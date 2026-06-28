Соседям на зависть: эти три красивых цветка превратят вашу дачу в цветущий сад

Обычно на даче столько дел, что времени на цветник порой совсем не остается. Но это совсем не повод расстраиваться! Есть цветы, которые порадуют своей красотой даже при посеве в июне.
Космея
Космея — неприхотливый, но очень красивый цветок, который станет украшением любого сада. В зависимости от сорта начинает цвести через 70–90 дней после всхода. Если сеять цветок сразу в грунт в июне, то в августе появятся первые цветы.
«Космея будет цвести до первых заморозков. Небольшие цветочки будут пышно цвести при хорошо удобренной почве, — объяснила агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина. — Нужно выбрать солнечное место для посева, но защищенное от ветра».
Сеять космею можно по 3–5 семян в одну лунку, глубиной до одного сантимера. Расстояние между лунками — около 30 сантиметров.
Настурция
Настурция зацветет еще быстрее космеи. Первые цветы появляются примерно через 40–50 дней после всходов. При посеве до середины июня настурция даст цветы уже в начале августа.
«Можно сеять по несколько семян в одну лунку. Глубина посева — до двух сантиметров, не больше, — советует специалист. — Настурция не любит переливов, ей подходит и сухой жаркий воздух, так что можно сеять на солнечном месте без затенения».
Василек
Однолетние васильки также быстро порадуют своим цветением — примерно на 40–45-й день после всходов в зависимости от сорта.
«В тени растение даст цветы позже, поэтому нужно выбирать солнечные участки. Васильки очень неприхотливы. Они легко переносят засуху, так что их особо и не приходится поливать», — отметила агроном.
Семена у васильков мелкие, поэтому их нужно сеять в бороздки глубиной до сантиметра.
Ранее агроном объясняла, как ухаживать за петуниями, чтобы они цвели до первых осенних заморозков.