Самый удачный маникюр на декабрь 2025 года: какой дизайн выбрать по гороскопу

Каждый месяц нейл-мастера предлагают новые тренды, но при этом мало кто задумывается, что маникюр — это не только про красивые ногти. Вот астрологи, например, уверены, что каждый человек уникален и, соответственно, маникюр у него должен быть особенным, подходящим именно ему.

Мы спросили у астролога Марии Кучмы, как быть, если хочется не просто красоту навести, но и удачу привлечь (в конце года нам не помешает ни то, ни другое), и она рассказала, какие оттенки и идеи ногтевого дизайна будут в этом сезоне как нельзя кстати.

— Мы не можем почувствовать энергию знаков зодиака и планет. Мы можем понять ее только через ассоциации и символы, — объясняет Мария. — Например, через цвета, эмоции, ароматы. Именно поэтому будет работать маникюр для знаков зодиака. Через символы он будет активизировать ваши сильные стороны и проявлять их еще ярче.