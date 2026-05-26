НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Ярославле
Погода+11°

облачно, дождь

ощущается как +8

5 м/c,

зап.

 740мм 82%
Подробнее
4 Пробки
USD 71,55
EUR 85,45
История учениц спецшколы
Улица в честь «Локомотива»
Почему сейчас стоит купить квартиру?
Радулов — в базе «Миротворца»
Как отметить свадьбу в Ярославле
Афиша на День города
Винит врачей в смерти жены
Ранило при атаке БПЛА
Премьера сериала «Когда горит огонь»
Стиль и красота Модные советы Обзор Пошла жара: эти модели купальников будут в тренде летом 2026 года

Пошла жара: эти модели купальников будут в тренде летом 2026 года

Стилист рассказала, что станет хитом этого сезона

173
В таких купальниках фотографии из отпуска точно не подведут | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаВ таких купальниках фотографии из отпуска точно не подведут | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

В таких купальниках фотографии из отпуска точно не подведут

Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

За 80 лет с момента появления первого раздельного купальника — бикини — какие только модели не были в тренде. Слитные и раздельные, вязаные, кружевные, спортивные и ультраминималистичные — всё и не перечислить. Многие из них этим летом получат свою вторую минуту славы и снова окажутся в списке самых модных. Какие именно — рассказала стилист Вика Смоли.

  1. Купальник в горошек
  2. Купальник в мелкую клетку
  3. Черно-белый слитный купальник
  4. Купальник с цветами
  5. Вязаный купальник
  6. Купальник в цветную полоску
1

Купальник в горошек

Купальник в горошек — безусловный тренд лета 2026 года, который удачно сочетает ностальгический шарм и современную эстетику. Принт переживает новое рождение: если раньше его часто связывали с ретростилем, то сейчас дизайнеры трактуют горошек как графичный акцент — контрастный и выразительный. Особенно актуальны черно‑белые варианты: они создают лаконичный и эффектный образ, не скатываясь в винтаж.

Модель для тех, кто хочет добавить образу ретрошика | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаМодель для тех, кто хочет добавить образу ретрошика | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Модель для тех, кто хочет добавить образу ретрошика

Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Создать завершенный пляжный лук с купальником в горошек проще простого. Дополните его широкополой шляпой, соломенной сумкой и солнцезащитными очками в стиле cat‑eye — получится элегантно и по‑летнему свежо.

<p>Вика Смоли</p><p>Вика Смоли</p>

Небольшие точки лучше для миниатюрных фигур, крупные — для пышных форм. Выбирайте контрастные сочетания: черный/белый, темно‑синий/белый для ретрошика или пастельные тона для мягкого образа.

Вика Смоли

персональный стилист, создатель собственного блога о модных трендах и новинках

Чтобы расставить яркие акценты, добавьте крупные золотые серьги или яркую помаду. Для расслабленного образа накиньте джинсовую куртку или парео в нейтральных тонах: так вы сохраните фокус на принте.

2

Купальник в мелкую клетку

Еще один ретропринт, с которого пора стряхнуть пыль, — мелкая клетка. Она отсылает нас к 60-м и эстетике традиционного благополучия: женственно, не вычурно — хоть сейчас на встречу домохозяек в пригороде. Современного шика купальнику добавляет выбор фасона. Например, летом 2026 года в тренде двухслойные купальники.

Такой купальник впишется хоть для поездки на речку, хоть для отдыха на море | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаТакой купальник впишется хоть для поездки на речку, хоть для отдыха на море | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Такой купальник впишется хоть для поездки на речку, хоть для отдыха на море

Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

О возрождении купальника говорит его появление на Кейси в третьем сезоне «Эйфории» (18+). На героине классический вариант в красно-белую расцветку. Стилист рекомендует носить именно его или сочетать белый с синим и черным.

3

Черно-белый слитный купальник

Слитные купальники — находка для пляжного отдыха. В нем легче легкого скрыть от посторонних глаз все проблемные места фигуры и не отказывать себе от лишнего кусочка арбуза или бокала коктейля.

Черный и белый цвета отлично подчеркнут загар | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаЧерный и белый цвета отлично подчеркнут загар | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Черный и белый цвета отлично подчеркнут загар

Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Специально искать утягивающие модели или с принтами, которые должны стройнить, не стоит. Они лишь привлекут ненужное внимание к тому, что вы пытаетесь скрыть. В моде черные и белые цвета, которые сами по себе моделируют фигуру.

