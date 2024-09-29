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Дороги и транспорт В Ярославской области изменят маршрут 13 автобусов. Почему

В Ярославской области изменят маршрут 13 автобусов. Почему

Где и какой транспорт будет ездить иначе

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Как будет ездить транспорт

В Рыбинске Ярославской области изменится маршрут движения общественного транспорта. Это произойдет утром 30 сентября и продлится до вечера 1 октября. Изменения связаны с укладкой асфальта на въезде к мосту через Волгу.

— Компания «ЕКС» будет проводить работы по асфальтированию въезда на волжский мост на правом берегу, — пояснили в администрации Рыбинска. — Ограничения начнут действовать с 9 часов 30 сентября до 22 часов 1 октября. Водителям необходимо руководствоваться временными дорожными знаками.

Что известно о компании «ЕКС»

Компания «ЕКС» образована в 1994 году. С 2017 года фирма зарегистрирована на Большой Федоровской, 63 в Ярославле. Стопроцентная доля акций компании принадлежит генеральному директору Алексею Власову. Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», по состоянию на 2022 год он — единственный владелец акций. Добавим, что фирма выполняет контракты по всей России. В Ярославской области со времен работы губернатора Дмитрия Миронова «ЕКС» занимается крупнейшими заказами. Например, компания выполняла ремонт проспекта Машиностроителей и Добрынинского путепровода, а также получила крупнейшие стройки: 8-этажное административное здание на Тутаевском шоссе, волейбольный центр на проспекте Фрунзе и другие. Отметим, что с проектами нередко возникали сложности, зачастую на реализацию не хватало денег или во время работ вскрывались серьезные дефекты. Больше подробностей о подрядчике — читайте в материале.

Изменения затронут 13 автобусов. Маршруты № 1, 2, 3, 10, 25, 33 в обоих направлениях проследуют по Крестовой улице, Стоялой улице, улице Герцена улице Максима Горького без заезда на Соборную площадь и без дополнительных остановок.

Маршруты № 107, 108, 114, 116, 179, 180 в обоих направлениях проедут по улице Герцена, улице Максима Горького без заезда на Стоялую улицу и Соборную площадь и без дополнительных остановок.

Автобус № 15 проедет до конечной остановки «Улица Максима Горького» без заезда на Стоялую улицу и Соборную площадь.

Также изменения затронут движение троллейбусов. Маршруты № 1, 4, 5, 6 в обоих направлениях проследуют по Крестовой улице, улице Пушкина, улице Герцена без заезда на Соборную площадь.

Напомним, ремонт моста в Рыбинске начался весной 2023 года и должен был завершиться 31 июля 2024-го, однако его продлили до 2025-го. Начальная стоимость контракта — 2 миллиарда 860 миллионов рублей. Недавно во время ремонта моста погиб рабочий.

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1
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13 маршрут как изменится?
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