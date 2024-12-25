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Дороги и транспорт Ярославские школьники смогут за полцены ездить в пригородных автобусах: как это сделать

Ярославские школьники смогут за полцены ездить в пригородных автобусах: как это сделать

Инструкция от правительства

1 067
13 комментариев

Ярославским школьникам дали право льготного проезда на пригородных автобусах

Источник:

В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области ответили на вопросы о транспортных картах для школьников, по которым дети смогут ездить за полцены в пригородных автобусах.

Это новая льгота, которая начнет действовать в регионе с 1 января 2025 года. Она распространяется на все автобусы с нумерацией от № 100 до № 500 в учебный период (с 1 сентября по 30 июня). Воспользоваться правом смогут все школьники, получив специальную транспортную карту, — их выдают бесплатно в МФЦ. Чтобы активировать проездной, его нужно будет пополнить на любую сумму (срок действия карты составляет 255 дней, однако при каждом пополнении он автоматически продлевается).

Читатели 76.RU интересовались, когда можно получить карту и где ее пополнять.

— В настоящее время утверждается порядок получения транспортной карты для школьников. Однозначно можно сказать, что для получения карты понадобятся: справка из учебного заведения, паспорт или свидетельство о рождении (если ребенок не достиг 14-летнего возраста). Пополнять транспортную карту можно будет как в пунктах пополнения, так и онлайн через сервис «Универсальная касса», — ответили в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области нашему порталу.

Обращаться за получением карт, по информации властей, можно с первого дня работы МФЦ по месту регистрации в январе 2025 года.

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Проездные Транспортная карта Школьники Льгота
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Комментарии
13
Гость
3 часа
на дотационном кавказе где у всех машину просто улыбаются
Гость
4 часа
Я так понимаю это будет за счет тех кто не попадает под льготы и кому подняли плату за проезд.
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