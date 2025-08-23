Лабубу на улицах. 8 трендов осени — некоторые из них удивят даже смелых модниц

Бесполезно отрицать очевидное: пора доставать с полок уютные свитера и кардиганы, утепленные рубашки, клетчатые жакеты и прочие неизменные атрибуты осеннего гардероба. В мире моды к предстоящему сезону не произошло кардинальных перемен: всё те же сочетания — вы их уже знаете, просто подзабыли за лето (но неожиданные варианты все-таки нашлись). NGS.RU советует достать дедушкин жилет, вдохновляться стилем леди Ди и пересматривать все части «Пиратов Карибского моря».
1. Цвета и оттенки
Привычный черный этой осенью уходит на второй план. Самые притягательные оттенки на осень — бордо и коричневый во всех проявлениях: от кроваво-красного до насыщенного винного, от мокко до горького шоколада. Коричневый цвет идеально воплощается в бархате, коже и шерсти.
Важно: оба оттенка особенно гармонично смотрятся на людях с теплым подтоном кожи. Поэтому, если у вас, к примеру, скандинавский тип кожи, не гонитесь за трендами, учитывайте свой цветотип.
2. Фасоны
Формы остаются женственными: широкие плечи, подчеркнутая талия, объемная линия бедра у жакетов и пиджаков. Пригодится качественный жакет из ткани, которая хорошо держит форму. Пройдитесь по магазинам, изучите маркетплейсы. Несмотря на то что ассортимент всё еще состоит преимущественно из оверсайз-моделей, наверняка получится отыскать тот, при виде которого затрепещет сердечко.
Если вы не готовы резко переходить к приталенным фасонам в стиле Dior, то носите привычный свободный крой. Но хотя бы раз попробуйте подчеркнуть линию талии ремнем и оцените себя: насколько сильно изменился образ? Понравилось? Вот и мы о том же.
3. Костюмы
Главный элемент офисного стиля, который отлично перевоплощается в повседневный. Брючные, с юбками мини, миди и макси, тройки — актуальны все три варианта. Стильно смотрятся костюмы с жилетами, но жилеты постепенно переходят в корсетную тематику.
Актуальна юбка выше колена, юбка-карандаш, которую еще совсем недавно стилисты удаляли из гардеробов — модель для смелых девушек с хорошей фигурой, чтобы она не портила пропорции. Юбка в складку тоже остается (модель уводит в школьную тему и стиль преппи, но если вам нравится, то носите смело). Популярны костюмы из замши, вельвета, твида или денима.
4. Принты
Здесь модницам предоставлена свобода выбора, потому что принты сегодня актуальны практически все. Осенняя классика — клетка, гусиная лапка или жаккард.
Животные принты — леопард, зебра или корова — тоже по-прежнему популярны. Выберите змеиный или крокодиловый, если на вечер вам захочется приодеться как рептилия.
Горошек тоже еще с нами (крупный — на пышную фигуру, мелкий — для худеньких девушек). Цветочный принт тоже актуален на осень, но не тот нежный и мелкий, который мы носили летом, а более зрелый. Взгляните на осенний сад, чтобы понять, что имеют в виду законодатели моды.
5. Баска
Здесь уже интереснее. Помните, что такое баска? Это широкая оборка на линии талии. Баска может быть на блузе, на юбке, пришита к платью, она также может быть отдельным аксессуаром.
Баска идеально подчеркивает женскую фигуру, делает ее пропорциональной и приближенной к силуэту «песочные часы». Элемент одежды идеально вписывается в офисный стиль, а также в повседневный. Смело, стильно — дерзайте!
6. Искусственный мех
Осенью стилисты предлагают обратить внимание на вещи из искусственного меха, можно цветного, например желтого или вишневого. Легкие полушубки, жилеты или пальто — если вдруг обнаружите, что похожи на мягкую плюшевую игрушку, то сделали всё правильно.
Слишком смело разгуливать в образе лабубу? Не беда. Меховые элементы в образе тоже смотрятся очень даже интересно: воротник, шапка или сумка, милая пушистая муфточка.
7. Обувь
Главная хотелка всех модниц осени — пиратские сапоги, как у Джека Воробья. Свободные, чуть небрежные, с массивной подошвой. Вписываются практически в любой лук, включая офисный (иногда хочется добавить немного бунтарства в строгий выдержанный аутфит). Носим с костюмами с юбкой, платьями, экспериментируем — блоги модных инфлюенсеров вам в помощь.
Дизайнерская обувь ворвалась в чат. Идея на любителя, но вдруг вам иногда хочется, чтобы ваши ноги выглядели как произведение искусства. Перья, бусины, мех на сапогах — еще одна фишка наступающей осени. Осмелитесь?
Острые носы, и чем острее — тем лучше. Туфли или ботильоны, в классическом базовом цвете или в популярном оттенке. Можно лаковые или замшевые — как вам больше нравится. Остроносая обувь красиво удлиняет ноги, делает их визуально стройнее и привлекательнее.
8. Trendy core
Коры — это микротренды, которые приходят и уходят. Длительность их жизни обычно — сезон, не больше. Самый осенний — grandpa core. Дедушкин стиль представляет собой сочетание комфортных и одновременно акцентных вещей.
Уютные джемперы с узорами, кардиганы, фланелевые рубашки, шерстяные пиджаки, твидовые жакеты, замшевые куртки, дубленки. Обувь — замшевые лоферы или боты «прощай молодость», которые были популярны в Советском Союзе. Будем честны: внутри многих из нас живет 80-летний пенсионер, жаждущий уюта, комфорта и тепла, — его время пришло.
Еще одна вечная осенняя история — стиль преппи или university core. C началом сентября обретает новое дыхание: рубашки с жилетами или кардиганами, юбки в складку в сочетании со свитшотами, гольфы или носки, клетка.
Многим нравится дополнять образ аксессуарами: подойдут очки, ободки, сумки строгой формы, лоферы, туфли «Мэри Джейн» или балетки с ремешком на взъеме.
Old money или стиль «старых денег» — это демонстрация роскошных образов в духе Америки и Европы прошлого столетия. Стало модным копировать образы Кэролин Кеннеди, супруги сына американского президента, или принцессы Дианы, примерять костюмы в духе Шанель и носить перчатки.
Дома у каждой уважающей себя модницы наверняка найдется что-то из того, что составляет основную капсулу: пиджак или вязаный кардиган, трикотажный жилет, брюки классического кроя, со стрелками или клеш, футболка или джемпер с воротником поло, классическая белая рубашка, платье-футляр или юбка длины миди, теннисная юбка.
