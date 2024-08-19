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Лето Выносят белые корзинами: ярославцы назвали грибные места, где всегда есть улов

Выносят белые корзинами: ярославцы назвали грибные места, где всегда есть улов

Показываем корзинки любителей тихой охоты

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1 комментарий

В регионе в самом разгаре грибной сезон

В Ярославской области в самом разгаре сезон белых грибов. Любители тихой охоты выносят из леса полные корзины. Судя по кадрам, наросли огромные крепенькие экземпляры. Мы узнали у грибников, где точно можно найти самый благородный гриб.

— Поехали на 20 минут покататься и набрали такой улов! Грибы просто повсюду, — поделилась читательница 76.RU.

Таких гигантов сложно не заметить в траве

Крепышей нашли в Даниловском районе. Аналогичный лесной урожай — в Переславле-Залесском и Рыбинском районе.

—  Лес радует своими дарами, — пишут грибники.

Чудесная корзинка!

Все грибы на крепкой ножке

Хотите найти такого красавчика под кустом? Это улов из Диево-Городище

Рыжеголовые словно с картинки

Многие отправились в лес в эти выходные

В лесу полно белых

Белые грибы идеальны для супов и жареной картошки

В лесу под Даниловым встречаются червивые грибы

Эти грибы нашли в парке Нефтяников в Ярославле

Грибники говорят, чтобы набрать полную корзину, необязательно идти в чащу

В Переславле-Залесском вместе с белыми пошли опята

Куда ехать за белыми в Ярославской области:

  • Переславль-Залесский;

  • село Глебово, Рыбинский район;

  • Диево-Городище, Некрасовский район;

  • Даниловская дорога;

  • левый берег Тутаева;

  • село Сереново Ярославский район;

  • деревня Заболотье, Некрасовский район.

Кстати, найден ответ на вопрос о том, выкручивать или срезать грибы из грунта. Миколог из Ярославля Ольга Лазарева считает, что при сборе лучше всего ориентироваться на консистенцию гриба: если ножка плотная и мясистая, его можно выкрутить, хрупкую и ломкую — лучше срезать.

— Несобранные грибы и остатки срезанных ножек «заканчивают свою жизнь» одинаково — сгнивают, и на последующую урожайность это не влияет, — объяснила миколог.

Ранее мы публиковали необычные рецепты из грибов. А если вам захотелось разнообразия, в этом материале мы показываем, какие грибы можно собирать помимо подберезовиков и подосиновиков.

Мы также рассказывали, как отличить ядовитый гриб от съедобного и где их вообще искать.

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Комментарии
1
Гость
19 августа 2024, 19:49
В гаврилов яме набрали по корзине белых за час в пятером.теперь за опятами в сентябре.
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