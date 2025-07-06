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Лето Грядет жара, но есть нюанс: синоптики озвучили неожиданный прогноз погоды для Центральной России

Грядет жара, но есть нюанс: синоптики озвучили неожиданный прогноз погоды для Центральной России

Какой будет новая неделя июля

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4 комментария
Какой будет погода в Ярославской области на неделе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКакой будет погода в Ярославской области на неделе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Какой будет погода в Ярославской области на неделе

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославскую область надвигается жара. Такой прогноз на грядущую неделю озвучили эксперты центра «Фобос» для Центральной России. Но радоваться рано: помимо высокой температуры, специалисты прогнозируют грозы с ливнями.

«В Центральной России перевес в балансе сил будет за приволжским антициклоном, но он не сможет обеспечить полную стабильность в погоде: во вторник и среду мощная кучевая облачность на фронтальных разделах принесёт грозы и ливни, температура будет держаться диапазона +25…+30 °С, на юге региона — до +33 °С», — рассказали в «Фобосе».

Тем временем в столице столбики термометров поднимутся выше +30 °С. Но и там без гроз не обойдется.

«В Москве неделя ожидается жаркой: если в понедельник термометры покажут +26…+28 °С, то в середине и конце недели +30…+33 °С. Во вторник и среду высока вероятность грозовых дождей в столице и местами в Подмосковье», — уточнили эксперты.

Погода по дням

По данным «Гидрометцентра России» в ночь на 7 июля +13 °С, временами небольшой дождь. Уже днем потеплеет до +25 °С, осадки сохранятся.

Ночью 8 июля температура вновь опустится до +15 °С, дождей не ждут. Днем резко потеплеет до + 30 °С, будет облачно, но осадков снова не прогнозируют.

В ночь на 9 июля +19 °С, пройдет кратковременный дождь. Днем небо станет ясным, +29 °С и никаких осадков.

Ночью 10 июля +18 °С, временами небольшой дождь. Днем прогнозируют +34 °С, и снова осадки.

Сервис «Погода 76.RU» сообщает, что ночь 11 июля будет ясной, +21 °С. Днем +29 °С. Дожди ожидают только к вечеру.

Ночью 12 июля +22 °С. Днем +28 °С, переменная облачность, дождь. Вечером осадки сохранятся.

В ночь на 13 июля +21 °С, пасмурно, небольшие дожди. Днем +27 °С, поливать будет сутки.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Погода Жара Грозы Центр Фобос Центральная Россия
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Комментарии
4
Гость
56 минут
Хоть погреемся
Гость
1 час
к невыносимой житухе добавился отвратительный климат, похоже небеса совсем нас разлюбили за дела наши?
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