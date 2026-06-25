Похолодание и дожди: жителей Центральной России предупредили о сентябрьской погоде в конце июня

Ярославцев ждет двухдневное похолодание Источник: Александр Куренной / 76.RU

25 июня на Русскую равнину прорвался холодный вихрь из Скандинавии. По информации синоптиков, это окажет заметное влияние на температурный режим Европейской России.

«Поля дождевой облачности ограничат дневной прогрев на западе средней полосы только до +17…+22 °С. Это в среднем на 3 °С прохладнее обычного», — сообщили в центре «Фобос».

По информации специалистов, такая погода соответствует ситуации в начале сентября.

«Только с воскресенья температурный режим начнет возвращаться в рамки климата», — отметили в «Фобосе».

Ярославская область не станет исключением. До конца рабочей недели в регионе ожидается понижение ночных температур до +5…+6 градусов. Днем столбики термометров не поднимутся выше +21…+22 градусов. Чуть теплее будет в выходные и в начале следующей недели.

Прогноз погоды в Ярославской области:

25 июня, четверг: облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Температура воздуха днем: +16…+21 градус;

26 июня, пятница: облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Температура воздуха ночью: +5…+10 градусов, днем: +17…+22 градуса;

27 июня, суббота: облачно с прояснениями, днем кратковременные дожди. Температура воздуха ночью: +6…+11 градусов, днем: +18…+23 градуса;

28 июня, воскресенье: переменная облачность, небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха ночью: +11 градусов, днем: +23 градуса;

29 июня, понедельник: облачно, временами небольшой дождь. Температура воздуха ночью: +15 градусов, днем: +22 градуса;

30 июня, вторник: ночью облачно, кратковременный дождь, днем малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью: +12 градусов, днем: +25 градусов.