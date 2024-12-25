Ярославские школьники смогут за полцены ездить в пригородных автобусах: как это сделать

Ярославским школьникам дали право льготного проезда на пригородных автобусах Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области ответили на вопросы о транспортных картах для школьников, по которым дети смогут ездить за полцены в пригородных автобусах.

Это новая льгота, которая начнет действовать в регионе с 1 января 2025 года. Она распространяется на все автобусы с нумерацией от № 100 до № 500 в учебный период (с 1 сентября по 30 июня). Воспользоваться правом смогут все школьники, получив специальную транспортную карту, — их выдают бесплатно в МФЦ. Чтобы активировать проездной, его нужно будет пополнить на любую сумму (срок действия карты составляет 255 дней, однако при каждом пополнении он автоматически продлевается).

Читатели 76.RU интересовались, когда можно получить карту и где ее пополнять.

— В настоящее время утверждается порядок получения транспортной карты для школьников. Однозначно можно сказать, что для получения карты понадобятся: справка из учебного заведения, паспорт или свидетельство о рождении (если ребенок не достиг 14-летнего возраста). Пополнять транспортную карту можно будет как в пунктах пополнения, так и онлайн через сервис «Универсальная касса», — ответили в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области нашему порталу.