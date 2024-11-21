«Рассчитывают, что потребитель никуда не денется»: почему сервис на борту российских самолетов стал платным

Узнали мнение специалистов, почему бесплатные сервисы исчезают из самолетов Источник: Елена Ионайтис / 29.RU











Российские авиакомпании всё чаще стали убирать число бесплатных сервисов на борту. На некоторых авиарейсах приходится платить, чтобы выбрать удобное место или получить горячее питание. Стоимость билетов при этом не снижается.

С чем связано такое ценообразование и не скатится ли наша авиация до уровня западных лоукостов, где за деньги даже вода, наши коллеги из NGS42.RU узнали у экспертов.

«За такие деньги не получаешь ровным счетом ничего»

Стремление дифференцировать стоимость перевозок появилось в России еще в нулевых, когда авиакомпания Sky Express начала предлагать бюджетные рейсы на внутренние направления. Лоукостер Avianova также пытался закрепиться на рынке с доступными ценами на билеты. Однако обе авиакомпании столкнулись с финансовыми трудностями и прекратили свою деятельность.

В 2014 году российский рынок лоукостеров получил новый импульс с запуском авиакомпании «Победа» — «дочки» «Аэрофлота». Она стала первым успешным малобюджетным перевозчиком, который смог закрепиться и продолжает активно развиваться до сих пор.

Авиакомпания-лоукостер — это бюджетный перевозчик, который предлагает минимальные тарифы на билеты за счет сокращения дополнительных услуг. Лоукостеры снижают затраты, отказываясь от бесплатного питания, развлечений на борту и иногда даже от багажа, что позволяет пассажирам платить только за основные услуги. Такие авиакомпании часто используют второстепенные аэропорты, чтобы снизить расходы на обслуживание и тем самым сохранять доступные цены.

Однако не всегда стоимость билета можно назвать низкой. Кемеровчанка Анастасия поделилась, что за немалые деньги не получила никакого сервиса.

— Я стабильно несколько раз в год летаю в разные города, разными авиакомпаниями. Привыкла, что нет питания и платный выбор места в лоукостерах типа «Победы». Но оказалось, что экономия начала выходить далеко за рамки лоукостеров, — пожаловалась девушка. — Мне надо было в Сочи, рейс «Уральских авиалиний». Лететь 5 часов. Кресла откидываются, и это единственное удобство. Еда платная, заказывать надо за два дня до вылета, выбор места тоже платный — от 475 до 2000 рублей. И только одно единственное бесплатное место на последнем ряду (удивительно, что у окна). Багаж тоже платный, но он мне не нужен был, поэтому не знаю, сколько за него надо доплачивать.

И это притом что билет стоил больше 14 тысяч на человека! А обратный еще дороже. И за такие деньги ты не получаешь ровным счетом ничего. Анастасия кемеровчанка

На борту, кстати, купить ничего нельзя. Бортпроводники сказали, что у них только вода, — посетовала пассажирка.

Раздробляй и властвуй

Порой ситуация с ценами на авиабилеты между российскими городами напоминает старую поговорку про плачущих мышей, которые продолжали есть кактус. Жители Сибири и Дальнего Востока поставлены в такую ситуацию, что из-за больших расстояний самолет — единственный быстрый способ передвижения. Ведь полет до Москвы, например, занимает до десяти часов, а на поезде — неделю.

Этим пользуются и российские авиакомпании.

— Ситуацию с ценообразованием можно описать словом unbundling (англ. «разукрупнение» — стратегия, при которой компании предлагают клиентам продукты или услуги, которые раньше шли в комплекте, по отдельности и за дополнительную плату.— Прим. ред.). Раньше действительно в стоимость билета входил и обед на борту, и компот, и багаж. Но сейчас всё чаще авиакомпания предлагает лишь перелет, а все остальные сервисы становятся дополнительными услугами, которые и оплачиваются дополнительно. Россия в этом отношении не исключение, — объяснил NGS42.RU PR-директор «Авиасэйлс» Янис Дзенис.

К сокращению бесплатных услуг на борту также стремятся и авиакомпании, которые не называют себя лоукостами. Однако и они предлагают дифференцированные тарифы — без багажа, с выбором места за деньги и так далее.

Кандидат экономических наук, старший преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Рута Абрамова считает, что так происходит из-за слабо выраженной конкуренции между российскими авиаперевозчиками.

— Авиаперелеты — это некоторое олигополе, потому что у нас не так-то много авиакомпаний. И поэтому, если одна компания снижает цены, другая за ней тоже повторяет. Одна компания повышает, другая за ней тоже, — рассказала экономист. — Конечно, это не картель, где есть какой-то сговор, но они отслеживают изменения. Как, например, делает авиакомпания «Победа» или другие бюджетные авиалинии: они завлекают покупателей более дешевыми авиабилетами, но у них есть более жесткие ограничения на перевозку груза.

Стакан воды станет платным?

Эксперт считает, что из-за олигопольного рынка авиаперевозок в России и возникает большая проблема с ценами на авиаперелеты. Рута Абрамова подчеркивает, что не все покупатели внимательно знакомятся с условиями перевозки, покупая дешевый билет.

— Они есть на сайте, но понятное дело, что это чисто психология человека — не каждый будет заходить и читать эти условия. И много случаев было, да в каждом полете есть, когда невнимательно пассажир ознакомился со всеми условиями и переплачивает за этот груз, — добавляет экономист. — И получается так, что итоговая, суммарная цена билета [у лоукостера] получается даже выше, чем билет, который он бы мог купить в том же «Аэрофлоте». Вот такая хитрость.

С коллегой солидарна экономист, доцент РГУ и член Комитета по образованию и социальной политике при ТПП РФ Инна Литвиненко. Она призывает обратить внимание на проблему обслуживания пассажиров на борту.

— Считаю необходимым вмешаться в этот вопрос Федеральной антимонопольной службе, дабы установить минимальные нормы обслуживания на борту самолета для внутренних и международных рейсов, обязательные к выполнению авиакомпаниями, так и максимально допустимые наценки, дабы не допустить откровенного сговора на рынке, свидетелями которого мы уже были в августе — сентября этого года, — отмечает Литвиненко.

По ее словам, ситуация в российской гражданской авиации сейчас далеко не в пользу потребителя.

— Казалось бы, стоимость билета формируется под влиянием не только предложения со стороны авиакомпаний, но и спроса со стороны покупателя. А на практике мы принимаем невыгодные условия, которые навязывают нам авиакомпании при растущих ценах на авиабилеты, — обращает внимание Инна Литвиненко. — Уже сейчас есть чартерные рейсы международного уровня, выполняемые турецкими авиалиниями для россиян, где даже стакан воды — при полете свыше четырех часов — предлагается за дополнительную плату. Как мы видим, российские авиакомпании подхватывают данную тенденцию и приучают нас к практически полному отсутствию сервиса на борту.

О большом числе ограничений говорит и Рута Абрамова. Она сетует, что многие российские авиакомпании перестали кормить пассажиров — причем не только на коротких рейсах, как например между Москвой и Петербургом.

— Сейчас уже многие авиакомпании пропускают тот пункт, что нужно покормить пассажиров, только если это не очень длинные перелеты, — отмечает эксперт. — Авиакомпании стараются экономить. И пледы не предоставляют, и воды не подают. Они рассчитывают на то, что потребитель никуда не денется: нужно срочно попасть из пункта А в пункт Б, и он не будет капризничать и устраивать какие-то сцены из-за того, что ему не принесли плед.