Чернеет и не цветет: как спасти урожай картошки и когда ее выкапывать

Картофель сейчас наращивает массу Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Копка картошки — один из ключевых моментов сезона для любого дачника. Но в августе можно столкнуться с целым рядом неприятностей при выращивании «второго хлеба». Кусты могут не цвести или покрываться пятнами. Наши коллеги из NGS.RU узнали, что делать, если сбор богатого урожая картофеля оказался под угрозой.

Почему не цветет картофель

Если к августу кусты картофеля не зацвели, то паниковать уже поздно и, если честно, незачем. Сразу скажем: урожай всё равно будет. Возможно, не такой богатый и крупный, как хотелось бы, но без «второго хлеба» не останетесь.

Причин может быть несколько. Первая — это особый сорт картошки, который не цветет. В ходе селекции ученые специально убрали цветение у растения или сделали его слабовыраженным ради того, чтобы такой картофель быстрее давал урожай. Например, у сортов «Эволюшен» или «Тимо».

— Клубень нарастет, даже если не цветет обычная картошка. Это, скорее всего, произошло из-за слишком бедной почвы, растению просто не хватило нужных веществ. Также жара могла повлиять, — отметила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Если у вас не раннеспелые сорта картофеля, то сейчас можно подкормить кусты фосфорно-калийными удобрениями в разведении, указанном на упаковке. Отлично подойдет для подкормки настой сброженной травы или коровьего навоза в разведении 1 к 10.

Почему чернеет картошка

Фитофтороз в августе начинает особо свирепствовать Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Второй враг картошки после, конечно, колорадского жука — это фитофтороз, заболевание, вызываемое грибком фитофторой. Дачникам в этом году следует быть начеку начиная со второй декады августа, когда ночные температуры могут быть +8...+ 9 градусов.

— Фитофторе нужны особые условия: днем должно быть тепло, может, даже жарко, а ночью ниже +10 градусов с утренними росами, — объяснила агроном. — Сначала на ботве появляются бурые пятна. Всё поврежденное — и листья, и ботву — нужно будет немедленно срезать и сжечь или вывезти с участка в пакете в мусорку.

После этого нужно обильно опрыскать кусты биологическими препаратами с бактериями Bacillus subtilis. Обработку проводят минимум два раза с интервалом в 7–10 дней — это самый безопасный вариант. Химические препараты могут навредить и человеку, и урожаю.

Когда копать картошку

Время для выкопки зависит сразу от нескольких факторов: времени посадки, состояния ботвы, наличия фитофторы, сорта. Чаще всего картофель выкапывают с конца августа и до середины сентября. Ранние сорта могут быть готовы к середине августа, среднеспелые сорта — во второй декаде сентября, поздние — в середине третьей декады сентября.

— Нужно ориентироваться на состояние ботвы: если она зеленая, то трогать еще рано. Она отдает питательные вещества клубням, и когда пожелтела, потеряла свой цвет, — тогда нужно сделать контрольную копку. И уже определить, подойдет ли такой урожай, — подчеркнула Людмила Шубина.

Важно помнить, что, если картофель был обработан пестицидами от колорадского жука, нужно выдерживать сроки, указанные на упаковке препарата. Обычно после обработки должно пройти не менее двух-трех недель до сбора урожая, чтобы он был безопасен для человека. Часть пестицидов требуют ожидания в четыре недели.