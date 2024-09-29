В Ярославской области изменят маршрут 13 автобусов. Почему

Компания «ЕКС» образована в 1994 году. С 2017 года фирма зарегистрирована на Большой Федоровской, 63 в Ярославле. Стопроцентная доля акций компании принадлежит генеральному директору Алексею Власову. Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», по состоянию на 2022 год он — единственный владелец акций. Добавим, что фирма выполняет контракты по всей России. В Ярославской области со времен работы губернатора Дмитрия Миронова «ЕКС» занимается крупнейшими заказами. Например, компания выполняла ремонт проспекта Машиностроителей и Добрынинского путепровода, а также получила крупнейшие стройки: 8-этажное административное здание на Тутаевском шоссе, волейбольный центр на проспекте Фрунзе и другие. Отметим, что с проектами нередко возникали сложности, зачастую на реализацию не хватало денег или во время работ вскрывались серьезные дефекты. Больше подробностей о подрядчике — читайте в материале.