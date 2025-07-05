Доставайте корзинки! В ярославских лесах пошли белые и лисички. Карта грибных мест

Журналисты представили карту грибных мест Ярославской области Источник: Грибы Ярославской области 2025 / Vk.com

В лесах Ярославской области начался грибной бум. Любители тихой охоты похвастались богатыми уловами. По словам грибников, сезон открыт. Уже пошли лисички, подосиновики и даже белые.

«Гаврилов-Ямский район, три литра отборных лисичек. В лесу сухо», — рассказал о лесной обстановке Кирилл Комаров в тематической группе.

По словам ярославцев, к концу июня появились самые ценные лесные дары — лисички, белые, черника и земляника. В этом материале любуемся первыми уловами из ярославских лесов и рассказываем, куда ехать за грибами и ягодами.

Отметим, что с 23 июня в Ярославской области снят запрет на посещение лесов.

Лесные дары из Ростовского района Источник: Маргарита Маргарита, Грибы Ярославской области 2025 / Vk.com

Грибники радуются: сезон открыт Источник: Андрей Игоревич, Грибы Ярославской области 2025 / Vk.com

В лесах вблизи Любима пошли лисички и подосиновики Источник: Вера Яковлева, Грибы Ярославской области 2025 / Vk.com

Самым удачливым грибникам удалось найти первые белые Источник: Вера Яковлева, Грибы Ярославской области 2025 / Vk.com

Такие малыши появились в Переславском районе Источник: Юрий Родиновский, Грибы Ярославской области 2025 / Vk.com

В Гаврилов-Ямском районе лисички растут в окружении земляники Источник: Кирилл Комаров, Грибы Ярославской области 2025 / Vk.com

Разминка для глаз! Сколько белых нашли? Источник: Ольга Иванова, Грибы Ярославской области 2025 / Vk.com

Улов из Даниловского района Источник: Андрей Игоревич, Грибы Ярославской области 2025 / Vk.com

Грибная волна также началась в лесах Переславского района. Местные советуют идти за уловом в село Купанское Источник: Ксения Дегтярева, Грибы Ярославской области 2025 / Vk.com

Какая картина! Источник: Юрий Родиновский, Грибы Ярославской области 2025 / Vk.com

Жительница Углича набрала таз лисичек Источник: Анастасия Бутина Грибы Ярославской области 2025 / Vk.com

И даже в черте города пошли грибы. Улов из Фрунзенского района Ярославля Источник: Ольга Алекперова, Грибы Ярославской области 2025 / Vk.com

В каких районах пошли грибы:

Любимский район;

Рыбинский район;

Фрунзенский район, Ярославль;

Поречье-Рыбное, Ростовский район;

Купанское, Переславский район;

Гаврилов-Ямский район.

Ярославцы назвали грибные места Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Местами по области уже поспела черника. По словам ярославцев, ягоды можно найти в Яковлевском бору.

Как ранее рассказывала миколог Ольга Лазарева, одна из так называемых грибных волн как раз приходится на вторую половину июня — начало июля. По словам эксперта, лучше всего грибы растут при высокой влажности и температуре воздуха до +20 градусов.

К слову, по прогнозам синоптиков до выходных в регионе ожидается похожая погода.