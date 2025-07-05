Лето Доставайте корзинки! В ярославских лесах пошли белые и лисички. Карта грибных мест
Доставайте корзинки! В ярославских лесах пошли белые и лисички. Карта грибных мест
Любители тихой охоты похвастались уловом
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В лесах Ярославской области начался грибной бум. Любители тихой охоты похвастались богатыми уловами. По словам грибников, сезон открыт. Уже пошли лисички, подосиновики и даже белые.
«Гаврилов-Ямский район, три литра отборных лисичек. В лесу сухо», — рассказал о лесной обстановке Кирилл Комаров в тематической группе.
По словам ярославцев, к концу июня появились самые ценные лесные дары — лисички, белые, черника и земляника. В этом материале любуемся первыми уловами из ярославских лесов и рассказываем, куда ехать за грибами и ягодами.
Отметим, что с 23 июня в Ярославской области снят запрет на посещение лесов.
Грибники радуются: сезон открыт
Источник:
Андрей Игоревич, Грибы Ярославской области 2025 / Vk.com
В каких районах пошли грибы:
Любимский район;
Рыбинский район;
Фрунзенский район, Ярославль;
Поречье-Рыбное, Ростовский район;
Купанское, Переславский район;
Гаврилов-Ямский район.
Местами по области уже поспела черника. По словам ярославцев, ягоды можно найти в Яковлевском бору.
Как ранее рассказывала миколог Ольга Лазарева, одна из так называемых грибных волн как раз приходится на вторую половину июня — начало июля. По словам эксперта, лучше всего грибы растут при высокой влажности и температуре воздуха до +20 градусов.
К слову, по прогнозам синоптиков до выходных в регионе ожидается похожая погода.