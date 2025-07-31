«Один залетел даже в рот»: ярославцы заметили нашествие крылатых муравьев. С чем это связано

В Ярославле активизировались крылатые муравьи. Как рассказал читатель 76.RU, насекомых можно заметить в вечернее время в районе Октябрьской площади.
«Они везде! Заметил на неделе, что их стало заметно больше. На Октябрьской площади летали одиночками, но часто. Облепили меня. Садились кто куда — на руки, ноги, были даже в волосах. Один залетел в рот», — пожаловался читатель 76.RU.
Ярославский энтомолог Дмитрий Власов подтвердил активность крылатых муравьев.
По словам эксперта, на фото — муравей черный садовый.
«Самый массовый в Ярославле, а крылатые муравьи — самки, которые сейчас расселяются и закладывают новые муравейники. Время массового лета зависит от погоды и т. д. Лёт прекращается в дождливую или очень жаркую погоду. В такую, как сейчас он проходит в предвечерние или сумеречные часы», — уточнил Дмитрий Власов.
По словам специалиста, обычно лет проходит с июня по август.
Ранее мы рассказывали, стоит ли ожидать нашествия белых бабочек в Ярославской области.