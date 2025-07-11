НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+31°C

Сейчас в Ярославле
Погода+31°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +31

0 м/c,

 755мм 40%
Подробнее
4 Пробки
USD 77,90
EUR 91,50
Отзыв на новый «Метеор»
Запрет на иностранные названия ЖК
Дети Блиновской в Ярославле
Разглядываем круизный лайнер
Пострадавшая — о приговоре экс-депутату
Вытащил 20 кило рыбы из Волги
Кто владеет старинным зданием в центре
Риски аномальной жары
Запустят новый теплоход
Изнанка шоу «Поле чудес»
Лето Когда спадет жара в Центральной России? Публикуем подробный прогноз

Когда спадет жара в Центральной России? Публикуем подробный прогноз

Синоптики дали прогноз на ближайшую неделю в Ярославской области

1 924
4 комментария
Жара в Центральной России начнет отступать | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЖара в Центральной России начнет отступать | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Жара в Центральной России начнет отступать

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Центральной России температура бьет рекорды. По информации Гидрометцентра, в пятницу и субботу, 11–12 июля, столбики термометров в Ярославской области будут доходить до 35 градусов. Эти показатели на 7-9 градусов выше нормы. Специалисты рассказали, сколько продлится пекло.

«Уже скоро зной начнет спадать. Накануне у границ России столкнулись солнечный антициклон и атлантический циклон, и постепенно облачный вихрь будет оттеснять очаг высокого давления к северо-восточным отрогам Урала, и над Русской равниной вновь станут формироваться массивы кучево-дождевой облачности. И несмотря на то, что в регион продолжит поступать теплый воздух, его дневной прогрев сократится», — рассказали в центре «Фобос».

В Ярославской области ослабление жары прогнозируют с воскресенья, 13 июля. Во вторник, 15 июля, температура опустится ниже 30-градусной отметки. А в среду и четверг днем ожидается около 26 градусов.

Прогноз погоды на неделю в Ярославской области от Гидрометцентра:

  • пятница, 11 июля: переменная облачность, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха днем: +30…+35 градусов;

  • суббота, 12 июля: переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем в отдельных районах кратковременный дождь, гроза. При грозе порывы ветра до 15 м/с. Температура воздуха ночью: +17…+22 градуса, днем: +30…+35 градусов;

  • воскресенье, 13 июля: облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. При грозе порывы ветра до 15 м/с. Температура воздуха ночью: +14…+19 градусов, днем: +27…+32 градуса;

  • понедельник, 14 июля: малооблачно, ночью возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью: +18 градусов, днем: +30 градусов;

  • вторник, 15 июля: облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью: +18 градусов, днем: +28 градусов;

  • среда, 16 июля: облачно, небольшой дождь. Температура воздуха ночью: +18 градусов, днем: +26 градусов;

  • четверг, 17 июля: переменная облачность, кратковременный дождь. Температура воздуха ночью: +16 градусов, днем: +26 градусов.

Прогноз погоды также можно узнать в сервисе «Погода 76.RU».

Как вы относитесь к жаре в 30-35 градусов?

Мне нравится
Переношу с трудом
ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Прогноз погоды Жара Гидрометцентр России
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY2
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
54 минуты
Что, уже устали? Три дня всего и жары то
Гость
51 минута
всем не угодишь
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Каменный берег и старинный монастырь: туристка показала необычный остров в Белом море
Галина Скородумова
Мнение
«Пока есть кредиты, нужно пахать дальше»: семья зарабатывает 300 тысяч в месяц — как расходуются деньги
София
Мнение
«Адаптируются быстрее, чем успевают меняться законы»: как мошенники лишают россиян жилья и денег
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Дневник кругосветки. Как 36-летняя путешественница бросила всё и отправилась автостопом по миру
Гала Ермошкина
Мнение
«Временами казалось, что я сойду с ума»: мама девятиклассницы рассказала о тратах на школьный выпускной дочери
Мария Токмакова
Журналист 72.ru
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление