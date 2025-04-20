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Дороги и транспорт Власти объявили о масштабной закупке транспорта для Ярославской области

Власти объявили о масштабной закупке транспорта для Ярославской области

Что об этом известно

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8 комментариев
Для Ярославской области закупят новый общественный транспорт | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДля Ярославской области закупят новый общественный транспорт | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Для Ярославской области закупят новый общественный транспорт

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев объявил о масштабной закупке транспорта для региона. Об этом глава области сообщил 19 апреля.

«В рамках программы модернизации общественного транспорта до конца 2025 года планируется приобрести свыше 200 автобусов для работы на межмуниципальных маршрутах, а также на маршрутах внутри муниципальных округов, таких как Тутаевский, Некрасовский и другие. Кроме того, в 2026 году предусмотрена закупка более 90 троллейбусов и 40 электробусов для Ярославля и Рыбинска, включая модели с автономным ходом», — сообщили в региональном правительстве.

<p>Михаил Евраев</p><p>Михаил Евраев</p>

Мы стремимся к комплексному обновлению парка, чтобы жители всех округов области могли пользоваться комфортным и безопасным транспортом.

Михаил Евраев

губернатор Ярославской области

В правительстве добавили, что в 2026 году планируется покупка 50 троллейбусов, 40 из которых отправят в Рыбинск. Помимо этого, власти хотят закупить 40 электробусов, которые будут курсировать в Ярославле и Рыбинске.

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«За последние несколько лет в область уже поступило 774 новых автобуса, которые работают в Ярославле, Ярославском округе и Рыбинске. В этом году для Рыбинска, Ростовского, Угличского и Переславль-Залесского округов было приобретено 129 автобусов, еще семь автобусов среднего класса до конца апреля поступят для Даниловского округа. Рассчитываем, что на маршрут они выйдут в мае. Таким образом, к лету 81% транспорта в регионе будет модернизирован», — уточнил Михаил Евраев.

Как считаете, нужен в регионе новый общественный транспорт?

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Общественный транспорт
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Комментарии
8
Гость
47 минут
Объявить то они это уже давно объявили, ещё три года назад, но только пока - транспорт только сокращается! Причем в разы! За десятки лет сейчас самый низкий показатель количества общественного транспорта. Даже в голодные 90 -е транспорта было больше! Это говорит о полной деградации власти! Они только обещают, обещают и обещают обещать!
Гость
11 минут
трамваи закупили и все ....
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