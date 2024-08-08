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Лето «Циклоническая депрессия»: какой будет погода в Ярославле и Центральной России

«Циклоническая депрессия»: какой будет погода в Ярославле и Центральной России

Какие прогнозы дают эксперты

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3 комментария
Август вновь не порадует солнцем

Кажется, в ближайшие дни август не порадует жителей Ярославской области солнечными деньками. Судя по прогнозам экспертов центра «Фобос», ближайшая неделя в Центральной России будет дождливой.

— Циклоническая депрессия сегодня продолжит портить погоду в центре страны. Накануне вновь в разных регионах страны пролились залповые ливни. Так, к западу от Москвы выпало 23 мм осадков, это почти 30% августовской нормы! — рассказали в «Фобосе».

При этом непогода разгуляется в регионе не только в будни. По прогнозам синоптиков, выходные тоже будут дождливыми.

— Уже в выходные на Русскую равнину из Скандинавии прорвется очередной ненастный вихрь, к воскресенью поля его фронтальной облачности накроют весь северо-запад и центр региона, — рассказали эксперты центра «Фобос».

Тем временем Министерство региональной безопасности Ярославской области предупреждает о грозе днем 8 августа. По прогнозам, непогода будет бушевать до вечера.

— Гроза, в отдельных районах с ливнем, при грозе усиление северо-восточного ветра порывами до 15 м/с ожидается местами по Ярославской области в ближайшие 1–3 часа с сохранением в вечернее время 8 августа. Будьте внимательны и осторожны. Нахождение вблизи деревьев и шатких конструкций опасно. Телефон экстренных служб — 112, — говорится в сообщении.

Погода по дням

По данным «Гидрометцентра России», в ночь на 9 августа в Ярославской области будет +13 °С. Небо затянет тучами, пройдет небольшой кратковременный дождь. Днем +23 °С, облачно с прояснениями, дождь.

Ночью 10 августа +13 °С, небольшой кратковременный дождь. Днем +24 °С, облачно без осадков.

В ночь на воскресенье, 11 августа, +14 °С, небо снова затянут облака, будет идти небольшой дождь. Днем +22 °С, осадков станет еще больше.

К ночи понедельника на термометрах установится отметка в +12 °С, облачно, небольшой кратковременный дождь. Днем +19 °С, облачно, временами небольшой дождь.

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Комментарии
3
Гость
8 августа 2024, 11:29
Фобосу только и верить
Гость
8 августа 2024, 12:05
Циклоническая депрессия это статьи данного портала.
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