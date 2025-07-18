«Сформируются две области»: как изменится погода в Центральной России в ближайшие дни

Какой будет погода в Ярославской области Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области в последние дни недели изменится погода. Прогноз для Центральной России опубликовали эксперты центра «Фобос». По их данным, в ближайшее время усилится влияние скандинавского антициклона, который не пропустит дождевые тучи на север и северо-запад Европейской России.

«В результате этого процесса в конце недели сформируются две области с очень разной погодой. Под защитой очага высокого давления, в восточной и северной частях Русской равнины, она будет погожей, солнечной, без осадков. А вот на западе и на юге, откуда уходит ещё один антициклон, напротив, ожидаются дожди. Самые интенсивные пройдут вновь в центральных и западных регионах», — рассказали в «Фобосе».

При этом, несмотря на ливни, заметно температура не понизится. К воскресенью в средней полосе ожидаются +25…+30 °С

«Для Москвы всё худшее уже позади. Сегодня инициативу в атмосфере перехватит антициклон, поэтому жителей мегаполиса ждет относительно солнечный и тёплый день: +26…+28 °С на термометрах. Небольшие локальные дожди возможны по югу Подмосковья. Завтра погода преимущественно погожая, но в самом конце недели под аккомпанемент грозовых ливней дневная температура понизится», — рассказали в «Фобосе».

Погода по дням

По данным сервиса «Погода 76.RU» в ночь на 19 июля в Ярославской области ожидается +12 °С. Днем +25 °С. Будет облачно, но обойдется без дождей.

Ночью 20 июля +18 °С. Днем +24 °С. С утра будет пасмурно и дождливо. Осадки сохранятся до самого вечера.

В понедельник 21 июля ночью +19 °С. Днем будет прохладнее — +17 °С. В течение суток ожидают осадки.

В «Гидрометцентре России» указано, что в ночь на 22 июля +16 °С, временами небольшой дождь. Днем +23 °С, осадки сохранятся.

Ночью 23 июля +16 °С, временами небольшой дождь. Днем +26 °С, облачно с прояснениями, поливать будет до вечера.