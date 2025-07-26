Это реально: миколог назвала три простых способа вырастить лесные грибы у дома

Миколог назвала способы разведения грибов у дома Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Наверное, многим дачникам хоть раз приходила шальная мысль о том, как бы было здорово, чтобы на участке росли не только овощи, фрукты и ягоды, но и грибы. Возможно ли добиться этого? Оказывается, да. Миколог из Ярославля Ольга Лазарева рассказала о способах разведения лесных грибов у дома.

«Если приусадебный участок примыкает к лесу или на нем растут отдельные лесные деревья (березы, осины, ели или сосны), то можно попробовать выращивать на нем белые грибы, подосиновики, подберезовики, рыжики, хотя успех нельзя гарантировать на 100 процентов», — рассказала она.

По словам эксперта, общее правило выращивания микоризных грибов — посадка под деревом именно той породы, из-под какого взяты гриб или грибница.

Микоризные грибы — те, которые растут в симбиозе с деревьями. Они поглощают из почвы питательные вещества и, в свою очередь, получают углерод от растений-хозяев. К микоризным относятся белые грибы, подосиновики, подберезовики, лисички, рыжики и многие другие.

«Большинство ценных лесных грибов находятся в сложном симбиозе с деревьями. Их грибница срастается с корнями деревьев, образуя грибокорень, или микоризу. Связь их с деревьями очень сложна и прочна. По наблюдениям экспериментаторов-любителей и специалистов, оптимальный возраст деревьев для посадки микоризных грибов — от 10 до 20–30 лет», — пояснила специалист.

Эксперт отметила, что существует несколько способов посадки грибов. Они были описаны известным микологом, профессором МГУ, специалистом в области выращивания грибов Лидией Гарибовой, у которой училась сама Ольга Лазарева.

Первый способ

Это один из наиболее старых способов. Порезанные грибы заливают в деревянной посуде дождевой водой, выдерживают около суток, затем настой размешивают, процеживают через редкую ткань, и этой водой с многочисленными спорами гриба поливают выбранный участок под соответствующими деревьями.

Настоем грибов следует поливать почву вокруг дерева от ствола до границы кроны.

Второй способ

Небольшие (со спичечный коробок) кусочки грибницы осторожно выкапывают там, где росли грибы, укладывают их в неглубокие ямки на выбранное место, прикрывают подстилкой и слегка увлажняют. Грибницу стоит вносить по периметру кроны дерева на расстоянии 1,5–3 метра от ствола.

Если погода сухая, нужно периодически слегка обрызгивать подстилку (но не поливать), чтобы почва под ней была все время влажной.

Третий способ

Этот метод предполагает использование кусочков шляпок созревших грибов. Могут быть разные варианты посадки. Например, на разрыхленной лесной подстилке под деревьями раскладывают кусочки шляпок свежих грибов. Через 4–5 дней эти кусочки убирают, а подстилку увлажняют.

Также возможно использовать и подсушенные кусочки шляпок, которые помещают уже под подстилку.

«По способу грибовода-любителя Н. Веселкова, у зрелых белых грибов отделяют трубчатую часть шляпки, измельчают на кусочки до 2 см, подсушивают, перемешивая, 1,5–2 часа. Затем деревянной лопаточкой приподнимают верхнюю часть подстилки под деревьями и закладывают туда по 2–3 кусочка гриба, после чего подстилку уплотняют и осторожно поливают», — рассказала Ольга Лазарева.

При всех этих способах уже на следующий год можно получить при благоприятных погодных условиях небольшой урожай грибов. Это будут пока отдельные грибы или небольшие семейки. Спустя еще год можно рассчитывать уже на более значительный урожай.