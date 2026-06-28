Выпил воды — получил отек мозга: сколько жидкости нужно пить летом

Если коротко — незачем. За правилом про 8 стаканов или 2 литра воды в день на самом деле никакой научной базы не стоит. Всё началось с одной публикации исследовательского совета США в 1945 году, где говорилось, что взрослому нужно около 2,5 литра жидкости в день — примерно 1 миллилитр на каждую съеденную калорию. Из стандартного рациона в 2000 килокалорий логически и вывели те самые 2 литра.

Но авторы той статьи сразу же добавили важную деталь: большую часть этой влаги мы и так получаем из обычной еды (супов, овощей, фруктов). Похоже, эту строчку в обществе просто пролистнули, и миф о 2 литрах чистой воды намертво засел в головах.

Да, формулы вроде «30–45 миллилитров на килограмм веса» существуют, но они считают всю жидкость за день, а не только чистую воду из стакана.

Гастроэнтеролог Вероника Черанева объясняет: потребность в жидкости у всех разная — она зависит от пола, возраста, веса, погоды и активности. А здоровому человеку вообще не нужно ничего высчитывать.

— Поскольку механизм обмена воды в организме регулируется по принципу обратной связи с помощью чувства жажды, — говорит Вероника Черанева, — по современным рекомендациям, питья воды при чувстве жажды, то есть по требованию, вполне достаточно, чтобы поддерживать водно-электролитный баланс.