— Для маскировки проблемных зон выбирайте доминирующий черный с белыми акцентами, любителям графики подойдет равномерный черно‑белый принт или асимметричные вставки, — рекомендует Виктория.

Такой купальник будет выигрышно смотреться с золотыми и жемчужными сережками. Также его можно дополнить ремнем и надеть джинсовые шорты.

4

Купальник с цветами

3D-цветы — тренд в купальниках и пляжной одежде, который вышел на первый план еще в прошлом году. Главное правило — сохранять баланс и не превращать образ в карнавальный или деревенский. Цветы должны выглядеть как аппликация, а не рисунки.

Один из самых женственных вариантов купальника | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаОдин из самых женственных вариантов купальника | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Один из самых женственных вариантов купальника

Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Купальник лучше выбирать в одном натуральном цвете: нежно-розовом, красном, белом или бежевом.

5

Вязаный купальник

Мода циклична: вязаные вещи, ценившиеся еще несколько поколений назад, вновь на пике популярности. Теперь в том числе и в виде купальников, а не только панам и сеток.

Всё началось еще несколько лет назад, когда пошла ностальгия по 70-м и стилю бохо. Дизайнеры вдохновились очарованием натуральных материалов, природных цветов, ручной работой, немного грубой техникой и привнесли всё в свои коллекции.

Купальники мелкой вязки будут особенно выигрышно смотреться на спортивной и стройной фигуре | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаКупальники мелкой вязки будут особенно выигрышно смотреться на спортивной и стройной фигуре | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Купальники мелкой вязки будут особенно выигрышно смотреться на спортивной и стройной фигуре

Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Стилист рекомендует при покупке остановиться на вязаных купальниках нейтральных и пастельных тонов. Например, бежевый, кремовый, оливковый, нежно‑розовый. Также примерьте бутылочно‑зеленый, терракотовый, темно‑синий — они добавят образу драматический эффект.

<p>Вика Смоли</p><p>Вика Смоли</p>

Обратите внимание на модели с подкладкой и быстросохнущей нитью. Такие купальники будут выглядеть аккуратно и комфортно носиться.

Вика Смоли

персональный стилист, создатель собственного блога о модных трендах и новинках

— Дополните лук соломенной шляпой, плетеной сумкой и минималистичными украшениями из дерева или матового золота, — поделилась стилист.

6

Купальник в цветную полоску

Горизонтальных полосок долгое время боялись как огня. Считалось, что с ними можно сразу добавить себе несколько сантиметров в талии и на ягодицах. Но на деле всё оказалось совсем не так: частые полоски, наоборот, могут удлинить силуэт и прикрыть недостатки, если они есть.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаИсточник: Евгения Бикунова / Городские медиа
Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Летом в моде раздельные купальники в полоску. Кроме бикини и бразилиана, дизайнеры выпустили модели с шортами с высокой и низкой посадками.

К этому тренду смело можно добавить «ретро». Вспомним первую куклу Барби в слитном купальнике черно-белой расцветки. Или ищем вдохновение, пересматривая фотографии Мэрилин Монро, которая появлялась в модели в бело-красную полоску. При этом рисунок, напоминающий тельняшку, или разноцветные тропические купальники остались в прошлом.

— Образ можно дополнить минималистичными сандалиями, ретроочками или крупными серьгами. Маникюр лучше подобрать нейтральный, — рассказала стилист.

ПО ТЕМЕ
Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Мода Тренд Купальник Лето
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Сдаст даже молчавший на уроках неуч»: почему новый обязательный экзамен по истории для девятиклассников не имеет смысла
Антон Чубуков
Эксперт в образовании
Мнение
«Мелочей нет»: экс-игрок «Локомотива» объяснил, что потребуется команде для победы над «Ак Барсом»
Илья Горохов
Хоккей
Мнение
«Одышка, боль в груди, головокружение»: кардиохирург объяснил, из-за чего и как отрывается тромб
Роман Рисберг
Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах.
Мнение
«Буду всё закрывать и искать наем»: предприниматель рассказал, как 2026-й уничтожил бизнес, который кормил его 17 лет
Бизнесмен из Тюмени
Мнение
«Никто любить твое животное не обязан». За что покупатели ненавидят культуру «пет-френдли», которая захватила магазины
Глеб Чёрный
Автор мнения
Рекомендуем