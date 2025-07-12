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Лето Ярославцев предупредили о грозе с ливнем и градом

Ярославцев предупредили о грозе с ливнем и градом

Когда прогнозируют стихию

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1 комментарий
Ярославцев предупредили о грозе | Источник: Кирилл Поверинов / 76. RUЯрославцев предупредили о грозе | Источник: Кирилл Поверинов / 76. RU

Ярославцев предупредили о грозе

Источник:

Кирилл Поверинов / 76. RU

В субботу, 12 июля, в Ярославской области прогнозируют грозу с ливнем и местами с градом. Также при грозе возможно усиление скорости ветра до 13-18 м/с.

Предупреждение действует до конца суток.

«В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями старайтесь не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними. Телефон экстренных служб 112», — сообщили в Министерстве региональной безопасности.

Напомним, еще одним неблагоприятным погодным явлением в Ярославской области сейчас является аномальная жара. Днем 12 июля столбики термометров поднимутся до 35 градусов. В Гидрометцентре прогнозируют ослабление зноя с воскресенья, 13 июля.

Прогноз погоды на выходные в Ярославской области от Гидрометцентра:

  • суббота, 12 июля: переменная облачность. Днем в отдельных районах кратковременный дождь, гроза. При грозе порывы ветра до 13-18 м/с. Температура воздуха днем: +30…+35 градусов;

  • воскресенье, 13 июля: облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. При грозе порывы ветра до 15 м/с. Температура воздуха ночью: +16…+21 градусов, днем: +26…+31 градус.

Прогноз погоды также можно узнать в сервисе «Погода 76.RU».

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
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Комментарии
1
Гость
13 минут
Не верю. Похоже наступила длительная засуха.
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