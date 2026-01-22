НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Стиль и красота Обзор Сексапильная мамаша из России укатила в Лас-Вегас на конкурс «Миссис мира» — немедленно смотрим фото

Сексапильная мамаша из России укатила в Лас-Вегас на конкурс «Миссис мира» — немедленно смотрим фото

Какие только звания не оказывались в ее копилке. Настало время побороться за самое главное

319
Динара отправилась в США представлять Россию на конкурсе «Миссис мира» | Источник: salyakhovadinara / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Динара отправилась в США представлять Россию на конкурсе «Миссис мира» | Источник: salyakhovadinara / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Динара отправилась в США представлять Россию на конкурсе «Миссис мира»

Источник:

salyakhovadinara / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Столбики термометра в Лас-Вегасе в ближайшие дни поднимутся до небывалых в январе высот. Ведь сюда съехались главные красавицы со всего света. Единственный их минус — все они замужем. Это главное правило конкурса красоты «Миссис мира — 2026».

Одна из претенденток на звание красивого международного титула прилетела в город грехов прямиком из российской столицы эчпочмаков. Спортсменка, модель и просто красавица из Казани Динара Саляхова раньше уже завоевала в свою коллекцию короны пары престижных конкурсов красоты. Сможет ли она повторить свой успех на более высоком уровне?

Источник: salyakhovadinara / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: salyakhovadinara / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

salyakhovadinara / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Динаре 35 лет, и последние годы она активно и успешно участвует в конкурсах красоты. Началось все с побед в региональных первенствах «Фитнес-бикини», после которых женщина поняла, что корона ей к лицу, и пошла в разнос.

Источник: salyakhovadinara / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: salyakhovadinara / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

salyakhovadinara / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После оценщиков татарстанских конкурсов «Фитнес-бикини» к ногам Динары пали жюри конкурса «Миссис Россия Мира». Эта победа открыла ей дорогу к европейскому этапу. На конкурсе «Миссис Европа» Саляхова с легкостью и изяществом обошла 25 конкуренток и взяла заветную корону.

Источник: salyakhovadinara / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: salyakhovadinara / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

salyakhovadinara / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Теперь в ближайших (ближе некуда) планах Динары — завоевать титул самой красивой женщины мира. За ним она и приехала в Лас-Вегас.

Источник: salyakhovadinara / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: salyakhovadinara / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

salyakhovadinara / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сейчас Динара воспитывает двоих сыновей 12 и 5 лет и владеет брендом спортивной одежды.

— Конкурс «Миссис мира» — это не просто еще один этап, это масштабное событие, и оно мотивирует меня на победу еще больше, — отметила Динара. — Получение визы в США не стало проблемой, а по прибытии в Лас-Вегас мы столкнулись только с приятными моментами. Атмосфера среди участниц невероятно дружелюбная, и уже завтра нас ждут фотосессии и регистрационные мероприятия.

Динара везет с собой 19 чемоданов: в каждом образы на каждый день и финал мероприятия | Источник: salyakhovadinara / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Динара везет с собой 19 чемоданов: в каждом образы на каждый день и финал мероприятия | Источник: salyakhovadinara / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Динара везет с собой 19 чемоданов: в каждом образы на каждый день и финал мероприятия

Источник:

salyakhovadinara / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Вдохновившись своим успехом в конкурсах красоты, Саляхова запустила международный проект «Mrs BRICS», первый финал которого пройдет в Казани 8 марта.

Источник: salyakhovadinara / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: salyakhovadinara / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник: salyakhovadinara / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: salyakhovadinara / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник: salyakhovadinara / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: salyakhovadinara / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник: salyakhovadinara / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: salyakhovadinara / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник: salyakhovadinara / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: salyakhovadinara / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник: salyakhovadinara / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: salyakhovadinara / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
+5
Источник: salyakhovadinara / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: salyakhovadinara / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник: salyakhovadinara / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: salyakhovadinara / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник: salyakhovadinara / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: salyakhovadinara / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник: salyakhovadinara / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: salyakhovadinara / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник: salyakhovadinara / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: salyakhovadinara / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Конкурс «Миссис мира» проводится с 1984 года, и за это время россиянки побеждали только дважды: в 2006 и 2009 годах. Среди самых сложных этапов конкурса — интервью с жюри, где участницы должны не только рассказать о себе, но и ответить на провокационные вопросы. Также в финале участников ждут дефиле в купальниках, вечерних платьях и национальных костюмах.

Илья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Конкурс красоты Миссис мира Международный конкурс
Комментарии
3
Гость
1 час
Все накрашенные женщины на одно лицо. Похоже что штукатурку накладывают по трафарету.
Гость
38 минут
Посмотрел фото. Почему то сразу вспомнилась цитата из одного культового советского фильма: "Боже мой, какой типаж! Браво, браво! Слушайте, я не знаю вас в гриме. Кто вы такой? Сергей Бондарчук? Нет. Юрий Никулин? Нет-нет-нет… Боже мой! Иннокентий Смоктуновский! Кеша! "
Читать все комментарии
Гость
