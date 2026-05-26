Пошла жара: эти модели купальников будут в тренде летом 2026 года

Слитные купальники — находка для пляжного отдыха. В нем легче легкого скрыть от посторонних глаз все проблемные места фигуры и не отказывать себе от лишнего кусочка арбуза или бокала коктейля.

Специально искать утягивающие модели или с принтами, которые должны стройнить, не стоит. Они лишь привлекут ненужное внимание к тому, что вы пытаетесь скрыть. В моде черные и белые цвета, которые сами по себе моделируют фигуру.

— Для маскировки проблемных зон выбирайте доминирующий черный с белыми акцентами, любителям графики подойдет равномерный черно‑белый принт или асимметричные вставки, — рекомендует Виктория.

Такой купальник будет выигрышно смотреться с золотыми и жемчужными сережками. Также его можно дополнить ремнем и надеть джинсовые шорты.