Выпил воды — получил отек мозга: сколько жидкости нужно пить летом

Лето, солнце, жара — и из каждого утюга доносится призыв: «Пейте больше воды!» Существует даже убеждение, что в день нужно выпивать 8 стаканов воды. Не многовато ли? А если многовато, то сколько нужно? Особенно летом. Попробуем разобраться во всех этих вопросах вместе с врачами. А заодно узнаем, к чему может привести слишком большое количество воды.
- Зачем пить 8 стаканов воды в день
- Сколько воды пить в жару
- Что лучше пить в жару
- Обычная вода или минеральная — что лучше
Зачем пить 8 стаканов воды в день
Если коротко — незачем. За правилом про 8 стаканов или 2 литра воды в день на самом деле никакой научной базы не стоит. Всё началось с одной публикации исследовательского совета США в 1945 году, где говорилось, что взрослому нужно около 2,5 литра жидкости в день — примерно 1 миллилитр на каждую съеденную калорию. Из стандартного рациона в 2000 килокалорий логически и вывели те самые 2 литра.
Но авторы той статьи сразу же добавили важную деталь: большую часть этой влаги мы и так получаем из обычной еды (супов, овощей, фруктов). Похоже, эту строчку в обществе просто пролистнули, и миф о 2 литрах чистой воды намертво засел в головах.
Да, формулы вроде «30–45 миллилитров на килограмм веса» существуют, но они считают всю жидкость за день, а не только чистую воду из стакана.
Гастроэнтеролог Вероника Черанева объясняет: потребность в жидкости у всех разная — она зависит от пола, возраста, веса, погоды и активности. А здоровому человеку вообще не нужно ничего высчитывать.
— Поскольку механизм обмена воды в организме регулируется по принципу обратной связи с помощью чувства жажды, — говорит Вероника Черанева, — по современным рекомендациям, питья воды при чувстве жажды, то есть по требованию, вполне достаточно, чтобы поддерживать водно-электролитный баланс.
Вероника Черанева — врач-гастроэнтеролог, диетолог «Новой больницы». Специалист по лечению язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрита, панкреатита, холецистита, дисбактериоза, метеоризма, колита, запора, эзофагита и других заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Высчитывать миллилитры по формулам нужно только в двух случаях: если у человека притуплено чувство жажды (как у детей и пожилых) или если есть хронические болезни. Но даже тогда точную норму должен подбирать врач.
Сколько воды пить в жару
Жара — это как раз тот редкий момент, когда организму нужна принудительная заливка воды. Пока вы находитесь на улице под палящим солнцем, приучите себя пить постоянно: буквально по 100–150 миллилитров каждые 15 минут.
При этом заливать в себя воду ведрами тоже не нужно. Всегда включайте логику и делайте поправку на обстоятельства. Очевидно, что хрупкая девушка весом 50 килограммов, отдыхающая в теньке с книжкой, теряет в разы меньше влаги, чем 90-килограммовый крепыш, который решил в самый солнцепек поиграть в пляжный волейбол.
Просто держите в голове это правило — «пара глотков каждые 15 минут». А если почувствовали, что сердце заколотилось, упало давление, пересохло во рту, кожа стала сухой, а в теле появилась дикая вялость — бросайте всё. Это сигналы обезвоживания. Немедленно ползите в тень или под кондиционер и начинайте отпаиваться.
Только делайте это плавно. Попытка выпить литр-другой залпом — плохая затея, так можно заработать настоящее водное отравление. Оно может произойти, если выпить в 3–4 раза больше своей нормы.
— Ваши почки просто не успеют вывести из организма всё выпитое, концентрация соли упадет, и вода начнет заполнять внутриклеточную среду, — говорит диетолог Галина Барташевич. — В результате — отек мозга, легких. В известных медицине случаях отравления водой с летальным исходом люди меньше чем за сутки выпивали не менее 7 литров.
Галина Барташевич — врач — гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.
Кроме того, избыток воды буквально вымывает и разбавляет электролиты — важные соли, без которых не может нормально работать наше сердце. Защитить себя просто: чтобы восстановить этот баланс, достаточно с утра выпить стакан теплой воды с долькой лимона или крошечной щепоткой соли. Причем теплую воду лучше пить не только после пробуждения, но и в течение всего дня.
Как же рассчитать безопасный объем? Галина Барташевич дает простую шпаргалку:
если на улице до +25 °C — умножайте свой вес на 25 миллилитров воды;
если термометр поднялся выше +25 °C — берите уже по 30 миллилитров на килограмм.
Что лучше пить в жару
Еще одна шпаргалка — от Роспотребнадзора. В ведомстве рассказали, как лучше всего утолять жажду в жару:
основа рациона: обычная чистая вода или несладкий зеленый чай;
полезная альтернатива: домашние морсы, компоты из сухофруктов, кисломолочка и натуральные соки, разведенные водой (особенно хорош лимонный или сельдереевый);
под запретом: алкоголь, энергетики и сладкая газировка — от них пить хочется еще сильнее;
идеальная температура: напитки должны быть прохладными или комнатной температуры (около 12–15 °С), но точно не ледяными;
восполнение солей: вместе с потом мы теряем минералы, поэтому полезно пить щелочную минералку или слегка подсоленную воду.
Но с минералкой тоже надо быть осторожными.
Обычная вода или минеральная — что лучше
Галина Барташевич предупреждает: пить минеральную воду литрами точно не стоит. Это скорее лечебное средство, и у него есть свои строгие правила.
— Для тех, кто хочет улучшить работу пищеварения (например, выражен желчегонный эффект), она пьется за полчаса до еды в теплом виде. Всем остальным — после еды, причем не сразу, а через полчаса-час, мелкими глотками, не торопясь, — говорит гастроэнтеролог.
Чтобы просто освежиться, снять усталость или взбодрить аппетит, обычная лечебная минералка из аптеки не подойдет. Ищите на полках магазинов два типа воды (уровень минерализации всегда написан на этикетке):
столовая вода (минерализация до 1 г/л) — самый безопасный вариант на каждый день;
лечебно-столовая вода (минерализация 4–5 г/л) — ее пьют аккуратно и дозированно.
Кроме того, в некоторых сортах минералки скрывается огромная доза натрия. Для здорового человека это незаметно, а вот для гипертоников — настоящий удар, ведь избыток соли мгновенно поднимает давление. Если у вас больные почки или сердце, а тело склонно к отекам, пить такую воду без разбора просто опасно.
Еще один коварный элемент — фтор. Если постоянно пить воду, где его слишком много, можно заработать флюороз. Вместо крепкого скелета и здоровой улыбки вы получите хрупкие кости и разрушенные кариесом зубы. В больших дозах фтор превращается в яд и ломает работу всего организма.
Если внимательно изучить этикетку и посмотреть на химический состав, то в минералке можно обнаружить даже токсичные элементы (в микродозах, но всё же). Именно поэтому лечебную и лечебно-столовую воду нельзя покупать наобум под настроение. Ошибка с выбором состава не просто лишит вас ожидаемой пользы, а может серьезно подорвать самочувствие.