Лунный календарь стрижек: изучаем лучшие и худшие даты для похода в парикмахерскую

В мае есть такие дни, когда точно не стоит идти к парикмахеру Источник: Валентин Егоршин / FONTANKA.RU

Май — идеальное время для преображения, когда хочется сбросить всё лишнее и сиять вместе с весенним солнцем. Если вы планируете освежить стрижку или решиться на смелое окрашивание перед сезоном отпусков, важно выбрать правильный момент, чтобы результат радовал долго. Определиться с датой визита в салон поможет лунный календарь на май: он укажет на самые благоприятные дни для работы над образом и убережет от досадных промахов. Прежде чем звонить своему мастеру, сверьтесь с расписанием, которое подготовила астропсихолог Александра Курникова.

Благоприятные дни для стрижки в мае 2026-го

4 мая — один из сильных дней месяца. Подходит для стрижки, обновления формы и легких изменений во внешности.

7–8 мая — самые удачные дни. Можно планировать стрижку, окрашивание и более заметные перемены. Волосы будут выглядеть живыми и ухоженными.

21–22 мая — хорошие дни на растущей Луне. Стрижка помогает волосам расти быстрее и выглядеть плотнее.

26–27 мая подходят для обновления прически и работы с формой. Хорошее время как для уходовых процедур, так и для изменений.

Неблагоприятные дни для стрижки в мае 2026-го

1 мая — полнолуние. Лучше не экспериментировать с волосами.

12–13 мая — дни со сниженной энергией, поэтому стрижка может ослабить волосы.

16 мая — новолуние и один из самых нежелательных дней для стрижки.

31 мая — полнолуние. В этот день результат похода к парикмахеру может быть непредсказуемым, лучше перенести запись.

Сохраняйте и смотрите перед тем, как записаться к мастеру Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Нейтральные дни для стрижки в мае 2026-го

В мае много дат, когда от похода в парикмахерскую не будет вреда, но и заметного эффекта вы тоже не увидите. Так, 2–3, 5–6, 9–11, 14–15, 17–20, 23–25 и 28–30 мая подходят для поддерживающего ухода в салоне или дома.