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Лето Листья растут, а плодов нет: дачники часто губят баклажаны одной ошибкой

Листья растут, а плодов нет: дачники часто губят баклажаны одной ошибкой

Рассказываем, какие удобрения реально нужны баклажанам на разных этапах роста

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Глянцевый фиолетовый красавец&nbsp;— награда за терпение, тепло и щепотку удобрений | Источник: GPTГлянцевый фиолетовый красавец&nbsp;— награда за терпение, тепло и щепотку удобрений | Источник: GPT

Глянцевый фиолетовый красавец — награда за терпение, тепло и щепотку удобрений

Источник:

GPT

Баклажаны — теплолюбивые и довольно капризные растения, особенно в условиях теплицы. Чтобы получить крупные, ровные и вкусные плоды, одной посадки и полива недостаточно. Правильная и своевременная подкормка — залог богатого урожая. В этой статье расскажем, чем подкармливать баклажаны в теплице, когда это делать и на что обратить внимание, чтобы не навредить растениям.

Почему в теплице подкормки особенно важны

В закрытом грунте баклажаны быстрее реагируют и на нехватку питания, и на его избыток. Почва в теплице прогревается лучше, но запас полезных веществ в грядке постепенно истощается, особенно если на этом месте уже росли томаты, перцы или другие пасленовые. Поэтому подкормки лучше не вносить на глаз, а привязывать к фазе роста: сначала поддержать корни и листья, затем цветение, а после — налив плодов.

Хороший ориентир — внешний вид куста. Если баклажан уходит в густую ботву, но почти не цветет, азота, скорее всего, слишком много. В такой ситуации азотные настои временно убирают и переходят на калийно-фосфорные составы.

Влажная почва помогает корням усваивать питание и снижает риск ожога после подкормки | Источник: GPTВлажная почва помогает корням усваивать питание и снижает риск ожога после подкормки | Источник: GPT

Влажная почва помогает корням усваивать питание и снижает риск ожога после подкормки

Источник:

GPT

Этап 1. Подкормка рассады после высадки в теплицу

После высадки рассады на постоянное место баклажаны нуждаются в помощи для адаптации и роста корневой системы. В этот период важно не перегрузить растение, а мягко поддержать его развитие.

Подойдут следующие удобрения:

  • настой коровяка (1:10) — питает и активизирует рост, особенно в прохладные дни;

  • настой куриного помета (1:15) — богат азотом, помогает быстро нарастить зеленую массу;

  • комплексное минеральное удобрение с преобладанием азота (например, нитроаммофоска, 1 ст. ложка на 10 л воды).

Подкормку проводят через 7–10 дней после высадки. Поливают под корень, избегая попадания на листья.

Этап 2. Подкормка в период бутонизации и цветения

Как только на баклажанах появляются бутоны, растение нуждается в фосфоре и калии для полноценного формирования завязей. Избыток азота в этот момент может навредить, вызвав бурный рост листьев в ущерб плодам.

Что использовать:

  • суперфосфат (20–30 г на 10 л воды) — стимулирует цветение;

  • сульфат калия (10–15 г на 10 л воды) — помогает укрепить завязи;

  • древесную золу (настоявшуюся в воде или сухую) — содержит калий, кальций и микроэлементы.

Один из популярных народных рецептов — зольный настой: 1 стакан золы залить 5 литрами горячей воды, настоять сутки, процедить и полить под корень.

Зольный настой дает растениям калий, кальций и микроэлементы без избытка азота | Источник: GPTЗольный настой дает растениям калий, кальций и микроэлементы без избытка азота | Источник: GPT

Зольный настой дает растениям калий, кальций и микроэлементы без избытка азота

Источник:

GPT

Этап 3. Подкормка в период плодоношения

Во время активного плодоношения баклажаны особенно «прожорливы». Чтобы плоды наливались и были вкусными, нужно регулярно подкармливать растения калием, фосфором и микроэлементами.

Полезны такие средства:

  • калимагнезия (20 г на 10 л воды) — усиливает сахаристость и улучшает вкус плодов;

  • комплексные удобрения для плодовых овощей (например, «Агрикола», «Фертика Люкс»);

  • микроэлементы в хелатной форме — бор, марганец, цинк и магний особенно полезны для устойчивости к болезням.

Проводят подкормки каждые 10–14 дней, чередуя минеральные и органические удобрения.

Как понять, что баклажанам не хватает питания

Дефицит элементов часто видно по листьям. При нехватке азота куст развивается медленно, листовые пластины становятся бледнее, а новые побеги выглядят слабыми. Если мало калия, края старых листьев могут подсыхать и темнеть, а плоды наливаются хуже. При недостатке фосфора растения нередко задерживаются в росте, цветение становится слабым.

Но по одному признаку диагноз ставить не стоит. Пожелтение может быть связано не только с питанием, но и с холодной почвой, переливом, повреждением корней или вредителями. Поэтому перед внеплановой подкормкой стоит проверить влажность грунта и состояние нижней стороны листьев.

Избыток азота наращивает листья, но может задержать цветение и налив плодов | Источник: GPTИзбыток азота наращивает листья, но может задержать цветение и налив плодов | Источник: GPT

Избыток азота наращивает листья, но может задержать цветение и налив плодов

Источник:

GPT

Почему нельзя забывать про полив

Подкормки работают только тогда, когда корни могут нормально усваивать питание. Если грядка пересыхает, раствор удобрений действует слабее и может обжечь корневую зону. Если почва постоянно мокрая, корням не хватает воздуха, а плоды становятся грубыми и развиваются хуже.

Лучше поддерживать умеренно влажную почву и поливать реже, но глубже. В теплице удобно использовать капельный полив или аккуратный полив под корень. Мульча из соломы, подсушенной травы или компоста помогает удержать влагу и снижает резкие перепады.

Дачнику на заметку

Чтобы баклажаны хорошо реагировали на подкормки, важно соблюдать несколько правил. Эти нюансы помогут избежать ошибок и добиться стабильного результата.

Обратите внимание на следующее:

  • подкармливать только по влажной почве, лучше после полива;

  • не превышать дозировку — баклажаны чувствительны к избытку удобрений;

  • регулярно осматривать листья и стебли на предмет признаков дефицита или избытка элементов;

  • не использовать свежий навоз — он может обжечь корни;

  • в жару подкармливать утром или вечером, чтобы избежать ожогов.

ПО ТЕМЕ
Мария ДжанлыМария Джанлы
Мария Джанлы
корреспондент эвергрин-редакции
Теплица Подкормка Баклажан
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