешке не обратила внимания на маршрут, а значит, впереди меня ждет знакомство с тремя новыми регионами. Отступать было бы слабостью, так что мы загрузились.

В салоне быстро выяснилось, что нам достались самые неудобные места — 43 и 44. Кресла располагались над задним колесом, и даже при моем росте в 172 сантиметра ноги уперлись во впереди стоящее сиденье. Спасал только исправно работающий кондиционер. Остальные пассажиры разместились куда комфортнее. Сам автобус напоминал Ноев ковчег: здесь были и участники СВО, ехавшие в отпуск, и пара демобилизованных, и дети — от дошкольников до грудничков. Свободное место было всего одно. Из Петербурга оказались только мы двое, чем вызвали искреннее удивление у остальных.

Дорога через новые регионы: что встречается на пути

Отправились по трассе М-4 «Дон». Автобус ехал по всем платным участкам, так что путь преодолевался довольно быстро. Обнаружился и главный плюс по сравнению с поездом: каждые три-четыре часа — остановки на 20–30 минут. Так что если вы, как и я, к несчастью, курите, дорога пройдет без мучений.

К вечеру добрались до Ростовской области. Пришло сообщение от РСЧС об угрозе атаки беспилотников, после чего автобус ощутимо прибавил скорости. После полуночи прибыли к пункту пропуска «Весело-Вознесенка». Паспорта проверял строгий мужчина в камуфляже прямо в салоне. Вопросы возникли только к женщине с армянским паспортом — ее попросили выйти для регистрации. Дождавшись ее возвращения, автобус двинулся дальше, и вот мы оказались в Донецкой Народной Республике, где мгновенно пропал мобильный интернет.

Мариуполь: контраст разрухи и восстановления

По идеальной (без шуток) трассе Р-280 «Новороссия» до Мариуполя добрались очень быстро. Перед въездом в город — блокпост с вооруженными военными, но нас не остановили. Окраины Мариуполя поразили следами боев: ощущение, будто попал в фильм про постапокалипсис. Целых домов почти не осталось, заборы и стены испещрены следами от пуль и снарядов. Контраст с идеально ровной дорогой — разительный. Еще сильнее он ощущался в центре города, который активно восстанавливается: новые дома, огромный медицинский центр ФМБА России. На улицах ни души — в городе действует комендантский час, но транзитного транспорта он не касается. На выезде снова блокпост, но проверки не было, и автобус взял курс на Бердянск.

Бердянск, Мелитополь и ветряки Запорожской области

После третьего блокпоста с убедительными табличками «Стой, стреляют» и «Внимание! На обочинах не останавливаться. Заминировано» новые уже не удивляли. За окном начинало светать, и можно было разглядеть окрестности. Кругом — бескрайние поля пшеницы и картофеля, ни одного заброшенного и незасеянного участка. То тут, то там мелькали оборонительные сооружения и военная техника. На бесконечные ряды противотанковых «зубов дракона» вскоре перестаешь обращать внимание. Вдоль трассы — множество кафе и заправок, хотя цены на бензин не радуют: литр 92-го — от 60 рублей, а на 95-й и вовсе смотреть страшно.

Вскоре въехали в Запорожскую область. Бердянск ранним утром выглядел уютным и прибранным. Высадив часть пассажиров (включая ту самую женщину из Армении), двинулись к Мелитополю. Там военная полиция заинтересовалась одним из ехавших с нами участником СВО, но в итоге после проверки документов отпустила.

Дальше открылось фантастическое зрелище: среди желтых от урожая полей стояли циклопические ветряки Запорожской ветряной электростанции. Вид настолько космический, что жаль отсутствия остановки для фото.

Источник: Алина Гюббе / «Фонтанка.ру»

Как проходит контроль на блокпостах и пункте пропуска в Крым

Мелитополь и Геническ (уже Херсонская область, а значит, третий новый регион) с их блокпостами и военными преодолели быстро. А вот дальше началось самое адреналиновое. На одном из КПП в салон зашел военный и попросил всех мужчин от 16 до 60 лет выйти для проверки документов. Дезертиров, уклонистов и прочих подозрительных личностей не нашли, и через несколько минут все вернулись на места. Так что учтите, документы должны быть в идеальном порядке.

Таких проверок мужчин призывного возраста перед пунктом пропуска «Чонгар» было еще четыре. С каждым разом досмотр становился строже, а оборонительных сооружений на подъезде к Крыму — всё больше. К полудню благополучно добрались до АПП. Главный плюс автобуса — он проезжает пункт пропуска без очереди (хотя ее почти и не было). Всех пассажиров со всеми вещами отправили на досмотр, а автобус уехал на проверку. Нам досталась вежливая сотрудница с пронзительным взглядом. Уточнив маршрут и цель поездки, а также спросив, где мы работаем, она пожелала хорошего отдыха и пропустила в Крым. Контроль прошли быстро.

Новые регионы остались позади, а с ними — и основная часть пути. Участок до Джанкоя и за ним автобус преодолевал, подскакивая на кочках. Впрочем, в остальном Крыму дороги отличные. В Симферополь прибыли с небольшим опозданием около трех дня.