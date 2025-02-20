«Ровные и безопасные только за деньги». В России подорожал проезд по платным дорогам: сколько стоит прокатиться с ветерком

Проезд по платным трассам «Автодора» стал для автомобилистов обходиться дороже Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











С 17 февраля «Автодор» поднял стоимость проезда по платным дорогам России. Доехать, например, по скоростной трассе с понедельника по четверг на легковом автомобиле из Москвы до Санкт-Петербурга теперь стоит 3550 рублей, а до Краснодара — 4610 рублей. В пятницу, а также в выходные и праздничные дни еще дороже: 3800 и 5620 рублей соответственно. Выросли цены и на других платных трассах страны, а их становится все больше.

Больше года назад открыли федеральную платную трассу М-12 «Восток». По ней можно добраться от Москвы до Казани, а в будущем можно будет доехать до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска.

— Мой опыт использования «платки» — это попытка за деньги получить то, что нам вроде как предоставляют бесплатно, — поделился дорожный активист Темур Абдуллаев. — То есть по закону у нас все дороги ровные и безопасные, а по факту ровные и безопасные только за деньги. На остальных есть риск поймать яму и влететь на ремонт машины.

Вот и считаешь каждый раз, как сэкономить: медленно объезжать ямы или с ветерком почувствовать себя человеком. Темур Абдуллаев дорожный активист

Внимание! Транзитный проезд через МСД стоит 950 рублей Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа











В «Автодоре» успокаивают разгневанных повышением тарифов автомобилистов: есть разные варианты, чтобы платить меньше.

— У пользователей есть возможность заранее приобрести абонемент на выбранный маршрут по фиксированной цене и получить существенную экономию на проезде до 83% в пересчете на одну поездку, — говорится в официальном сообщении компании. — Также в случае затора протяженностью более 1 км пользователям будет начислено от 100 до 800 дополнительных баллов, что позволит им быстрее накопить баллы для приобретения скидки до 15% и компенсировать возникшие неудобства.

Сколько стоит проезд по ЦКАД

А-113 ЦКАД — это один из ключевых элементов транспортной системы Москвы, который разгружает МКАД и дорожную сеть Подмосковья от транзитного транспорта. Трасса проходит по территории Подмосковья в 50 км от МКАД. Протяженность — 336 км, из которых на платной основе эксплуатируются 260 км.

Источник: «Автодор — Платные дороги»

К транспортным средствам I категории относятся мотоциклы и легковые автомобили, в том числе с прицепом не более 2 метров. II категория — это автомобили от 2 до 2,6 метра с двумя и более осями. К III и IV категориям относятся грузовики и автобусы с двумя и тремя и более осями соответственно.

«За бесплатную альтернативу стыдно»

Автоэксперты сходятся во мнении, что повышением цен, в том числе и на пользование платными дорогами, никого не удивить. Мол, дорожает всё. Но транспортный аналитик Владислав Булгаков напомнил, что большинство из этих трасс построены по концессионным соглашениям.

— Есть такой пункт, называется «минимально гарантированный доход», — рассказал он. — С транспортной инфраструктурой он в целом всегда используется. И неважно, о чем речь: трамвай в Ярославле обновить или платную дорогу от Москвы до Казани построить. Если там сумма прибыли ниже, то разницу концессионеру бюджет компенсирует.

Я так понимаю, все просто посчитали и решили, что лучше дать «Автодору» повысить стоимость и решить этот вопрос, чем тащить деньги из бюджета. Владислав Булгаков транспортный аналитик

Есть по поводу изменения стоимости пользования платными дорогами мнение и у главы общественного центра «Автомобилист» Максима Едрышова:

— Обоснование повышения платы за то, что должно быть базовым, — штука для рассуждения интересная, но совершенно бессмысленная. А говорить о том, что есть же бесплатная альтернатива даже немного стыдно. Но наше мнение, похоже, никого не интересует.

Полный прайс-лист на пользование платными дорогами можно найти в разделе «Тарифы» на официальном сайте «Автодора». Ранее мы уже рассказывали, где в России есть такие трассы и как ими пользоваться. Также мы публиковали колонку автомобилистки о поездке по трассе М-4 «Дон».