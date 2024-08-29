В Ярославле могут появиться новые маршруты. Как будут ходить автобусы

В Ярославле рассматривают возможность открытия новых автобусных маршрутов. Эту информацию порталу 76.RU подтвердили в Министерстве транспорта Ярославской области. В частности, обсуждается вопрос пуска дополнительного транспорта в Брагине.
— Такую возможность обсудили на очередной встрече с жителями Дзержинского района. По итогам совещания предложения жителей были зафиксированы для учета при проектировании маршрутной сети, — прокомментировали в Минтрансе.
В частности, по просьбам жителей в Ярославле могут появиться следующие новые маршруты:
№ 75 ул. Волгоградская — Богоявленская площадь через ул. Промышленную (после приведения в нормативное состояния участка дороги);
№ 45 ул. Бабича — ЯМЗ — для компенсации закрытых трамвайных маршрутов и обеспечения транспортного сообщения по улице Строителей.
Напомним, маршрутную сеть Ярославля существенно изменили в апреле 2023 года. Тогда в город пришли новые перевозчики с новым подвижным составом. Часть автобусов убрали, часть добавили, у ряда изменили маршрут. Кроме того, сейчас идет большая модернизация трамвайного хозяйства. В связи с этим закрыто движение в Дзержинском районе.