Пикси снова в тренде: самые модные стрижки осени 2025 года

Осень — самое время для многослойности Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Темнеет рано, рассветает поздно — осенью как никогда нет времени на поиски идеальной прически. А ведь хочется, чтобы она была не просто красивой, но еще и не рассыпалась от первого дуновения ветра и не превращалась в мочалку из-за дождя. К счастью, в новом сезоне в моде многослойность, дерзкие силуэты и эффект «сделал за 5 минут». Стилист по волосам Сергей Мурадов назвал шесть модных причесок этой осени, которые и объем добавят, и с текстурами поиграют, и выглядеть будут уместно как в офисе, так и на прогулке.

Пикси

Нередко ради этой стрижки звезды нещадно расстаются со своими длинными волосами и ни капли не жалеют, а это уже о многом говорит. Пикси дает объем у корней, рваные пряди и текстуру без тонны стайлинга и при этом придает образу мальчишескую игривость, с которой легко помолодеть на 5–10 лет без особых усилий.

Источник: Сергей Мурадов

Несмотря на короткую длину, вариантов укладки масса. Взъерошьте их пальцами с небольшим количеством воска. Для киношного эффекта, как после дождя, зачешите назад с помощью геля. Для вечернего выхода уберите волосы на бок. Или добавьте подвижные локоны с помощью утюжка, чтобы придать им мягкость.

Короткая, текстурная, легкая и чертовски сексуальная. При этом укладывается за пару минут с помощью пасты или текстурайзера. Сергей Мурадов Стилист по волосам и автор курсов по мужским и женским стрижкам, «Лучший бьюти-стилист — 2023» по версии премии Shopping года

Шегги

Стрижка с легким налетом 70-х. За счет коротких слоев, плавно перетекающих в длину, такой вариант маскирует тонкие пряди и заведомо добавляет объем у корней, даже если его раньше никогда там не было.

Новая волна любви к шегги пришла после выхода сериала «Эйфория» (18+). Небрежность в прическах и стиль гранж снова оказались в моде, а если природа не одарила такими же кудрявыми волосами, как у героини Зендеи, то шегги выручает как никогда.

Источник: Сергей Мурадов

— Трендовая стрижка для средней длины: до плеч или чуть ниже. Для укладки потребуется лишь текстурайзер и легкий лак, — описал стрижку Сергей.

Френч-боб

Вневременной вариант и при этом один из самых звездных. Именно такую стрижку носила Амели в одноименном фильме или Матильда в «Леоне» (18+). Френч-вариант чем-то напоминает шлем из волос. Его главное отличие — идеально ровный срез и челка.

Источник: Сергей Мурадов

Французская версия боба придает лицу свежести и при этом любому образу добавляет налет высокой моды. Будь то классическое сочетание свитера и атласной юбки в пол или бомбера с джинсами клеш. Стрижка выглядит аккуратно без сложной укладки, достаточно слегка подсушить феном, пройтись брашингом — и готово.

Вульфкат

Дерзкий гибрид между шегги и маллетом. Многослойная, с рваными концами, объемом у корней и удлиненными прядями по контуру лица. Она делает образ диким, драматичным и немного беспорядочным. Если вы предпочитаете оставаться незамеченным, лучше выберите другую модную стрижку, потому что с вульфкат отсидеться в тени не получится.

Источник: Сергей Мурадов

— Стрижка подойдет как для короткой, так и для средней длины. Для укладки берем пасту или текстурайзер, — рекомендует Сергей Мурадов.

Стрижка круглыми слоями

Одна из самых мягких стрижек осенью 2025 года. Несмотря на короткую длину, она выглядит женственно и романтично за счет техники создания: слои стригут по окружности так, чтобы пряди плавно ниспадали от макушки к лицу и создавали «рамку» без резких переходов. Стрижка подходит для любой длины волос, но особенно эффектно смотрится на коротких, где детально видно форму.

Источник: Сергей Мурадов

Женщинам с круглым или овальным лицом стоит рассмотреть стрижку круглыми слоями. Она сгладит углы, добавит объема и откроет простор для света, чтобы подчеркнуть скулы и ямочки на щеках.

Стрижка естественными слоями

Даже самые выдающиеся скулы могут затеряться из-за стрижки, полностью закрывающей лицо. Чтобы, наоборот, подчеркнуть выразительные черты и длинную шею, для длинных волос Сергей рекомендует стрижку естественными слоями. Мастер убирает тяжесть концов и добавляет аккуратные плавные переходы от лица к длине.

Источник: Сергей Мурадов