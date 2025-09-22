«Я плакала, меня трясло»: красотка из России завоевала титул «Миссис Вселенная» в Малайзии

Источник: Татьяна Федорищева

Модель из Москвы Татьяна Федорищева стала Миссис Вселенная по итогам конкурса Mrs M Universe 2025, финал которого прошел 21 сентября в Малайзии. Победа далась ей не просто: красотке пришлось пройти через конфликт и суровые условия конкурса. О том, как ей удалось всё преодолеть, Татьяна рассказала «Городским медиа».

Кто такая Татьяна Федорищева

Татьяна Федорищева родилась в Москве, сейчас живет в Крыму. Она модель, телеведущая и участница международных конкурсов красоты. Девушку официально можно называть рекордсменкой: за полгода Татьяна завоевала 17 титулов на конкурсах по всему миру. Это позволило ей попасть в «Книгу рекордов России» как обладательнице самого большого количества титулов за участие в конкурсах красоты.

Свою первую корону Федорищева получила в 2008 году. Самым громким ее триумфом стал конкурс «Миссис Планета» в Перу, где Татьяна опередила более 30 участниц и стала единственной, кто вышел в образе Екатерины II. Платье, скипетр и даже державу Татьяна сделала своими руками.

До побед на подиумах Татьяна Федорищева работала на заводе Marussia Motors, а образование получила по инженерной специальности. Сейчас ведет телешоу, шьет наряды для конкурсов, помогает приютам для животных и жертвует на нужды военных.

Источник: Татьяна Федорищева

Участие в конкурсе

Источник: Татьяна Федорищева

Конкурсов в жизни Татьяны было много, но этот оказался одним из самых трудных. По словам модели, это связано с самой спецификой азиатских конкурсов.

«На самом деле все азиатские конкурсы для меня трудные. Они работают на износ: очень насыщенное расписание, очень поздние отбои, очень ранние подъемы. Возможно, они это считают каким-то подвигом или испытанием для девушек. Мне в силу возраста, хотя и 34 года, такой ритм немножечко тяжеловат. У нас, например, была возрастная участница, которой 69 лет, она тоже в категорию миссис попала», — рассказала Татьяна.

Mrs M Universe проводится ежегодно на протяжении 9 лет. Конкурс был создан в столице Малайзии Куала-Лумпуре двумя бизнесменами. Один из основателей конкурса отошел от дел, состязания красоты продолжает проводить модель Dato Reiss Tiara.

По ее словам, азиатские конкурсы — это высокий уровень среди всех конкурсов красоты, а все модели целенаправленно идут на них за победой, а не ради развлечения.

«В первый день, когда я только приехала на конкурс, увидела Миссис Индию и сразу поняла, что это суперсерьезный конкурент. В целом, все участницы, даже в моей возрастной категории — это очень серьезные соперницы, обойти их достаточно трудно».

Как рассказала Татьяна, во многом это связано с тем, что азиатские участницы привозят с собой огромные группы поддержки из друзей и родственников, которые могут перетянуть внимание зрителей и жюри с одной модели на другую. Для собеседницы это оказалось тяжелым психологическим испытанием.

Источник: Татьяна Федорищева

«За мной выходила как раз Миссис Малайзия. И я еще не ушла со сцены, а группа уже начинает поддерживать ее. Это сильное моральное испытание: ты стоишь в центре сцены, а на тебя никто не смотрит, все кричат и хлопают ей. У меня то же самое было, когда я выходила в национальном костюме. Я начинаю дефилировать по красной дорожке, а за мной идет участница из Малайзии. Ей все кричат и аплодируют, и жюри моментально переключается», — говорит Татьяна.

Не упасть духом ей помог ее национальный директор Кевин Ли, который работает с моделями из СНГ. Во время выступления Татьяны он сам кричал «Россия», а также собрал для нее небольшую группу поддержки.

Татьяна с Кевином Ли, который получил награду лучшего национального директора Источник: Татьяна Федорищева

Помимо основного титула, москвичка получила сертификат Best catwalk, который оказался для нее огромной похвалой. В детстве модель попала в ДТП, где чуть не лишилась стопы. В итоге она превратила это в свое преимущества, а в конкурсе даже стала участницей с лучшей походкой.

«Кстати, этот конкурс я все 6 часов отшагала в высоких туфлях pageant heels. Я очень много тренируюсь походке дома, смотрю видео-уроки вьетнамских и европейских педагогов дефиле», — добавила модель.

Географический конфликт

Участие Татьяны в Mrs M Universe омрачилось конфликтом с другими участницами. В своей видеовизитке модель сказала, что Россия — это самая большая страна, что вызвало недовольство у некоторых соперниц.

«От меня они начали требовать перезаписать эту визитку, что якобы Россия — не самая большая страна. Возможно, они имели в виду население или что-то еще. В общем, они мне стали доказывать, что Китай или США — больше. Google они не поверили, предложили спросить чат GPT. В общем никто ничего не спросил, но сошли на том, что Китай — самая большая страна. Пусть так, если им от этого легче», — рассказывает Татьяна.

О победе на Mrs M Universe

Источник: Татьяна Федорищева

Несмотря на все сложности и высокий уровень других участниц, Татьяна всё же забрала главный титул — Grand winner. Модель добавила, что эта победа стала для нее действительно важной.

«Это не первая победа, но я реально плакала, меня трясло, у меня дрожали руки. Это был просто шок, внутри всё дрожало. Уже в номере я села на кровать, и было такое состояние, как будто меня укачало — голова кружилась», — описывает свои ощущения Татьяна.

Источник: Татьяна Федорищева

Она добавила, что в основном участницы на протяжении всего конкурса поддерживали друг друга. И когда Татьяна получила победу, многие миссис из других стран поздравляли ее.