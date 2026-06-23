Обязательно сделайте это в июне, чтобы тля не сожрала вашу смородину, яблони и виноград — важные правила

Обрабатывать кусты и деревья в июне лучше биологическими препаратами Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В июне активно растут не только высаженные растения и плодово-ягодный сад, но и вредители. Насекомые самых разных видов устремляются на дачные культуры. Важно правильно и вовремя защитить растения, чтобы не остаться без урожая. Объясняем, как это можно сделать без тяжелой химии и в каких случаях она всё же допустима.

Чем обработать смородину в июне

В июне кусты смородины нуждаются в защите от вредителей: тли, паутинного клеща и гусениц. Ягодки на многих сортах уже активно набирают массу, поэтому химические препараты придется убрать подальше.

— От тли и паутинного клеща хорошо помогают биологические препараты. Например, которые содержат бактерии Bacillus thuringiensis или аверсектин С. Они безопасны для человека, урожаю не навредят, — объяснила агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина.

Разводить препараты нужно по инструкции от производителя, но обычно это 2–4 миллилитра на литр воды. Опрыскивать кусты можно только вечером. Нужно постараться смочить листья с обеих сторон и очень аккуратно обработать кисти с ягодами.

Против гусениц и тли отлично помогает и «Зеленое мыло». Это концентрат калийных солей и растительных масел иногда с добавлением красного перца. Достаточно 20–40 миллилитров средства на 1 литр воды для опрыскивания.

Смородина может страдать от ржавчины и мучнистой росы. В первом случае листья покрываются слегка выпуклыми пятнами, во втором — легким белым налетом. Это грибковые заболевания, которые также лечатся биофунгицидами с бактериями.

Чем обработать яблони в июне

Яблонная плодожорка — один из главных вредителей сада в июне Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Помимо тли, яблоню в июне атакует яблонная плодожорка — похожа на небольших серых бабочек. Стоит помнить, что яблонная плодожорка атакует не только яблони, но и повреждает груши со сливами. В этом случае стоит обратить внимание на такие биологические препараты, как «Лепидоцид» или «Битоксибациллин».

Оба содержат живые споры бактерии Bacillus thuringiensis. Достаточно 40–50 граммов на 5 литров воды. При сильном поражении концентрацию допустимо немного увеличить. Обрабатывать растения нужно вечером в безветренную погоду. Потребуется как минимум три обработки с интервалом в 7–8 дней.

Агроном советует химические инсектициды использовать в крайнем случае при серьезном поражении всего сада. Свою эффективность показали такие препараты, как «Кораген», «Инта-Вир», «Искра». Разводить строго по инструкции и опрыскивать растения только вечером и в защите. Обработка подобными препаратами должна проходить не позже чем за 30 дней до сбора урожая.

От тли на яблонях можно дополнительно использовать настои на основе чеснока или луковой шелухи. Достаточно 200–300 граммов на 10 литров воды.

Чем обработать виноград в июне

Виноград нужно защищать от грибковых заболеваний Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Из-за перепадов температур и чередования жары с затяжными дождями виноград может пострадать от грибковых заболеваний. Самое распространенное — милдью. Обрабатывать химическими препаратами лозу можно было только ранней весной, когда почки еще спали, а в июне только биологическими препаратами.

— Милдью еще называют ложной мучнистой росой. Грибок полностью поражает листья. Выглядит сначала как белый плотный налет на нижней части листьев, — объяснила Людмила Шубина. — Обычно появляется в июле и начале августа. Можно обработать виноград биологическими препаратами с бактериями Bacillus subtilis.

При обработке важно смачивать листья с обеих сторон. Если грибок активно распространяется по растению, то стоит подключить препараты с серой. Ее содержат такие средства, как «Тиовит джет» или «Кумулус».