В Ярославле планируют открыть новый автобусный маршрут

«Рассмотрите, пожалуйста, возможность согласования рейсов автобуса № 183 с прилетом рейсов в аэропорт или запуска ночных рейсов, хотя бы одного. Допустим сегодня вылет рейса Санкт-Петербург — Ярославль перенесли с 19:55 на 21:40. Следовательно, сместилось и время прилета с 21:25 на 23:05. У автобуса 183 последний рейс из аэропорта в город в 23:14. Но не факт, что за 10 минут люди успеют и выйти из самолета, и получить багаж. Аэропорт находится не в черте города, другого общественного транспорта от аэропорта нет. В Ярославль прилетит 100 человек с сумками и чемоданами и единственное, что им остается — это тормошить родственников с просьбой забрать их в полночь с вокзала либо вызывать такси за 2000 рублей по ночному тарифу», — написали в сообщении.