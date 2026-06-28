Наступил сезон лесной земляники: биолог назвала ягодные места Ярославской области

Июнь — сезон одной из самых ароматных ягод — лесной земляники. Ярославская область традиционно богата ей на урожай. Но чтобы найти угощение, нужно постараться.
Заведующая кафедры биологии ЯГПУ им. К. Д. Ушинского Ольга Лазарева в беседе с 76.RU рассказала, какие ягоды можно собирать и где их искать. Земляника растет и в сосновых, и в смешанных лесах.
«Традиционно местом сбора земляники являются хорошо освещаемые участки леса. Обычно, это опушки или поляны», — рассказала Ольга Лазарева.
Сложность в сборе земляники еще и в том, что некоторые ее виды занесены в Красную книгу.
«Кроме обычной лесной земляники, изредка встречается земляника, которая занесена в красную книгу. Ее, конечно, собирать не надо. Например, земляника мускусная. Они по вкусу, по размеру плодов отличаются», — пояснила Ольга Лазарева.
Мускусная земляника — многолетнее травянистое растение, вид рода Земляника семейства Розовые. Как указано на сайте национального парка «Плещеево озеро», она занесена в Красную книгу Ярославской области. Там написано, что ягода встречается часто в 13 муниципальных районах, она имеет особый аромат, поэтому раньше люди часто ее собирали.
Отличительная особенность мускусной земляники в том, что ягода более крупная и закругленная.
«Ягода с незаостренным кончиком, имеет специфический вкус. Они немного крупнее, что-то среднее между земляникой и клубникой», — добавила Ольга.
Биолог объяснила, что из съедобных ягод, кроме земляники, искать в лесу нечего. Однако следующая на очереди — малина.
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