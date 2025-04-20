Власти объявили о масштабной закупке транспорта для Ярославской области

Для Ярославской области закупят новый общественный транспорт Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Губернатор Ярославской области Михаил Евраев объявил о масштабной закупке транспорта для региона. Об этом глава области сообщил 19 апреля.

«В рамках программы модернизации общественного транспорта до конца 2025 года планируется приобрести свыше 200 автобусов для работы на межмуниципальных маршрутах, а также на маршрутах внутри муниципальных округов, таких как Тутаевский, Некрасовский и другие. Кроме того, в 2026 году предусмотрена закупка более 90 троллейбусов и 40 электробусов для Ярославля и Рыбинска, включая модели с автономным ходом», — сообщили в региональном правительстве.

Мы стремимся к комплексному обновлению парка, чтобы жители всех округов области могли пользоваться комфортным и безопасным транспортом. Михаил Евраев губернатор Ярославской области

В правительстве добавили, что в 2026 году планируется покупка 50 троллейбусов, 40 из которых отправят в Рыбинск. Помимо этого, власти хотят закупить 40 электробусов, которые будут курсировать в Ярославле и Рыбинске.

«За последние несколько лет в область уже поступило 774 новых автобуса, которые работают в Ярославле, Ярославском округе и Рыбинске. В этом году для Рыбинска, Ростовского, Угличского и Переславль-Залесского округов было приобретено 129 автобусов, еще семь автобусов среднего класса до конца апреля поступят для Даниловского округа. Рассчитываем, что на маршрут они выйдут в мае. Таким образом, к лету 81% транспорта в регионе будет модернизирован», — уточнил Михаил Евраев.