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Дороги и транспорт В Ярославле планируют открыть новый автобусный маршрут

В Ярославле планируют открыть новый автобусный маршрут

Об этом сообщили в правительстве региона

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В Ярославле могут пустить новый автобус | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле могут пустить новый автобус | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле могут пустить новый автобус

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле планируют открыть новый автобусный маршрут. Об этом рассказали 4 июля в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона в ответе на жалобу жителя об отсутствии ночных рейсов из аэропорта в Туношне.

«Рассмотрите, пожалуйста, возможность согласования рейсов автобуса № 183 с прилетом рейсов в аэропорт или запуска ночных рейсов, хотя бы одного. Допустим сегодня вылет рейса Санкт-Петербург — Ярославль перенесли с 19:55 на 21:40. Следовательно, сместилось и время прилета с 21:25 на 23:05. У автобуса 183 последний рейс из аэропорта в город в 23:14. Но не факт, что за 10 минут люди успеют и выйти из самолета, и получить багаж. Аэропорт находится не в черте города, другого общественного транспорта от аэропорта нет. В Ярославль прилетит 100 человек с сумками и чемоданами и единственное, что им остается — это тормошить родственников с просьбой забрать их в полночь с вокзала либо вызывать такси за 2000 рублей по ночному тарифу», — написали в сообщении.

В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта сообщили, что в 2024 году на маршруте № 183, соединяющем Ярославль и аэропорт, добавили 10 дополнительных рейсов, в том числе в вечернее время.

«Мы понимаем, как важно для пассажиров иметь доступный и удобный транспорт до аэропорта в любое время. Прорабатываем создание нового маршрута, который дополнительно улучшит транспортное сообщение», — отметили власти.

Расписание автобуса № 183 (Ярославль — Туношна):

  • выезд с ярославского автовокзала: 05:50, 06:45, 07:40, 08:35, 10:05, 11:00, 11:50, 13:00, 13:55, 14:40, 15:35, 16:30, 17:25, 18:55, 19:50, 20:45, 21:40;

  • выезд из аэропорта: 06:45, 07:30, 08:35, 09:30, 10:50, 11:45, 12:45, 13:45, 14:40, 15:35, 16:30, 17:25, 18:20, 19:50, 20:45, 21:40, 22:35.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
Автобус Аэропорт Туношна
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