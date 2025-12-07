НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Самый модный френч зимы-2025/2026: как выглядит новое прочтение классического маникюра

Самый модный френч зимы-2025/2026: как выглядит новое прочтение классического маникюра

Не стесняемся добавить ногтям побольше красок

224
Идеальный френч формой не испортишь, так что делайте ту, какая вам больше нравится | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Идеальный френч формой не испортишь, так что делайте ту, какая вам больше нравится

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Природные краски заметно подзатухли на ближайшие три месяца: никакой зеленой листвы, яркого солнца, цветов и других дофаминовых прелестей. То, чего не хватает в жизни, мы волей-неволей начинаем искать в других вещах. Например, добавляя побольше цветов и блеска в маникюр. Мастер Кристина Чащина рассказала, во что из-за потребностей девушек превратился френч и какие его варианты будут в моде зимой.

Цитрусовый френч

Надеваем солнцезащитные очки. Таким ярким френч еще не был. Нюдовая, молочная или прозрачная подложка уступает место лимонно-желтой. При этом «улыбка» остается привычно белой.

Для любителей экспериментировать мастер предлагает заменить желтый цвет на любой другой яркий, например оранжевый, красный или зеленый. Все эти цвета добавят не только настроения, но и новогоднего вайба.

Яркие цвета основания притягивают большее количество взглядов и эффектно смотрятся на ногтях.

Кристина Чащина

Мастер маникюра и педикюра, опыт 6 лет

Мандариновый френч

Еще один акцентный цвет, ассоциирующийся с зимой, — оранжевый. Осенью он был более приглушенный, похожий на расцветку созревшей тыквы, сейчас можно подобрать для маникюра оттенок спелых мандаринов.

Таким цветом можно сделать окантовку ногтя, причем не в привычном виде — «улыбкой», а добавить угловатости и сделать треугольником.

— Цветной френч — классика, но с характером. Натуральная основа и цветная линия добавляют индивидуальности, но при этом сохраняет аккуратность, — считает Кристина Чащина.

Ледяной френч

Превратить свои ноготочки в маленькие льдинки — тоже неплохой вариант для зимы. Покрыть пластину лишь голубым лаком — немного скучно. И неприятный бонус, он подчеркнет все венки и бледность замерших на холоде пальцев, а во френче цвет заиграет совсем иначе.

Кристина рекомендует для подложки использовать молочную базу, похожую на снег. Она не будет оттенять и перетягивать внимание на себя, как это сделает розовый лак. Дополнительно вы можете украсить свои ноготочки тонкой серебряной полоской, которая разделит ноготь и голубую «улыбку». Если хочется больше декора — нарисуйте минималистичные снежинки.

Нуар‑френч

Черный френч на фоне натурального, розового или бежевого основания — это как классика в современном прочтении: ничего вызывающего, но при этом с изюминкой. Маникюр выглядит элегантно, строго и легко, будет сочетаться с любым вашим образом: от вечернего платья на Новый год до романтического лука на 14 февраля.

По форме с черным лаком лучше отдать предпочтение квадрату и отрастить побольше длину, чтобы окантовка смотрелась как продолжение ногтя.

Идеален для любого мероприятия, для похода в офис и даже на свадьбу.

Кристина Чащина

Мастер маникюра и педикюра, опыт 6 лет

Вечная классика

Если где-то заговорили про френч, то классическое сочетание нюдовой базы и белой «улыбки» тут как тут. Если проверенный временем маникюр когда-то и уйдет в тень, полностью уступив место необычным сочетаниям, то это точно произойдет не в этом году и не в начале следующего.

Разнообразить маникюр можно с помощью капельки блеска. Используйте шиммерную базу, добавьте втирку, и пальчики заиграют абсолютно по-новому. Особенно такой маникюр будет эффектно смотреться в новогоднюю ночь. Только представьте, как он будет переливаться под сиянием бенгальских огней или гирлянды — глаз не оторвать!

Анна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Маникюр Френч Зима Тренд
