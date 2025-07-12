Ярославцев предупредили о грозе с ливнем и градом

Ярославцев предупредили о грозе Источник: Кирилл Поверинов / 76. RU

В субботу, 12 июля, в Ярославской области прогнозируют грозу с ливнем и местами с градом. Также при грозе возможно усиление скорости ветра до 13-18 м/с.

Предупреждение действует до конца суток.

«В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями старайтесь не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними. Телефон экстренных служб 112», — сообщили в Министерстве региональной безопасности.

Напомним, еще одним неблагоприятным погодным явлением в Ярославской области сейчас является аномальная жара. Днем 12 июля столбики термометров поднимутся до 35 градусов. В Гидрометцентре прогнозируют ослабление зноя с воскресенья, 13 июля.

Прогноз погоды на выходные в Ярославской области от Гидрометцентра:

суббота, 12 июля: переменная облачность. Днем в отдельных районах кратковременный дождь, гроза. При грозе порывы ветра до 13-18 м/с. Температура воздуха днем: +30…+35 градусов;

воскресенье, 13 июля: облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. При грозе порывы ветра до 15 м/с. Температура воздуха ночью: +16…+21 градусов, днем: +26…+31 градус.