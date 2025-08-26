Стихия накроет в ближайшие часы: ярославцев предупредили об опасной погоде

Ярославцев предупредили о грозе 26 августа Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Жителей Ярославской области предупредили об ухудшении погоды. До вечера 26 августа в регион нагрянет гроза.

«При грозе усиление юго-западного ветра порывами 15 м/с ожидается в отдельных районах Ярославской области в ближайшие 1-3 часа с сохранением до 18:00 26 августа. В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями старайтесь не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними», — прокомментировали в Министерстве региональной безопасности.

Ранее специалисты центра «Фобос» сообщали о дождях, под конец лета в Ярославле похолодает до +15 градусов.

Ближайшей ночью ожидается переменная облачность, температура +9…+11 °C. Атмосферное давление в пределах нормы. Днем 26 августа прогнозируется переменная облачность, небольшой дождь, +16…+18 °C, ветер западный, умеренный.