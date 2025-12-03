НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Стиль и красота Модные советы Обзор Самый удачный маникюр на декабрь 2025 года: какой дизайн выбрать по гороскопу

Самый удачный маникюр на декабрь 2025 года: какой дизайн выбрать по гороскопу

Астролог рассказала, какие цвета усилят ваши лучшие качества и принесут удачу

325
Как оказалось, красный цвет подойдет только одному знаку зодиака | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUКак оказалось, красный цвет подойдет только одному знаку зодиака | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Как оказалось, красный цвет подойдет только одному знаку зодиака

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Каждый месяц нейл-мастера предлагают новые тренды, но при этом мало кто задумывается, что маникюр — это не только про красивые ногти. Вот астрологи, например, уверены, что каждый человек уникален и, соответственно, маникюр у него должен быть особенным, подходящим именно ему.

Мы спросили у астролога Марии Кучмы, как быть, если хочется не просто красоту навести, но и удачу привлечь (в конце года нам не помешает ни то, ни другое), и она рассказала, какие оттенки и идеи ногтевого дизайна будут в этом сезоне как нельзя кстати.

— Мы не можем почувствовать энергию знаков зодиака и планет. Мы можем понять ее только через ассоциации и символы, — объясняет Мария. — Например, через цвета, эмоции, ароматы. Именно поэтому будет работать маникюр для знаков зодиака. Через символы он будет активизировать ваши сильные стороны и проявлять их еще ярче.

Мария Кучма — практикующий астролог и звездный консультант. Специализируется на прогнозах, детских картах и совместимости. Опыт работы — 5 лет.

  1. Овен
  2. Телец
  3. Близнецы
  4. Рак
  5. Лев
  6. Дева
  7. Весы
  8. Скорпион
  9. Стрелец
  10. Козерог
  11. Водолей
  12. Рыбы
1

Овен

Овен — один из самых быстрых и решительных знаков зодиака. В декабре пришло время раскрыть свои лидерские качества и научиться брать ответственность. Чтобы работа на руководящей должности была успешной, а дело, которым вы занимаетесь, спорилось, астролог рекомендует не стесняться и сделать яркий маникюр.

— Чтобы увеличить самые крутые ваши стороны, добавьте в маникюр красного, — рекомендует Мария Кучма.

Источник: pinterest.comИсточник: pinterest.com
Источник:

pinterest.com

В дизайне лучше отдать предпочтение тому, что ассоциируется у вас со скоростью. Это необязательно должна быть машина или гоночная трасса — попробуйте добавить минималистичный рисунок огня или часов.

2

Телец

Тельцам в декабре лучше отказаться от кричащих маникюров и отдать предпочтение чему-то нежному и воздушному.

— Ваша суперспособность — терпеливость, чтобы усилить эти качества, добавьте в маникюр розовые и зеленые цвета, — предлагает астролог.

Источник: pinterest.comИсточник: pinterest.com
Источник:

pinterest.com

Чтобы месяц прошел особенно удачно, поностальгируйте немного по лету. Добавьте на некоторые ногти рисунки цветов, например, пионов.

3

Близнецы

Близнецы — один из самых общительных и любознательных знаков зодиака. В декабре вам предстоит многое успеть сделать и доказать миру, что многозадачность — ваш конек.

Источник: pinterest.comИсточник: pinterest.com
Источник:

pinterest.com

Чтобы получилось довести все дела до конца и не выгореть от обилия задач, в маникюре можно себя не сдерживать и добавить побольше декора. При этом цвет подберите какой больше нравится — мы уже собрали несколько, которые будут в тренде этой зимой. Вся суть в деталях.

<p>Мария Кучма</p><p>Мария Кучма</p>

Добавьте в маникюр мелких деталей, нарисуйте стайку птиц.

Мария Кучма

астролог

4

Рак

Р️аки — синоним слова комфорт. С вами можно поговорить о чем угодно, и вы всегда выслушаете и поймете. Не бойтесь брать на себя украшение дома к праздникам и организацию празднования Нового года: умение создавать уют у вас в крови.

Пока дома и в работе вы проявляете свои творческие способности, в маникюре лучше остановиться на классике. Натуральный японский маникюр, прозрачный или молочный, лучше всего помогут вам в декабре.

Источник: pinterest.comИсточник: pinterest.com
Источник:

pinterest.com

Если нюдовое однотонное покрытие выглядят для вас слишком просто, украсьте ногти изображением кошки или лотоса. Такие небольшие детали на пальчиках будут работать как магнит для удачи в делах.

5

Лев

Л️ьвам не занимать уверенности. Вы знаете, чего хотите, можете собрать вокруг себя людей и легко управлять ими. Чтобы месяц прошел удачно, в декабре вам остается только быть оптимистом и не поддаваться апатии и самокопанию.

Добавьте больше солнечных красок в образ и вашу жизнь, например, с помощью желтого или золотого маникюра. Еще помните про трендовый оттенок «сливочное масло» — его также можно пустить в дело.

