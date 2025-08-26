НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Ярославле
Погода+14°

облачно, дождь

ощущается как +13

0 м/c,

 747мм 82%
Подробнее
5 Пробки
USD 80,68
EUR 94,46
Лучшие ярославские школы
Как легально увеличить пенсию
Где рожать в Ярославской области
Ярославский бренд покорил Россию
Накроют грозы
Какие обследования пройти осенью
Разбился на трассе
Горит баня. Видео
Причина пожара в доме-памятнике
Ярославца вернули из плена
Лето Стихия накроет в ближайшие часы: ярославцев предупредили об опасной погоде

Стихия накроет в ближайшие часы: ярославцев предупредили об опасной погоде

В регионе выпустили экстренное предупреждение о грозе

1 378
4 комментария
Ярославцев предупредили о грозе 26 августа | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUЯрославцев предупредили о грозе 26 августа | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Ярославцев предупредили о грозе 26 августа

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Жителей Ярославской области предупредили об ухудшении погоды. До вечера 26 августа в регион нагрянет гроза.

«При грозе усиление юго-западного ветра порывами 15 м/с ожидается в отдельных районах Ярославской области в ближайшие 1-3 часа с сохранением до 18:00 26 августа. В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями старайтесь не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними», — прокомментировали в Министерстве региональной безопасности.

Ранее специалисты центра «Фобос» сообщали о дождях, под конец лета в Ярославле похолодает до +15 градусов.

Ближайшей ночью ожидается переменная облачность, температура +9…+11 °C. Атмосферное давление в пределах нормы. Днем 26 августа прогнозируется переменная облачность, небольшой дождь, +16…+18 °C, ветер западный, умеренный.

По словам микологов, такая погода способствует грибному буму. Кстати, в Ярославской области уже пошли белые. Мы публиковали список мест, где точно растут грибы.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Прогноз погоды Гроза Экстренное предупреждение МЧС
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY5
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
26 минут
Достал этот тупизм ежедневный
Гость
1 час
Ну все , теперь грибы попрут ! 😃
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Шедевр шашлычного искусства»: обувщик поделился секретным рецептом ребрышек по-армянски
Артуш Костанян
Потомственный обувщик из Армении
Мнение
Один сплошной самоповтор? Чем игра Death Stranding 2 порадует и разочарует фанатов
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
Без пробок и толчеи в автобусах? Удобно ли на речном трамвае добираться на работу в Ярославле — обзор
Варвара Киселёва
корреспондент
Мнение
«Наше Брагино на минималках»: ярославна честно рассказала, что ее удивило в Самарской области
Мария Остроумова
Автор мнения
Мнение
«Цены меня шокировали». Мама первоклашки рассказала, в какую сумму обошлась подготовка к школе
Александра Осипова
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление