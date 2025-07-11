Когда спадет жара в Центральной России? Публикуем подробный прогноз

Жара в Центральной России начнет отступать Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Центральной России температура бьет рекорды. По информации Гидрометцентра, в пятницу и субботу, 11–12 июля, столбики термометров в Ярославской области будут доходить до 35 градусов. Эти показатели на 7-9 градусов выше нормы. Специалисты рассказали, сколько продлится пекло.

«Уже скоро зной начнет спадать. Накануне у границ России столкнулись солнечный антициклон и атлантический циклон, и постепенно облачный вихрь будет оттеснять очаг высокого давления к северо-восточным отрогам Урала, и над Русской равниной вновь станут формироваться массивы кучево-дождевой облачности. И несмотря на то, что в регион продолжит поступать теплый воздух, его дневной прогрев сократится», — рассказали в центре «Фобос».

В Ярославской области ослабление жары прогнозируют с воскресенья, 13 июля. Во вторник, 15 июля, температура опустится ниже 30-градусной отметки. А в среду и четверг днем ожидается около 26 градусов.

Прогноз погоды на неделю в Ярославской области от Гидрометцентра:

пятница, 11 июля: переменная облачность, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха днем: +30…+35 градусов;

суббота, 12 июля: переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем в отдельных районах кратковременный дождь, гроза. При грозе порывы ветра до 15 м/с. Температура воздуха ночью: +17…+22 градуса, днем: +30…+35 градусов;

воскресенье, 13 июля: облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. При грозе порывы ветра до 15 м/с. Температура воздуха ночью: +14…+19 градусов, днем: +27…+32 градуса;

понедельник, 14 июля: малооблачно, ночью возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью: +18 градусов, днем: +30 градусов;

вторник, 15 июля: облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью: +18 градусов, днем: +28 градусов;

среда, 16 июля: облачно, небольшой дождь. Температура воздуха ночью: +18 градусов, днем: +26 градусов;

четверг, 17 июля: переменная облачность, кратковременный дождь. Температура воздуха ночью: +16 градусов, днем: +26 градусов.

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