В преддверии Нового года будут особенно выигрышно смотреться дизайны с фольгой или блестками — празднично и со смыслом.

Источник: pinterest.comИсточник: pinterest.com
Источник:

pinterest.com

Цветы в маникюре также помогут усилить ваши сильные черты. Однако они тоже должны быть желтыми. Например, ромашки, которые можно сделать на прозрачной пластине, или подсолнухи на нежно-голубой.

6

Дева

О том, насколько Девы самодисциплинированы и организованы, придумано немало мемов, но именно в этом ваши сильные стороны. В декабре ее не стоит стесняться, а лучше подчеркнуть. В маникюре нанести лак в цвете охры или хаки.

Источник: pinterest.comИсточник: pinterest.com
Источник:

pinterest.com

Однотонное покрытие вы можете разбавить золотом или серебром. Например, сделайте дизайн с тонкой вертикальной полоской металлика — она визуально вытянет ноготь и создаст чувство порядка.

<p>Мария Кучма</p><p>Мария Кучма</p>

У вас талант видеть детали и складывать их в систему. Поэтому добавляйте в маникюр мелкие элементы.

Мария Кучма

астролог

7

Весы

Весы обладают прекрасным тонким вкусом. Вы легко находите общий язык со всеми и быстро осваиваетесь в незнакомых компаниях. Чтобы не растерять свою харизму и привлечь успех в любых переговорах, подберите нежный цветочный маникюр.

Источник: pinterest.comИсточник: pinterest.com
Источник:

pinterest.com

— Для активизации ваших способностей нарисуйте цветы в розовых или зеленых оттенках, — рекомендует Мария.

8

Скорпион

Мария уверена: Скорпионы — прирожденные психологи и управленцы. Вы отлично умеете направлять людей и подталкивать их именно туда, куда нужно вам.

Несмотря на то, что октябрь с его мистическим флером уже прошел, в декабрьском маникюре можно и даже нужно сохранить небольшую чертовщинку.

Источник: pinterest.comИсточник: pinterest.com
Источник:

pinterest.com

— Попробуйте нарисовать что-то связанное с мистикой или паутинку. Используйте яркие цветы или орнамент, — поделилась астролог.

9

Стрелец

Самые заядлые путешественники, которые чаще других пытаются подбить отправиться навстречу приключениям. У Стрельцов никогда не заканчиваются идеи: куда поехать, что надеть, что посмотреть.

Особенно вам приятно, когда получается не только придумать что-то в своей жизни, но еще и близким подсказать и наставить их на истинный путь. У вас есть необходимость быть лучшим и первым во всем.

Источник: pinterest.comИсточник: pinterest.com
Источник:

pinterest.com

— Добавляйте фиолетовые или лазурные цвета в маникюр, — предлагает астролог.

Мария Кучма также порекомендовала использовать в маникюре символ маяка, который будет освещать вам путь к вашим целям в будущем году.

10

Козерог

Козероги лучше всех умеют планировать, именно этим и пора заняться в декабре. Мария Кучма советует включить в список целей развитие в роли руководителя. Если вы устали, что вами управляют, и хотите сами стать лидером команды, не робейте.

Люди готовы прислушиваться к вам и видеть в вас пример для подражания, так что остается только самому в себя поверить и сделать подходящий маникюр.

Источник: pinterest.comИсточник: pinterest.com
Источник:

pinterest.com

— Активизируйте эти таланты — нарисуйте горы, кактус или колосья на ногтях. Добавьте немного черного в маникюр. Или сделайте его очень графичным и лаконичным, — рассказала астролог.

11

Водолей

В️ декабре окружите себя людьми. Вы лучше всего чувствуете себя, когда работаете в команде и отдыхаете не в одиночестве, а в компании, не отказывайте себя в этом удовольствии. Запишитесь в книжный клуб, предложите друзьям собраться на Новый год у вас.

Чтобы единомышленники к вам прислушивались и легко шли на контакт — сделайте звездный маникюр.

Источник: pinterest.comИсточник: pinterest.com
Источник:

pinterest.com

— У вас талант строить планы и анализировать все. Усильте свои таланты — нарисуйте звезды или небо на ногтях, — поделилась Мария Кучма.

В маникюр можно вложить дополнительные смыслы. Вместо рандомных наклеек сделайте рисунок созвездия Водолея. Его можно растянуть сразу на все пальчики или сделать схематичный набросок лишь на одном.

12

Рыбы

Рыбы — один из самых чувствительных знаков зодиака и легче других погружаются в чужие проблемы. Это не всегда идет вам на пользу, так что попробуйте поработать с этим. Вам в декабре нужно научиться прислушиваться к своей интуиции. Она вам подскажет, на чем нужно сконцентрироваться в декабре и в следующем году, а на что не обращать внимания.

Источник: pinterest.comИсточник: pinterest.com
Источник:

pinterest.com

— Добавьте в маникюр оттенки моря, символы из философии и этники, — предлагает Рыбам астролог.

ПО ТЕМЕ
Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Маникюр Гороскоп Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы
