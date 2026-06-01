Вместо пышных юбок — оливка и блестки: как одеться на выпускной, чтобы не выглядеть старомодно

До выпускных вечеров остаются считаные недели, и у российских школьниц — стандартный вопрос: какое платье выбрать, чтобы выглядеть стильно и не как все. В 2026 году мода на выпускные заметно изменилась. На смену тяжелым пышным платьям с тоннами фатина пришли более легкие, элегантные и удобные образы. Наши коллеги из 71.RU рассказывают, что надеть, чтобы стать королевой бала.
Какой фасон выбрать
В моде спокойные силуэты вместо огромных юбок и жестких корсетов. Особенно популярны платья, вдохновленные эстетикой красных дорожек и стилем old money. Хотя стоит заметить: мода на «тихую роскошь» приблизилась к закату. Маятник качнулся в диаметрально противоположную сторону — гламур нулевых.
Сейчас в тренде:
платья-комбинации;
модели с открытой спиной;
прямые силуэты;
струящиеся ткани;
асимметрия;
разрезы по бедру;
драпировка.
При этом полностью корсеты из моды не исчезли. Просто они стали мягче и удобнее. Стилисты советуют присмотреться к моделям, которые подчеркивают фигуру, но не мешают двигаться и танцевать.
Что по цветам
Палитра стала заметно спокойнее — яркие оттенки постепенно уходят в прошлое. В этом сезоне популярны:
молочный;
шоколадный;
пудрово-розовый;
небесно-голубой;
винный;
оливковый;
серебристый;
черный.
Черные платья незаслуженно становятся объектом предрассудков: мол, слишком «траурные». Забудьте об этом. Сейчас для выпускных это один из главных трендов. Такой образ выглядит универсально и эффектно — особенно если подобрать правильные аксессуары.
Блестящие платья снова популярны
Если быть откровенными, то они всегда были на пике. Но блеск блеску рознь. Раньше были популярны платья, на 100% состоящие из пайеток и страз, сейчас акцент делают на более дорогом и аккуратном сиянии.
В тренде:
ткани с металлическим эффектом;
сияющий сатин;
стразы на отдельных деталях;
полупрозрачные блестящие накидки;
мерцающие вставки.
Мини возвращается
После затяжной эпохи платьев в пол выпускницы массово переходят на мини. Считайте это официальным всадником Апокалипсиса: гламур нулевых окончательно захватил выпускные.
Особенно актуальны:
платья-баллоны;
мини с объемной юбкой;
фасоны в стиле нулевых;
модели с открытыми плечами;
длинные перчатки и массивные украшения в качестве дополнения.
Стилисты отмечают, что такие образы особенно популярны среди тех, кто хочет после официальной части переодеться во что-то более удобное для вечеринки.
Что вышло из моды
В список антитрендов вошли:
платья с кольцами;
чрезмерно пышные юбки;
огромное количество фатина;
кислотные цвета;
тяжелые стразы и камни;
неудобные корсеты.
Кроме того, выпускницы всё чаще отказываются от образов «как у всех». Многие стараются подобрать платье, которое потом можно будет надеть еще раз, например на свадьбу, фотосессию или летнее мероприятие.