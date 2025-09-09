«У кого нет денег — пусть отдыхают в Ейске». Туристы рассказали, что их бесило этим летом в Сочи

Из-за прохладного июня сезон был короче Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Отдых в Сочи постоянно подвергается критике со стороны туристов. В этом году появились нетипичные жалобы, например, на холодный июнь, атаки беспилотников и задержки рейсов, связанные с ними. Кроме того, туристы жаловались на плохую транспортную доступность Сочи — билеты на самолеты существенно подорожали, на поезда купить сложно, если ехать на автомобиле, приходится стоять в огромных пробках. Спросили у россиян, которые отдыхали на курорте этим летом, о плюсах и минусах нынешнего курортного сезона. Подчеркиваем, мы не ставим задачу очернить Сочи или его распиарить. Приводим исключительно личное мнение туристов. Подробности — в материале SOCHI1.RU.

Туристы всегда недовольны Сочи, но всё равно едут Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

«Переполненные мусорки сильно портили настроение»

Жительница Иркутска Анастасия Тимофеева отдыхала в конце августа в Дагомысе. Ей нравится этот курортный поселок. Девушка считает его очень уютным. Таким был раньше и местный пляж, но в этом году его состояние шокировало отдыхающих. В разгар сезона там разобрали кафе, а территорию перестали убирать.

— Переполненные мусорки сильно портили настроение. Стаи собак, которые растаскивали мусор по всей округе. Это был шок. В прошлом году там было так уютно, мне кажется, это был самый лучший пляж Сочи. В этом же году просто ужас! Даже перекусить на пляже было негде, воды купить. Неужели нельзя было дождаться зимы и всё убрать, — негодует Анастасия. Несмотря на эти недочеты, отдых в Сочи в целом ей понравился. Она всегда снимает квартиру в ЖК, который находится недалеко от пляжа. Стоимость суток — 10 тысяч рублей. Она приезжала с семьей, в которой четверо человек. Существенно сэкономили на питании, готовили самостоятельно.

— Мы всегда ездили в начале июля в Сочи, а тут в августе, очень боялись, что подцепим ротавирус. Еще из-за этого сами готовили. Но, к счастью, никто не заболел, хоть дети всё время ныряли, хлебали эту воду. Единственное, что из Иркутска очень дорогие авиабилеты, нам они обошлись почти в 200 тысяч рублей. Считаю, что сибирякам нужно сделать какие-то субсидии, — говорит Анастасия.

«Хоть памперс надевай»

Москвичка Тамара Самарина в Сочи этим летом отдыхала в санатории, путевку подарили дети на 70-летие. Лечение и отдых ей очень понравились. Кормили прекрасно, санаторий шикарный — со своим субтропическим парком, бассейном и пляжем. От Сочи тоже в восторге — красивый и зеленый. Но проблема возникала, когда она ездила на экскурсии или гуляла по городу. Женщина страдает заболеваниями почек, их и лечила в Сочи. Ей часто нужен туалет, но, оказывается, с ними на курорте проблемы.

— Хоть памперс надевай. Дошло до того, что пришлось бежать в кусты, извините за подробности. Туалета, даже платного, рядом не было. Для меня это катастрофа. Неужели сложно построить на курорте, куда едут миллионы человек, побольше туалетов? Это ужасная недоработка местной администрации, — считает женщина. Она также пожаловалась на навязчивых продавцов экскурсий и морских прогулок.

Незаконных таксистов разгоняют, но они быстро возвращаются Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

«Отдала, чтобы не связываться»

Другая туристка из Москвы Татьяна Власова рассказывает, что этим летом она попала в лапы к таксисту, который буквально поймал ее за руки у выхода из аэропорта.

— Я вызвала себе такси через приложение, мне нужно было уехать в центр Сочи. Таксист вроде приехал уже, я не могла его найти, а потом он отменил заказ. Было много народу, несколько рейсов прилетели. Я растерялась. А тут подошел мужчина и предложил довезти за ту же сумму, что и «Яндекс» — 2100 рублей. Я согласилась. Во-первых, он ехал очень опасно, обгонял и подрезал. Во-вторых, потребовал 2500 рублей. Причем очень агрессивно. Я отдала, чтобы не связываться, — рассказала Татьяна.

В день ее отлета в Москву в Сочи глушили интернет, вызвать такси она не могла, пришлось брать трансфер в отеле за 5 тысяч рублей.

«Смыть даже нечем»

Виктор Мамонтов из Ижевска в августе отдыхал в одном из пансионатов в Адлере, сам объект достойный, номера после ремонта, только вот воду часто отключали, утверждает мужчина.

— Извините, смыть даже нечем. Если принять душ можно на пляже, то что делать с унитазом в номере? За три дня вода была несколько часов. Никакого резервного источника в пансионате нет, запаса тоже. Такая жара на улице, мокрыми возвращались в номер с экскурсий, а кран шумит, а унитаз воняет. И это отдых почти за 200 тысяч рублей на 10 дней на двоих, — говорит Виктор.

В дни, когда отключали воду, соответственно не работала столовая. Хотя семья Мамонтовых специально выбирала тариф «полный пансион». Приходилось питаться вне пансионата.

Белые автобусы-душегубки Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

«Не автобусы, а душегубки»

Туристка из Ростова-на-Дону Юлия Юдина рассказала о транспортных проблемах Сочи. Она с подругами жила в Сириусе, чтобы сэкономить, решили пользоваться общественным транспортом, но женщины быстро поняли, что это была плохая идея.

— Не автобусы, а душегубки. Можно ждать полчаса, а потом утрамбовываться. Хорошо, если придет синий автобус, он просторный и с кондиционером, но в Сочи в основном эти маленькие белые, где никогда не включают кондиционеры. Мне несколько раз плохо становилось, — утверждает Юлия.

По ее словам, по вечерам уехать практически невозможно. А днем автобусы стоят в долгих пробках. «Ласточки» также ходят забитыми.

— Такси — очень дорогое удовольствие для нас, пенсионерок. Но мы активные, хотим ездить везде, всё смотреть, а не лежать на пляже. Но это оказалось затруднительно. Ехать с потными людьми как селедки в бочке — это ужасно. Весь отпуск гуляли по Сириусу, но там особо смотреть нечего, много людей, мало тени, — говорит женщина.

«Хватит ныть, нищеброды»

Москвичка Кристина Сергеева считает, что в Сочи можно прекрасно отдыхать, главное — выбирать дорогие, проверенные отели, а не гостевые дома и бесплатные пляжи. Тогда шикарный отпуск обеспечен.

— Я когда читаю плохие отзывы про Сочи, так и хочется сказать: хватит ныть, нищеброды. Мы с моим парнем живем в новом шикарном отеле в центре Сочи. Рядом новый пляж, прекрасная набережная, дорогие бутики, рестораны и морпорт. Ничем не хуже пяти звезд в Турции или Дубае. Даже лучше, здесь всё свое, родное, — говорит девушка.

Она считает, что, если у человека нет денег на хороший отель, он должен сидеть дома и проводить отпуск на даче, а не писать негативные отзывы. Кристина уверена, что рано или поздно Сочи станет элитным курортом, а у кого нет денег — пусть отдыхают в Ейске.