Выносят белые корзинами: ярославцы назвали грибные места, где всегда есть улов

В регионе в самом разгаре грибной сезон Источник: Алина Горяинова, Владимир Башкин, Николай Аладьин, «Грибы Ярославской области» / Vk.com











В Ярославской области в самом разгаре сезон белых грибов. Любители тихой охоты выносят из леса полные корзины. Судя по кадрам, наросли огромные крепенькие экземпляры. Мы узнали у грибников, где точно можно найти самый благородный гриб.

— Поехали на 20 минут покататься и набрали такой улов! Грибы просто повсюду, — поделилась читательница 76.RU.

Таких гигантов сложно не заметить в траве Источник: читательница 76.RU











Крепышей нашли в Даниловском районе. Аналогичный лесной урожай — в Переславле-Залесском и Рыбинском районе.

— Лес радует своими дарами, — пишут грибники.

Чудесная корзинка! Источник: Марина Лабзина, «Грибы Ярославской области» / Vk.com











Все грибы на крепкой ножке Источник: Ася Иванова, «Грибы Ярославской области» / Vk.com











Хотите найти такого красавчика под кустом? Это улов из Диево-Городище Источник: Алина Горяинова, «Грибы Ярославской области» / Vk.com











Рыжеголовые словно с картинки Источник: Алина Горяинова, «Грибы Ярославской области» / Vk.com











Многие отправились в лес в эти выходные Источник: Владимир Башкин, «Грибы Ярославской области» / Vk.com











В лесу полно белых Источник: Владимир Башкин, «Грибы Ярославской области» / Vk.com











Белые грибы идеальны для супов и жареной картошки Источник: Андрей Грибов, «Грибы Ярославской области» / Vk.com











В лесу под Даниловым встречаются червивые грибы Источник: Алексей Капустин, «Грибы Ярославской области» / Vk.com











Эти грибы нашли в парке Нефтяников в Ярославле Источник: Константин Сальников, «Грибы Ярославской области» / Vk.com











Грибники говорят, чтобы набрать полную корзину, необязательно идти в чащу Источник: Николай Аладьин, «Грибы Ярославской области» / Vk.com











В Переславле-Залесском вместе с белыми пошли опята Источник: Ася Иванова, «Грибы Ярославской области» / Vk.com











Куда ехать за белыми в Ярославской области:

Переславль-Залесский;

село Глебово, Рыбинский район;

Диево-Городище, Некрасовский район;

Даниловская дорога;

левый берег Тутаева;

село Сереново Ярославский район;

деревня Заболотье, Некрасовский район.

Кстати, найден ответ на вопрос о том, выкручивать или срезать грибы из грунта. Миколог из Ярославля Ольга Лазарева считает, что при сборе лучше всего ориентироваться на консистенцию гриба: если ножка плотная и мясистая, его можно выкрутить, хрупкую и ломкую — лучше срезать.

— Несобранные грибы и остатки срезанных ножек «заканчивают свою жизнь» одинаково — сгнивают, и на последующую урожайность это не влияет, — объяснила миколог.

Ранее мы публиковали необычные рецепты из грибов. А если вам захотелось разнообразия, в этом материале мы показываем, какие грибы можно собирать помимо подберезовиков и подосиновиков.