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Дороги и транспорт В Ярославле могут появиться новые маршруты. Как будут ходить автобусы

В Ярославле могут появиться новые маршруты. Как будут ходить автобусы

Об идее рассказали власти

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1 комментарий

В Ярославле рассматривают возможность открытия новых автобусных маршрутов. Эту информацию порталу 76.RU подтвердили в Министерстве транспорта Ярославской области. В частности, обсуждается вопрос пуска дополнительного транспорта в Брагине.

— Такую возможность обсудили на очередной встрече с жителями Дзержинского района. По итогам совещания предложения жителей были зафиксированы для учета при проектировании маршрутной сети, — прокомментировали в Минтрансе.

В частности, по просьбам жителей в Ярославле могут появиться следующие новые маршруты:

  • № 75 ул. Волгоградская — Богоявленская площадь через ул. Промышленную (после приведения в нормативное состояния участка дороги);

  • № 45 ул. Бабича — ЯМЗ — для компенсации закрытых трамвайных маршрутов и обеспечения транспортного сообщения по улице Строителей.

Напомним, маршрутную сеть Ярославля существенно изменили в апреле 2023 года. Тогда в город пришли новые перевозчики с новым подвижным составом. Часть автобусов убрали, часть добавили, у ряда изменили маршрут. Кроме того, сейчас идет большая модернизация трамвайного хозяйства. В связи с этим закрыто движение в Дзержинском районе.

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Комментарии
1
Гость
29 августа 2024, 07:51
надо количество 50 электробусов увеличить,ещё студенты не ездят,( автомех,31 и 10 бывшие),а он уже битком.! И остановка между ЯМЗ и Жукова нужна
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