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Лето Наступил сезон лесной земляники: биолог назвала ягодные места Ярославской области

Наступил сезон лесной земляники: биолог назвала ягодные места Ярославской области

Где искать угощения

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Биолог рассказала, как найти землянику в лесу | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUБиолог рассказала, как найти землянику в лесу | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Биолог рассказала, как найти землянику в лесу

Источник:
Олег Фёдоров / CHITA.RU

Июнь — сезон одной из самых ароматных ягод — лесной земляники. Ярославская область традиционно богата ей на урожай. Но чтобы найти угощение, нужно постараться.

Заведующая кафедры биологии ЯГПУ им. К. Д. Ушинского Ольга Лазарева в беседе с 76.RU рассказала, какие ягоды можно собирать и где их искать. Земляника растет и в сосновых, и в смешанных лесах.

«Традиционно местом сбора земляники являются хорошо освещаемые участки леса. Обычно, это опушки или поляны», — рассказала Ольга Лазарева.

Так выглядит обычная лесная земляника | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUТак выглядит обычная лесная земляника | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Так выглядит обычная лесная земляника

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Сложность в сборе земляники еще и в том, что некоторые ее виды занесены в Красную книгу.

«Кроме обычной лесной земляники, изредка встречается земляника, которая занесена в красную книгу. Ее, конечно, собирать не надо. Например, земляника мускусная. Они по вкусу, по размеру плодов отличаются», — пояснила Ольга Лазарева.

Мускусная земляника — многолетнее травянистое растение, вид рода Земляника семейства Розовые. Как указано на сайте национального парка «Плещеево озеро», она занесена в Красную книгу Ярославской области. Там написано, что ягода встречается часто в 13 муниципальных районах, она имеет особый аромат, поэтому раньше люди часто ее собирали.

Отличительная особенность мускусной земляники в том, что ягода более крупная и закругленная.

«Ягода с незаостренным кончиком, имеет специфический вкус. Они немного крупнее, что-то среднее между земляникой и клубникой», — добавила Ольга.

Биолог объяснила, что из съедобных ягод, кроме земляники, искать в лесу нечего. Однако следующая на очереди — малина.

А еще в лесах уже начался грибной сезон. Ранее мы рассказывали, где можно набрать целые корзины лисичек в Ярославской области.

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Варвара Киселёва
корреспондент
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Комментарии
8
Гость
29 июня 2025, 17:53
Вряд ли они будут смотреть, какая это ягода из красной книги или простая.Соберут всё и сожрут
Гость
29 июня 2025, 19:26
Неучи, следующая ягода - черника, а уж потом малина
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