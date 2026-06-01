Стиль и красота

Вместо пышных юбок — оливка и блестки: как одеться на выпускной, чтобы не выглядеть старомодно

Рассказываем о главных трендах и антитрендах этого лета

Показываем модные фасоны, цвета и силуэты

До выпускных вечеров остаются считаные недели, и у российских школьниц — стандартный вопрос: какое платье выбрать, чтобы выглядеть стильно и не как все. В 2026 году мода на выпускные заметно изменилась. На смену тяжелым пышным платьям с тоннами фатина пришли более легкие, элегантные и удобные образы. Наши коллеги из 71.RU рассказывают, что надеть, чтобы стать королевой бала.

Какой фасон выбрать

В моде спокойные силуэты вместо огромных юбок и жестких корсетов. Особенно популярны платья, вдохновленные эстетикой красных дорожек и стилем old money. Хотя стоит заметить: мода на «тихую роскошь» приблизилась к закату. Маятник качнулся в диаметрально противоположную сторону — гламур нулевых.

Сейчас в тренде:

  • платья-комбинации;

  • модели с открытой спиной;

  • прямые силуэты;

  • струящиеся ткани;

  • асимметрия;

  • разрезы по бедру;

  • драпировка.

При этом полностью корсеты из моды не исчезли. Просто они стали мягче и удобнее. Стилисты советуют присмотреться к моделям, которые подчеркивают фигуру, но не мешают двигаться и танцевать.

Примеры трендового кроя

И такие

Как вам?

Что по цветам

Палитра стала заметно спокойнее — яркие оттенки постепенно уходят в прошлое. В этом сезоне популярны:

  • молочный;

  • шоколадный;

  • пудрово-розовый;

  • небесно-голубой;

  • винный;

  • оливковый;

  • серебристый;

  • черный.

Черные платья незаслуженно становятся объектом предрассудков: мол, слишком «траурные». Забудьте об этом. Сейчас для выпускных это один из главных трендов. Такой образ выглядит универсально и эффектно — особенно если подобрать правильные аксессуары.

Примерная палитра

Оттенки стали мягче и спокойнее 

Черного бояться не стоит 

Блестящие платья снова популярны

Если быть откровенными, то они всегда были на пике. Но блеск блеску рознь. Раньше были популярны платья, на 100% состоящие из пайеток и страз, сейчас акцент делают на более дорогом и аккуратном сиянии.

В тренде:

  • ткани с металлическим эффектом;

  • сияющий сатин;

  • стразы на отдельных деталях;

  • полупрозрачные блестящие накидки;

  • мерцающие вставки.

Пример трендовых платьев с блеском

Мини возвращается

После затяжной эпохи платьев в пол выпускницы массово переходят на мини. Считайте это официальным всадником Апокалипсиса: гламур нулевых окончательно захватил выпускные.

Особенно актуальны:

  • платья-баллоны;

  • мини с объемной юбкой;

  • фасоны в стиле нулевых;

  • модели с открытыми плечами;

  • длинные перчатки и массивные украшения в качестве дополнения.

Стилисты отмечают, что такие образы особенно популярны среди тех, кто хочет после официальной части переодеться во что-то более удобное для вечеринки.

Варианты мини

Что вышло из моды

В список антитрендов вошли:

  • платья с кольцами;

  • чрезмерно пышные юбки;

  • огромное количество фатина;

  • кислотные цвета;

  • тяжелые стразы и камни;

  • неудобные корсеты.

В таких нарядах можно только на карнавал

И вот такое надевать точно не стоит

Кроме того, выпускницы всё чаще отказываются от образов «как у всех». Многие стараются подобрать платье, которое потом можно будет надеть еще раз, например на свадьбу, фотосессию или летнее мероприятие.

Александр Горбанев
Корреспондент
