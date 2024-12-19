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Дороги и транспорт В Ярославской области ввели новую льготу для пассажиров автобусов

В Ярославской области ввели новую льготу для пассажиров автобусов

Она начнет действовать с 1 января 2025 года

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4 комментария

В Ярославской области ввели скидку на проезд для школьников в пригородных автобусах

Источник:

В Ярославской области ввели новую транспортную льготу для школьников. С 1 января 2025 года все ученики средних общеобразовательных учреждений региона смогут ездить за полцены в пригородных автобусах. Для этого нужно будет получить льготную транспортную карту. Первая партия проездных уже поступила в регион.

Льгота будет действовать на муниципальных и межмуниципальных маршрутах с нумерацией автобусов от № 100 до № 500 в учебный период (с 1 сентября по 30 июня). На автобусах с номерами более № 500 проездные работать не будут, так как такие маршруты уже является междугородными.

Так будет выглядеть льготный проездной

Источник:

Получить льготные проездные можно бесплатно в отделении МФЦ по месту регистрации.

— После получения карты ее необходимо активировать, пополнив на любую доступную сумму в одном из пунктов. Срок действия карты составляет 255 дней, однако при каждом пополнении он автоматически продлевается, — пояснили в правительстве региона.

По данным властей, воспользоваться льготой на проезд смогут более 145 тысяч школьников Ярославской области. Прежде всего, такие проездные будут актуальны для детей, которые учатся в Ярославле, а живут в Ярославском районе.

Мы запросили у Министерства дорожного хозяйства и транспорта информацию о способах пополнения таких транспортных карт, а также о дате, с которой можно обращаться за их получением. Опубликуем эту информацию дополнительно.

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Автобус Проезд Льгота Школьники Проездной
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Комментарии
4
Гость
29 минут
Школьники и инвалиды а также пенсионеры должны ездить бесплатно))))
Гость
28 минут
Сколько это можно унижения терпеть
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