Россиянка стала самой красивой в мире — фото победительницы конкурса «Женщина Вселенной — 2025»

Россиянка стала самой красивой в мире — фото победительницы конкурса «Женщина Вселенной — 2025»

Алина Денисова не планировала участвовать в контесте, но раз уж приехала, надо побеждать

365
Алина Денисова и корона победительницы теперь стали единым целым | Источник: Алина Денисова / Vk.com

Алина Денисова и корона победительницы теперь стали единым целым

Источник:

Алина Денисова / Vk.com

В этом году россиянки одна за другой занимают первые места на конкурсах красоты. В сентябре Анастасия Белик стала миссис Европа — 2025, но оказалось, что вместо нее должна была ехать другая претендентка — Алина Денисова из Ижевска. Однако волей случая она попала на другой конкурс — «Женщина Вселенной — 2025» (Woman Universe 2025). И с легкостью в нем победила.

Конкурсы, шоу и праздники Алина любила с самого юного возраста. В детстве она сама организовывала для подружек игры наподобие тех, что показывали по телевизору.

Источник: Алина Денисова / Vk.com
Источник:

Алина Денисова / Vk.com

— Я проводила конкурс «Мисс Деревня» у себя в палисаднике, в местном клубе была Якубовичем на «Поле чудес» (16+). Организовывала концерты, осенний бал, Новый год, театральные постановки. А еще создала танцевальную группу, с которой мы гастролировали по соседним деревням. Представляете, какая я там местная звезда была? — рассказывает Алина.

Источник: Алина Денисова / Vk.com
Источник:

Алина Денисова / Vk.com

С годами детские игры не забылись, наоборот, Денисова превратила их в работу. Она открыла в Ижевске официальный филиал популярного шоу «Форт Боярд» (16+) и начала организовывать квесты и праздники.

Источник: Алина Денисова / Vk.com
Источник:

Алина Денисова / Vk.com

Сейчас Алине 36 лет. Она развивает собственное дело, одна воспитывает дочь, активно участвует в благотворительности.

Источник: Алина Денисова / Vk.com
Источник:

Алина Денисова / Vk.com

Уже не первый год она помогает женщинам в трудных ситуациях, которые хотят начать новую жизнь после борьбы с зависимостями или освобождения из мест лишения свободы.

Источник: Алина Денисова / Vk.com
Источник:

Алина Денисова / Vk.com

В марте Денисова победила в конкурсе «Мисс и миссис Приволжский федеральный округ» и прошла на всероссийский уровень. Затем Алина стала одной из победительниц конкурса «Мисс Россия Мира» и должна была ехать представлять страну в Европу, но не смогла.

Источник: Алина Денисова / Vk.com
Источник:

Алина Денисова / Vk.com

— Мне отказали в выдаче шенгенской визы. Не успела опомниться, как мне предложили принять участие в конкурсе «Женщина Вселенной». Рискнула, и не зря. Это незабываемый опыт, — поделилась Алина.

Источник: Алина Денисова / Vk.com
Источник:

Алина Денисова / Vk.com

На конкурсе в Южной Корее россиянка обошла 45 соперниц, среди них представительницы США, Украины, Японии, Южной Кореи и европейских стран.

Источник: Алина Денисова / Vk.com
Источник:

Алина Денисова / Vk.com

— Обстановка на конкурсе была очень дружелюбной, удалось познакомиться и подружиться с прекрасными девушками, каждой из которых я благодарна за честную борьбу, — отзывается о конкурсе победительница.

Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Конкурс красоты Красота Победа Бизнес Вселенная Миссис Вселенная
