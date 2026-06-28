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Лето Обустраиваем дачу Обзор Соседям на зависть: эти три красивых цветка превратят вашу дачу в цветущий сад

Соседям на зависть: эти три красивых цветка превратят вашу дачу в цветущий сад

Они вырастут быстро и пышно

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Нежная космея станет украшением сада | Источник: Nguyen Hung / pexels.comНежная космея станет украшением сада | Источник: Nguyen Hung / pexels.com

Нежная космея станет украшением сада

Источник:

Nguyen Hung / pexels.com

Обычно на даче столько дел, что времени на цветник порой совсем не остается. Но это совсем не повод расстраиваться! Есть цветы, которые порадуют своей красотой даже при посеве в июне.

Космея

Космея — неприхотливый, но очень красивый цветок, который станет украшением любого сада. В зависимости от сорта начинает цвести через 70–90 дней после всхода. Если сеять цветок сразу в грунт в июне, то в августе появятся первые цветы.

«Космея будет цвести до первых заморозков. Небольшие цветочки будут пышно цвести при хорошо удобренной почве, — объяснила агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина. — Нужно выбрать солнечное место для посева, но защищенное от ветра».

Сеять космею можно по 3–5 семян в одну лунку, глубиной до одного сантимера. Расстояние между лунками — около 30 сантиметров.

Настурция

Настурция не любит переливов | Источник: MD. ABDUR RAHMA / pexels.comНастурция не любит переливов | Источник: MD. ABDUR RAHMA / pexels.com

Настурция не любит переливов

Источник:

MD. ABDUR RAHMA / pexels.com

Настурция зацветет еще быстрее космеи. Первые цветы появляются примерно через 40–50 дней после всходов. При посеве до середины июня настурция даст цветы уже в начале августа.

«Можно сеять по несколько семян в одну лунку. Глубина посева — до двух сантиметров, не больше, — советует специалист. — Настурция не любит переливов, ей подходит и сухой жаркий воздух, так что можно сеять на солнечном месте без затенения».

Василек

Семена у васильков мелкие, поэтому их нужно сеять в неглубокие бороздки | Источник: Subek / pexels.comСемена у васильков мелкие, поэтому их нужно сеять в неглубокие бороздки | Источник: Subek / pexels.com

Семена у васильков мелкие, поэтому их нужно сеять в неглубокие бороздки

Источник:

Subek / pexels.com

Однолетние васильки также быстро порадуют своим цветением — примерно на 40–45-й день после всходов в зависимости от сорта.

«В тени растение даст цветы позже, поэтому нужно выбирать солнечные участки. Васильки очень неприхотливы. Они легко переносят засуху, так что их особо и не приходится поливать», — отметила агроном.

Семена у васильков мелкие, поэтому их нужно сеять в бороздки глубиной до сантиметра.

Ранее агроном объясняла, как ухаживать за петуниями, чтобы они цвели до первых осенних заморозков.

ПО ТЕМЕ
Александра БруняАлександра Бруня
Александра Бруня
Ведущий корреспондент
Цветы Дача Сад Космея Настурция Василек Цветник Лето Июнь
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Комментарии
1
Гость
27 минут
Зависть это стадное чувство.
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Гость
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