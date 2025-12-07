Каре вернулось в тренды: как выглядят самые модные стрижки зимы-2025/2026

Форма лица и длина не важны — в тренде может быть каждая Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Зима — время огромных шарфов и шапок, которые зачастую скрывают всю ту красоту, что мы старательно наводим у корней. В связи со сменой сезонов больше внимания уделяется не объему, а ухоженной длине и аккуратным кончикам, которые остаются на виду. Стилист по волосам Роман Айрей назвал 5 самых модных стрижек зимы, которые подойдут для поклонниц любой длины и будут выглядеть актуально еще не один месяц.

Стрижка под машинку

Одна из причесок, которая вернулась из 2010 года, — стрижка под машинку, или по-другому buzz cut. 10 лет назад она громко заявила о себе, после того как от своих длинных локонов избавились модель Кара Делевинь и Кристен Стюарт, она же Белла из «Сумерек» (18+).

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

На время все отошли от радикальных перемен, и тренд затаился. Пошла мода на натуральную красоту. Однако дух бунтарства никуда не делся: волосы отросли и уже порядком надоели, теперь их пора снова обрезать.

Стрижка под машинку выглядит дерзко, смело и подходит любой форме лица. И, что самое главное, никаких проблем с укладкой и долгой сушкой волос.

— С длиной можно играть совершенно по-разному. Мне нравится оставлять верх 13 миллиметров, по бокам всегда стригу по-разному. Этот момент обсуждаем с моей гостьей индивидуально, так как существует множество нюансов, — поделился Роман Айрей.

Пикси

Пикси вернулась в моду этой осенью и пока вполне комфортно себя чувствует среди любимых стрижек инфлюенсеров и звезд. Зимой прическу отличает сильная небрежность и объем с эффектом «ничего особенного, я проснулась, и сразу так и было».

Источник: Роман Айрей

Если у вас волнистые волосы — вы уже на шаг впереди. Добавьте кудрям больше текстуры с помощью крема, зафиксируйте, и вопрос с модной прической решен. Если вы обладательница от природы прямых волос, то тут придется повозиться. Прилизанные и мокрые стрижки не в тренде. Так что с утра всё же придется потратить лишних 15 минут, чтобы сделать укладку.

Каре

Роман Айрей признаётся: стрижки на среднюю длину — самый частый запрос среди его клиенток. Всё же совсем отказываться от локонов решится не каждая, но и ухаживать за косой до пояса — задачка со звездочкой. На эту зиму у стилиста по волосам заготовлен универсальный ответ — каре.

Источник: Роман Айрей

Вариаций стрижки множество, но для вдохновения лучше нырнуть в кинематограф нулевых. В моде ровный срез и гладкость, как у Умы Турман в «Криминальном чтиве» (18+) или у Матильды в «Леоне» (18+).

— В 2026 году будет актуально вернуться к идеальному, ровному срезу. Строгость и характер стрижки подчеркнут вашу принадлежность к моде, — отмечает эксперт.

Каре с облегченными концами

Обладательницам вьющихся волос от каре также не стоит отказываться. Можно создать прическу с сильно облегченными концами. Легкость и игривость стрижки не заставит вас за ней сильно следить и укладывать ее.

Источник: Роман Айрей

По длине каре может быть удлиненным до плеч или чуть ниже. На улице оба варианта выглядят одинаково привлекательно.

Кудрявым обладательницам длинных волос я бы посоветовал избавиться от ровного среза в пользу слоистой стрижки, возможно, с челкой. Роман Айрей профессиональный hair-стилист и эксперт в области моды и стиля

Длинные волосы с прямым срезом

Самое первое, что в длинных волосах выдает неухоженность, — неровный срез. Секущиеся концы, тонкие и ослабленные пряди — они покажут все ваши неприятные секреты. Поэтому для тех, кто не хочет сильно вмешиваться в свою прическу, стилист рекомендует лишь сделать волосы одной длины.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Стоит помнить, что с прямым срезом добавить объема будет сложнее, но при этом вы получите ухоженные волосы, даже если идете куда-то в шапке. Также они визуально вытянут лицо и сделают его уже за счет выстроенной геометрии.

— Прямые длинные волосы в 2026 году будут выглядеть классно с прямым срезом. Один из вариантов прически, который можно рассмотреть, — это идеально собранный пучок, — порекомендовал стилист по волосам.