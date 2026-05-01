Лунный календарь стрижек: изучаем лучшие и худшие даты для похода в парикмахерскую

Май — идеальное время для преображения, когда хочется сбросить всё лишнее и сиять вместе с весенним солнцем. Если вы планируете освежить стрижку или решиться на смелое окрашивание перед сезоном отпусков, важно выбрать правильный момент, чтобы результат радовал долго. Определиться с датой визита в салон поможет лунный календарь на май: он укажет на самые благоприятные дни для работы над образом и убережет от досадных промахов. Прежде чем звонить своему мастеру, сверьтесь с расписанием, которое подготовила астропсихолог Александра Курникова.
Благоприятные дни для стрижки в мае 2026-го
4 мая — один из сильных дней месяца. Подходит для стрижки, обновления формы и легких изменений во внешности.
7–8 мая — самые удачные дни. Можно планировать стрижку, окрашивание и более заметные перемены. Волосы будут выглядеть живыми и ухоженными.
21–22 мая — хорошие дни на растущей Луне. Стрижка помогает волосам расти быстрее и выглядеть плотнее.
26–27 мая подходят для обновления прически и работы с формой. Хорошее время как для уходовых процедур, так и для изменений.
Неблагоприятные дни для стрижки в мае 2026-го
1 мая — полнолуние. Лучше не экспериментировать с волосами.
12–13 мая — дни со сниженной энергией, поэтому стрижка может ослабить волосы.
16 мая — новолуние и один из самых нежелательных дней для стрижки.
31 мая — полнолуние. В этот день результат похода к парикмахеру может быть непредсказуемым, лучше перенести запись.
Нейтральные дни для стрижки в мае 2026-го
В мае много дат, когда от похода в парикмахерскую не будет вреда, но и заметного эффекта вы тоже не увидите. Так, 2–3, 5–6, 9–11, 14–15, 17–20, 23–25 и 28–30 мая подходят для поддерживающего ухода в салоне или дома.
«В эти дни лучше ограничиться легким подравниванием волос, питательными масками, восстановительными процедурами и уходом за кожей головы. Кардинальные изменения образа стоит перенести на более сильные даты месяца», — советует астропсихолог Александра Курникова.