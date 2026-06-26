Лето уже не спасти. Туристов в Сочи пугают не сирены, а бешеные цены, и даже скидками уже никого не заманить

Добираться в Сочи сложно, только низкие цены могут заставить туриста терпеть дорогу с задержками рейсов Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Мэрия Сочи отчитывается: в этом году турпоток на курорт превысил 3 миллиона туристов. Отели города на июль и август забронированы уже на 68%. Впрочем, как до этого заявлял мэр курорта Андрей Прошунин, в этом году власти решили гнаться не за количеством, а за качеством отдыха и безопасностью. Туроператоры не так оптимистичны, есть такое мнение, что летний сезон провален. И не из-за атак и часто закрытого аэропорта, а из-за высоких цен. Анна Грицевич из SOCHI1.RU разбиралась, что происходит на главном курорте страны во время сложного сезона.

«Выбирай Сочи — 2026»

Курорт в этом летнем сезоне работает по концепции «Выбирай Сочи — 2026», ее придумала городская администрация. Кроме благоустройства, модернизации номерного фонда, магазинов и ресторанов, предусмотрен комплекс преференций для туристов, приезжающих на отдых с семьей.

Первый пакет специальных предложений сочинские предприятия и средства размещения представили в мае. Сейчас программу обновили для гостей, которые еще планируют свой отпуск этим летом. К программе преференций присоединились 77 отелей, гостевых домов, санаториев, горных курортов, пляжей и парков развлечений.

— Представлен широкий выбор средств размещения: это и горный, и прибрежный кластеры, от бюджетных до премиальных отелей. Также всё больше гостиниц присоединяются к программе кешбэка. Размер и условия акции вариативны, но суть одна — гость при полной оплате бронирования на официальном сайте получает после выезда из отеля часть средств обратно на карту. Для туристов, особенно во время отпуска с семьей, это приятный бонус, — считает глава Сочи Андрей Прошунин.

Какие же преференции имеются в виду? Например, бесплатное или льготное размещение ребенка на дополнительном месте, а также комплиментарные условия при бронировании проживания более 3 дней. Скидки предусмотрены для именинников, молодоженов, граждан пенсионного возраста и жителей ЮФО и СКФО.

Дешево нужно было продавать в январе Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

«Это неправильная тактика в корне»

По данным председателя экспертного совета Ассоциации отельеров Дмитрия Богданова, сейчас можно забронировать на июль и август в центре Сочи в отеле 4* номер на двоих без завтрака от 4480 рублей в сутки.

— Номер на двоих с завтраком — от 6650 рублей в сутки. И вот почему это только сейчас сделали, а не в январе? Тогда бы сейчас продавали не по 4400, а по 16 000 рублей в сутки, и все, включая туристов, были бы очень рады, — утверждает Богданов.

С ним согласен генеральный директор «Росюгкурорта» Валерий Сычев. По его информации, основной фактор снижения турпотока в Сочи — очень высокая цена, несоразмерная с доходами населения. И только на втором месте атаки БПЛА и частые закрытия аэропорта. Вопросы безопасности стояли общим фоном в начале года, но люди тогда были более оптимистичны и бронировали лето.

— А в текущем моменте фактор безопасности, сирены, и это всё очень сильно сказывается на существующих бронях. Очень частое явление: отмена бронирования происходит из-за задержки рейса. То есть люди уже на чемоданах в аэропорту, когда им задерживают самолет на сутки–двое. Вот это массовое явление последнего времени начиная с мая. То есть у тебя есть понимание, что люди вроде едут. Но вот этот момент у тебя часть людей забирает. Всё остальное бронирование, которое на Сочи состоялось, оно состоялось до мая, — говорит Валерий.

Он отмечает, что, как и предполагалось, высокие цены на проживание привели к тому, что загрузка на курорт сократилась на 20%. Межсезонье оказалось полностью провальным, а в мае–июне количество туристов сократилось на 30% по сравнению с прошлым годом.

— Они пытаются сделать локальные спецпредложения, очень сейчас популярное — дети бесплатно, скидки до конца июня. 30% давал пансионат «Южное взморье», какие-то отели даже 50%. То есть они не снижают цены, что было бы правильно. Им говоришь: вы стратегически ошиблись в ценообразовании, вам нужно менять цену. Они пытаются объяснить это тем, что не хотят терять конъюнктуру, остаться в этих ценах: «Лучше мы скидки сделаем». Это неправильная практика в корне. Этими скидками они ничего не добиваются. То есть подобрать клиентов в ближайший момент. Но это так не работает, потому что нет спроса. И вот они сидят со своими скидками. Но люди при этом не едут. Если бы они стояли просто без спецпредложений, ситуация была бы точно такой же, — считает Валерий.

И даже ситуация в Крыму, откуда побежали туристы, не спасла Сочи. Там прошла недельная волна аннуляций. Часть людей, которые планировали отдыхать на полуострове, перебронируют Сочи, но их крайне мало. И эта тенденция уже подходит к концу, а интереса к Сочи больше не становится. Загрузить курорт можно только низкими ценами, больше никак ситуацию не спасти, уверен эксперт. И лето изменить уже практически невозможно. Сейчас спасти бы осень.

— В текущем моменте осень бронируется регулярно, что радует, пока идем в тенденции прошлых лет по броням осени. Ряд санаториев увидели эту проблему, с которыми мы общаемся, у нас набралось около 6 объектов таких, они решили возобновить нашу программу «Открытый Юг», снизили цены на осень, и мы сейчас с ней на рынке пытаемся спозиционироваться. Объекты интересные — «Заполярье», «Металлург», «Зеленая роща», «Шексна», «Фрунзе», — говорит Валерий.

Турция спокойнее и дешевле Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Что говорят туристы

Жительница Иркутска Мария Нестеренко в этом году предпочла отдых в Турции — пакетный тур из Сибири с перелетом в Анталью ей обошелся в 120 тысяч рублей в июне на двоих.

— Мы смотрели тур в Сочи, но там нам насчитали около 250 тысяч рублей. Спрашивается, зачем платить больше, если можно меньше. К тому же в Турции безопаснее, нет атак, есть нормальный интернет. Ведь за свои деньги хочется хорошо отдохнуть, а не вздрагивать от сирен. Переживали, улетим ли нормально. Путь лежал через Москву. Но нам повезло, успели между «Коврами». Теперь обратно лететь, но мы спокойны. На отдыхе нервы свои подлечили, — говорит Мария.

Жительница Нижнего Тагила Марина Баирова только что вернулась из Сочи. Там она с семьей провела 2 недели. И получили все «прелести» нынешнего сезона — при том, что потратили на отдых 800 тысяч рублей.

— Нас четверо, бронировали мы 4-звездочный отель. Только проживание обошлось почти в 300 тысяч рублей на четверых, без питания и перелета. Несомненно, отель прекрасный, бассейн отличный. Город чистый, весь в цветах, зеленый. Но мы больше не поедем в Сочи. За такие деньги ты живешь от сирены к сирене, без связи практически, она есть только в отеле. Дети в ужасе. Прилететь не могли двое суток, вылететь сутки, — рассказала Марина.

Она уверена, что сейчас в Сочи проживание должно быть максимально дешевое, иначе мало кто поедет.