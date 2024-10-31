«Чего ждут? Снега?» В мэрии рассказали, когда отремонтируют дублер крупного проспекта в Ярославле

В мэрии рассказали, когда закончится ремонт дублера Ленинградского проспекта Источник: читатель 76.RU











Ярославцы пожаловались на затянувшийся ремонт дублера Ленинградского проспекта в Брагине. Как обратили внимание наши читатели 25 октября, работы на участке от Волгоградской до Панина словно поставили на паузу.

— Когда уже закончится ремонт дублёра Ленинградского проспекта? Прошла еще неделя, что сделали? Наблюдали всю неделю, неделя была не очень дождливая, чего ждут? Снега? Ремонт небольшого участка продолжается уже больше месяца, за это время поменяли бордюры и рассыпали камешки, — пишет читатель 76.RU.

Ранее в мэрии сообщали, что работы завершат к октябрю. Однако спецтехника остается на участке.

— Ремонт проводится на трех участках — от улицы Волгоградской до Панина, от Дзержинского проспекта до Елены Колесовой (с двух сторон). В планах завершить основные работы на объекте в октябре, — говорилось в посте мэрии от 25 сентября.

Как сообщили 76.RU в пресс-службе городской администрации, ремонт закончат к 2025 году.

— Компания «Профиль Плюс» работает до конца этого года. Сейчас подрядчик идет с асфальтировкой участка от улицы Елены Колесовой до проспекта Дзержинского. После окончания работ там асфальтовая группа переместится на участок Ленинградского — Панина, — объяснили в Агентстве по муниципальному заказу ЖКХ.

Стоимость работ — более 37 миллионов рублей.

Часть Ленинградского проспекта от проспекта Дзержинского до улицы Урицкого введена в эксплуатацию, на тротуарах вдоль дублера уложили плитку.

— Дорога выполняется за счет средств 2025 года темпами опережающего развития, но подрядная организация выполняет работы в этом году. Осталось только уложить верхний слой асфальта, частично работы сдерживает раскопка, которая была рядом, — добавили в администрации.

Ярославцы несколько месяцев жиут Источник: читатель 76.RU

Отметим, что этот же подрядчик выполняет ремонт Московского проспекта. По данным сервиса «Контур.Фокус», общество с ограниченной ответственностью «Профиль-Плюс» образовано в октябре 2009 года в промзоне «База Нечерноземья» в Ивняках Ярославского района.