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Дороги и транспорт «Чего ждут? Снега?» В мэрии рассказали, когда отремонтируют дублер крупного проспекта в Ярославле

«Чего ждут? Снега?» В мэрии рассказали, когда отремонтируют дублер крупного проспекта в Ярославле

Работы выполняет фирма депутата

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7 комментариев

В мэрии рассказали, когда закончится ремонт дублера Ленинградского проспекта

Ярославцы пожаловались на затянувшийся ремонт дублера Ленинградского проспекта в Брагине. Как обратили внимание наши читатели 25 октября, работы на участке от Волгоградской до Панина словно поставили на паузу.

— Когда уже закончится ремонт дублёра Ленинградского проспекта? Прошла еще неделя, что сделали? Наблюдали всю неделю, неделя была не очень дождливая, чего ждут? Снега? Ремонт небольшого участка продолжается уже больше месяца, за это время поменяли бордюры и рассыпали камешки, — пишет читатель 76.RU.

Ранее в мэрии сообщали, что работы завершат к октябрю. Однако спецтехника остается на участке.

— Ремонт проводится на трех участках — от улицы Волгоградской до Панина, от Дзержинского проспекта до Елены Колесовой (с двух сторон). В планах завершить основные работы на объекте в октябре, — говорилось в посте мэрии от 25 сентября.

Как сообщили 76.RU в пресс-службе городской администрации, ремонт закончат к 2025 году.

— Компания «Профиль Плюс» работает до конца этого года. Сейчас подрядчик идет с асфальтировкой участка от улицы Елены Колесовой до проспекта Дзержинского. После окончания работ там асфальтовая группа переместится на участок Ленинградского — Панина, — объяснили в Агентстве по муниципальному заказу ЖКХ.

Стоимость работ — более 37 миллионов рублей.

Часть Ленинградского проспекта от проспекта Дзержинского до улицы Урицкого введена в эксплуатацию, на тротуарах вдоль дублера уложили плитку.

— Дорога выполняется за счет средств 2025 года темпами опережающего развития, но подрядная организация выполняет работы в этом году. Осталось только уложить верхний слой асфальта, частично работы сдерживает раскопка, которая была рядом, — добавили в администрации.

Ярославцы несколько месяцев жиут

Отметим, что этот же подрядчик выполняет ремонт Московского проспекта. По данным сервиса «Контур.Фокус», общество с ограниченной ответственностью «Профиль-Плюс» образовано в октябре 2009 года в промзоне «База Нечерноземья» в Ивняках Ярославского района.

«Профиль-Плюс» производит асфальт и выполняет дорожные работы. Директор — бывший хоккеист, предприниматель и действующий депутат Ярославской областной думы Илья Горохов. Фирма принадлежит бизнесмену Александру Драчкову. Чистая прибыль ООО «Профиль-Плюс» за 2023 год составила 21,3 миллиона рублей. Компания не раз выступала подрядчиком при ремонте ярославских дорог. Например, в 2023 году она выиграла контракт на работы на участке Тутаевского шоссе от ТРЦ «Рио» до улицы Елены Колесовой за 130,7 миллиона рублей.

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Дорожный ремонт Брагино Дорога-дублер Ремонт Асфальт
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Комментарии
7
Гость
2 часа
Горохов хорошо дороги делает. Малая Пролетаская,не налюбуемся.
Гость
2 часа
Всегда хотелось узнать у специалистов, где та методичка, в которой написано, что конкурсные закупки надо проводить не раньше лета, а ремонтные работы назначать на осенне-зимний период... Есть, конечно, тарификации, при которых одни и те же работы, проводимые при низких температурах, оплачиваются выше, чем при положительных значениях, но ведь это не имеет отношения к стоимости контрактов. Или имеет? В этом свете совершенно правомочно возникает вопрос: почему не разместить закупку на ремонты следующего года сейчас и не начать ремонтные работы уже в апреле? Тем более что в летний период количество машин сокращается и сугробы не сужают проезжую часть до одной полосы на четырехполосной дороге.
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Сергей Уланов
Видеопродюсер NGS.RU
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