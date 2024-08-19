Выносят белые корзинами: ярославцы назвали грибные места, где всегда есть улов

В Ярославской области в самом разгаре сезон белых грибов. Любители тихой охоты выносят из леса полные корзины. Судя по кадрам, наросли огромные крепенькие экземпляры. Мы узнали у грибников, где точно можно найти самый благородный гриб.
— Поехали на 20 минут покататься и набрали такой улов! Грибы просто повсюду, — поделилась читательница 76.RU.
Крепышей нашли в Даниловском районе. Аналогичный лесной урожай — в Переславле-Залесском и Рыбинском районе.
— Лес радует своими дарами, — пишут грибники.
Куда ехать за белыми в Ярославской области:
Переславль-Залесский;
село Глебово, Рыбинский район;
Диево-Городище, Некрасовский район;
Даниловская дорога;
левый берег Тутаева;
село Сереново Ярославский район;
деревня Заболотье, Некрасовский район.
Кстати, найден ответ на вопрос о том, выкручивать или срезать грибы из грунта. Миколог из Ярославля Ольга Лазарева считает, что при сборе лучше всего ориентироваться на консистенцию гриба: если ножка плотная и мясистая, его можно выкрутить, хрупкую и ломкую — лучше срезать.
— Несобранные грибы и остатки срезанных ножек «заканчивают свою жизнь» одинаково — сгнивают, и на последующую урожайность это не влияет, — объяснила миколог.
Ранее мы публиковали необычные рецепты из грибов. А если вам захотелось разнообразия, в этом материале мы показываем, какие грибы можно собирать помимо подберезовиков и подосиновиков.
Мы также рассказывали, как отличить ядовитый гриб от съедобного и где их вообще искать.