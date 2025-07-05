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Лето Доставайте корзинки! В ярославских лесах пошли белые и лисички. Карта грибных мест

Доставайте корзинки! В ярославских лесах пошли белые и лисички. Карта грибных мест

Любители тихой охоты похвастались уловом

679
2 комментария
Журналисты представили карту грибных мест Ярославской области | Источник: Грибы Ярославской области 2025 / Vk.comЖурналисты представили карту грибных мест Ярославской области | Источник: Грибы Ярославской области 2025 / Vk.com

Журналисты представили карту грибных мест Ярославской области

Источник:

Грибы Ярославской области 2025 / Vk.com

В лесах Ярославской области начался грибной бум. Любители тихой охоты похвастались богатыми уловами. По словам грибников, сезон открыт. Уже пошли лисички, подосиновики и даже белые.

«Гаврилов-Ямский район, три литра отборных лисичек. В лесу сухо», — рассказал о лесной обстановке Кирилл Комаров в тематической группе.

По словам ярославцев, к концу июня появились самые ценные лесные дары — лисички, белые, черника и земляника. В этом материале любуемся первыми уловами из ярославских лесов и рассказываем, куда ехать за грибами и ягодами.

Отметим, что с 23 июня в Ярославской области снят запрет на посещение лесов.

Лесные дары из Ростовского района | Источник: Маргарита Маргарита, Грибы Ярославской области 2025 / Vk.comЛесные дары из Ростовского района | Источник: Маргарита Маргарита, Грибы Ярославской области 2025 / Vk.com

Лесные дары из Ростовского района

Источник:

Маргарита Маргарита, Грибы Ярославской области 2025 / Vk.com

Грибники радуются: сезон открыт

Источник:

Андрей Игоревич, Грибы Ярославской области 2025 / Vk.com

В лесах вблизи Любима пошли лисички и подосиновики | Источник: Вера Яковлева, Грибы Ярославской области 2025 / Vk.comВ лесах вблизи Любима пошли лисички и подосиновики | Источник: Вера Яковлева, Грибы Ярославской области 2025 / Vk.com

В лесах вблизи Любима пошли лисички и подосиновики

Источник:

Вера Яковлева, Грибы Ярославской области 2025 / Vk.com

Самым удачливым грибникам удалось найти первые белые | Источник: Вера Яковлева, Грибы Ярославской области 2025 / Vk.comСамым удачливым грибникам удалось найти первые белые | Источник: Вера Яковлева, Грибы Ярославской области 2025 / Vk.com

Самым удачливым грибникам удалось найти первые белые

Источник:

Вера Яковлева, Грибы Ярославской области 2025 / Vk.com

Такие малыши появились в Переславском районе | Источник: Юрий Родиновский, Грибы Ярославской области 2025 / Vk.comТакие малыши появились в Переславском районе | Источник: Юрий Родиновский, Грибы Ярославской области 2025 / Vk.com

Такие малыши появились в Переславском районе

Источник:

Юрий Родиновский, Грибы Ярославской области 2025 / Vk.com

В Гаврилов-Ямском районе лисички растут в окружении земляники | Источник: Кирилл Комаров, Грибы Ярославской области 2025 / Vk.comВ Гаврилов-Ямском районе лисички растут в окружении земляники | Источник: Кирилл Комаров, Грибы Ярославской области 2025 / Vk.com

В Гаврилов-Ямском районе лисички растут в окружении земляники

Источник:

Кирилл Комаров, Грибы Ярославской области 2025 / Vk.com

Разминка для глаз! Сколько белых нашли? | Источник: Ольга Иванова, Грибы Ярославской области 2025 / Vk.comРазминка для глаз! Сколько белых нашли? | Источник: Ольга Иванова, Грибы Ярославской области 2025 / Vk.com

Разминка для глаз! Сколько белых нашли?

Источник:

Ольга Иванова, Грибы Ярославской области 2025 / Vk.com

Улов из Даниловского района | Источник: Андрей Игоревич, Грибы Ярославской области 2025 / Vk.comУлов из Даниловского района | Источник: Андрей Игоревич, Грибы Ярославской области 2025 / Vk.com

Улов из Даниловского района

Источник:

Андрей Игоревич, Грибы Ярославской области 2025 / Vk.com

Грибная волна также началась в лесах Переславского района. Местные советуют идти за уловом в село Купанское | Источник: Ксения Дегтярева, Грибы Ярославской области 2025 / Vk.comГрибная волна также началась в лесах Переславского района. Местные советуют идти за уловом в село Купанское | Источник: Ксения Дегтярева, Грибы Ярославской области 2025 / Vk.com

Грибная волна также началась в лесах Переславского района. Местные советуют идти за уловом в село Купанское

Источник:

Ксения Дегтярева, Грибы Ярославской области 2025 / Vk.com

Какая картина! | Источник: Юрий Родиновский, Грибы Ярославской области 2025 / Vk.comКакая картина! | Источник: Юрий Родиновский, Грибы Ярославской области 2025 / Vk.com

Какая картина!

Источник:

Юрий Родиновский, Грибы Ярославской области 2025 / Vk.com

Жительница Углича набрала таз лисичек | Источник: Анастасия Бутина Грибы Ярославской области 2025 / Vk.comЖительница Углича набрала таз лисичек | Источник: Анастасия Бутина Грибы Ярославской области 2025 / Vk.com

Жительница Углича набрала таз лисичек

Источник:

Анастасия Бутина Грибы Ярославской области 2025 / Vk.com

И даже в черте города пошли грибы. Улов из Фрунзенского района Ярославля | Источник: Ольга Алекперова, Грибы Ярославской области 2025 / Vk.comИ даже в черте города пошли грибы. Улов из Фрунзенского района Ярославля | Источник: Ольга Алекперова, Грибы Ярославской области 2025 / Vk.com

И даже в черте города пошли грибы. Улов из Фрунзенского района Ярославля

Источник:

Ольга Алекперова, Грибы Ярославской области 2025 / Vk.com

В каких районах пошли грибы:

  • Любимский район;

  • Рыбинский район;

  • Фрунзенский район, Ярославль;

  • Поречье-Рыбное, Ростовский район;

  • Купанское, Переславский район;

  • Гаврилов-Ямский район.

Ярославцы назвали грибные места | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаЯрославцы назвали грибные места | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Ярославцы назвали грибные места

Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Местами по области уже поспела черника. По словам ярославцев, ягоды можно найти в Яковлевском бору.

Как ранее рассказывала миколог Ольга Лазарева, одна из так называемых грибных волн как раз приходится на вторую половину июня — начало июля. По словам эксперта, лучше всего грибы растут при высокой влажности и температуре воздуха до +20 градусов.

К слову, по прогнозам синоптиков до выходных в регионе ожидается похожая погода.

А вы любите собирать грибы?

Конечно! Пора ехать в лес
Не мое занятие
Не фанат, но могу сходить за компанию
ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Грибы Лес Белые грибы Подосиновики Лисички
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Комментарии
2
Гость
1 час
Не забудьте заплатить в казну царька за посещение леса и сбор грибов
Гость
22 минуты
Ну хорошо.
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