«Один залетел даже в рот»: ярославцы заметили нашествие крылатых муравьев. С чем это связано

Энтомолог рассказал, почему в жару так много летающих муравьев Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле активизировались крылатые муравьи. Как рассказал читатель 76.RU, насекомых можно заметить в вечернее время в районе Октябрьской площади.

«Они везде! Заметил на неделе, что их стало заметно больше. На Октябрьской площади летали одиночками, но часто. Облепили меня. Садились кто куда — на руки, ноги, были даже в волосах. Один залетел в рот», — пожаловался читатель 76.RU.

Ярославский энтомолог Дмитрий Власов подтвердил активность крылатых муравьев.

В Ярославле насекомых заметили даже в автобусе Источник: читатель 76.RU

По словам эксперта, на фото — муравей черный садовый.

«Самый массовый в Ярославле, а крылатые муравьи — самки, которые сейчас расселяются и закладывают новые муравейники. Время массового лета зависит от погоды и т. д. Лёт прекращается в дождливую или очень жаркую погоду. В такую, как сейчас он проходит в предвечерние или сумеречные часы», — уточнил Дмитрий Власов.

По словам специалиста, обычно лет проходит с июня по август.