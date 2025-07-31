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Лето «Один залетел даже в рот»: ярославцы заметили нашествие крылатых муравьев. С чем это связано

«Один залетел даже в рот»: ярославцы заметили нашествие крылатых муравьев. С чем это связано

Энтомолог рассказал о поведении насекомых

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Энтомолог рассказал, почему в жару так много летающих муравьев | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЭнтомолог рассказал, почему в жару так много летающих муравьев | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Энтомолог рассказал, почему в жару так много летающих муравьев

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле активизировались крылатые муравьи. Как рассказал читатель 76.RU, насекомых можно заметить в вечернее время в районе Октябрьской площади.

«Они везде! Заметил на неделе, что их стало заметно больше. На Октябрьской площади летали одиночками, но часто. Облепили меня. Садились кто куда — на руки, ноги, были даже в волосах. Один залетел в рот», — пожаловался читатель 76.RU.

Ярославский энтомолог Дмитрий Власов подтвердил активность крылатых муравьев.

В Ярославле насекомых заметили даже в автобусе | Источник: читатель 76.RUВ Ярославле насекомых заметили даже в автобусе | Источник: читатель 76.RU

В Ярославле насекомых заметили даже в автобусе

Источник:

читатель 76.RU

По словам эксперта, на фото — муравей черный садовый.

«Самый массовый в Ярославле, а крылатые муравьи — самки, которые сейчас расселяются и закладывают новые муравейники. Время массового лета зависит от погоды и т. д. Лёт прекращается в дождливую или очень жаркую погоду. В такую, как сейчас он проходит в предвечерние или сумеречные часы», — уточнил Дмитрий Власов.

По словам специалиста, обычно лет проходит с июня по август.

Ранее мы рассказывали, стоит ли ожидать нашествия белых бабочек в Ярославской области.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Энтомологи Насекомые Муравьи
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