Пошла жара: эти модели купальников будут в тренде летом 2026 года

За 80 лет с момента появления первого раздельного купальника — бикини — какие только модели не были в тренде. Слитные и раздельные, вязаные, кружевные, спортивные и ультраминималистичные — всё и не перечислить. Многие из них этим летом получат свою вторую минуту славы и снова окажутся в списке самых модных. Какие именно — рассказала стилист Вика Смоли.
Купальник в горошек
Купальник в горошек — безусловный тренд лета 2026 года, который удачно сочетает ностальгический шарм и современную эстетику. Принт переживает новое рождение: если раньше его часто связывали с ретростилем, то сейчас дизайнеры трактуют горошек как графичный акцент — контрастный и выразительный. Особенно актуальны черно‑белые варианты: они создают лаконичный и эффектный образ, не скатываясь в винтаж.
Создать завершенный пляжный лук с купальником в горошек проще простого. Дополните его широкополой шляпой, соломенной сумкой и солнцезащитными очками в стиле cat‑eye — получится элегантно и по‑летнему свежо.
Небольшие точки лучше для миниатюрных фигур, крупные — для пышных форм. Выбирайте контрастные сочетания: черный/белый, темно‑синий/белый для ретрошика или пастельные тона для мягкого образа.
Чтобы расставить яркие акценты, добавьте крупные золотые серьги или яркую помаду. Для расслабленного образа накиньте джинсовую куртку или парео в нейтральных тонах: так вы сохраните фокус на принте.
Купальник в мелкую клетку
Еще один ретропринт, с которого пора стряхнуть пыль, — мелкая клетка. Она отсылает нас к 60-м и эстетике традиционного благополучия: женственно, не вычурно — хоть сейчас на встречу домохозяек в пригороде. Современного шика купальнику добавляет выбор фасона. Например, летом 2026 года в тренде двухслойные купальники.
О возрождении купальника говорит его появление на Кейси в третьем сезоне «Эйфории» (18+). На героине классический вариант в красно-белую расцветку. Стилист рекомендует носить именно его или сочетать белый с синим и черным.
Черно-белый слитный купальник
Слитные купальники — находка для пляжного отдыха. В нем легче легкого скрыть от посторонних глаз все проблемные места фигуры и не отказывать себе от лишнего кусочка арбуза или бокала коктейля.
Специально искать утягивающие модели или с принтами, которые должны стройнить, не стоит. Они лишь привлекут ненужное внимание к тому, что вы пытаетесь скрыть. В моде черные и белые цвета, которые сами по себе моделируют фигуру.
— Для маскировки проблемных зон выбирайте доминирующий черный с белыми акцентами, любителям графики подойдет равномерный черно‑белый принт или асимметричные вставки, — рекомендует Виктория.
Такой купальник будет выигрышно смотреться с золотыми и жемчужными сережками. Также его можно дополнить ремнем и надеть джинсовые шорты.
Купальник с цветами
3D-цветы — тренд в купальниках и пляжной одежде, который вышел на первый план еще в прошлом году. Главное правило — сохранять баланс и не превращать образ в карнавальный или деревенский. Цветы должны выглядеть как аппликация, а не рисунки.
Купальник лучше выбирать в одном натуральном цвете: нежно-розовом, красном, белом или бежевом.
Вязаный купальник
Мода циклична: вязаные вещи, ценившиеся еще несколько поколений назад, вновь на пике популярности. Теперь в том числе и в виде купальников, а не только панам и сеток.
Всё началось еще несколько лет назад, когда пошла ностальгия по 70-м и стилю бохо. Дизайнеры вдохновились очарованием натуральных материалов, природных цветов, ручной работой, немного грубой техникой и привнесли всё в свои коллекции.
Стилист рекомендует при покупке остановиться на вязаных купальниках нейтральных и пастельных тонов. Например, бежевый, кремовый, оливковый, нежно‑розовый. Также примерьте бутылочно‑зеленый, терракотовый, темно‑синий — они добавят образу драматический эффект.
Обратите внимание на модели с подкладкой и быстросохнущей нитью. Такие купальники будут выглядеть аккуратно и комфортно носиться.
— Дополните лук соломенной шляпой, плетеной сумкой и минималистичными украшениями из дерева или матового золота, — поделилась стилист.
Купальник в цветную полоску
Горизонтальных полосок долгое время боялись как огня. Считалось, что с ними можно сразу добавить себе несколько сантиметров в талии и на ягодицах. Но на деле всё оказалось совсем не так: частые полоски, наоборот, могут удлинить силуэт и прикрыть недостатки, если они есть.
Летом в моде раздельные купальники в полоску. Кроме бикини и бразилиана, дизайнеры выпустили модели с шортами с высокой и низкой посадками.
К этому тренду смело можно добавить «ретро». Вспомним первую куклу Барби в слитном купальнике черно-белой расцветки. Или ищем вдохновение, пересматривая фотографии Мэрилин Монро, которая появлялась в модели в бело-красную полоску. При этом рисунок, напоминающий тельняшку, или разноцветные тропические купальники остались в прошлом.
— Образ можно дополнить минималистичными сандалиями, ретроочками или крупными серьгами. Маникюр лучше подобрать нейтральный, — рассказала стилист.