Вместо пышных юбок — оливка и блестки: как одеться на выпускной, чтобы не выглядеть старомодно

До выпускных вечеров остаются считаные недели, и у российских школьниц — стандартный вопрос: какое платье выбрать, чтобы выглядеть стильно и не как все. В 2026 году мода на выпускные заметно изменилась. На смену тяжелым пышным платьям с тоннами фатина пришли более легкие, элегантные и удобные образы. Наши коллеги из 71.RU рассказывают, что надеть, чтобы стать королевой бала.

Какой фасон выбрать

В моде спокойные силуэты вместо огромных юбок и жестких корсетов. Особенно популярны платья, вдохновленные эстетикой красных дорожек и стилем old money. Хотя стоит заметить: мода на «тихую роскошь» приблизилась к закату. Маятник качнулся в диаметрально противоположную сторону — гламур нулевых.

Сейчас в тренде:

платья-комбинации;

модели с открытой спиной;

прямые силуэты;

струящиеся ткани;

асимметрия;

разрезы по бедру;

драпировка.

При этом полностью корсеты из моды не исчезли. Просто они стали мягче и удобнее. Стилисты советуют присмотреться к моделям, которые подчеркивают фигуру, но не мешают двигаться и танцевать.

Что по цветам

Палитра стала заметно спокойнее — яркие оттенки постепенно уходят в прошлое. В этом сезоне популярны:

молочный;

шоколадный;

пудрово-розовый;

небесно-голубой;

винный;

оливковый;

серебристый;

черный.

Черные платья незаслуженно становятся объектом предрассудков: мол, слишком «траурные». Забудьте об этом. Сейчас для выпускных это один из главных трендов. Такой образ выглядит универсально и эффектно — особенно если подобрать правильные аксессуары.

Блестящие платья снова популярны

Если быть откровенными, то они всегда были на пике. Но блеск блеску рознь. Раньше были популярны платья, на 100% состоящие из пайеток и страз, сейчас акцент делают на более дорогом и аккуратном сиянии.

В тренде:

ткани с металлическим эффектом;

сияющий сатин;

стразы на отдельных деталях;

полупрозрачные блестящие накидки;

мерцающие вставки.

Мини возвращается

После затяжной эпохи платьев в пол выпускницы массово переходят на мини. Считайте это официальным всадником Апокалипсиса: гламур нулевых окончательно захватил выпускные.

Особенно актуальны:

платья-баллоны;

мини с объемной юбкой;

фасоны в стиле нулевых;

модели с открытыми плечами;

длинные перчатки и массивные украшения в качестве дополнения.

Стилисты отмечают, что такие образы особенно популярны среди тех, кто хочет после официальной части переодеться во что-то более удобное для вечеринки.

Что вышло из моды

В список антитрендов вошли:

платья с кольцами;

чрезмерно пышные юбки;

огромное количество фатина;

кислотные цвета;

тяжелые стразы и камни;

неудобные корсеты.

