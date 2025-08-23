НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Лабубу на улицах. 8 трендов осени — некоторые из них удивят даже смелых модниц

Лабубу на улицах. 8 трендов осени — некоторые из них удивят даже смелых модниц

Надеваем пиратские сапоги или наряжаемся в стильного дедушку — ищите свое

Уже совсем скоро осень официально вступит в свои права — пора задуматься о сезонном гардеробе

Источник: Юрий Орлов / Городские порталы

Уже совсем скоро осень официально вступит в свои права — пора задуматься о сезонном гардеробе

Источник:

Юрий Орлов / Городские порталы

Бесполезно отрицать очевидное: пора доставать с полок уютные свитера и кардиганы, утепленные рубашки, клетчатые жакеты и прочие неизменные атрибуты осеннего гардероба. В мире моды к предстоящему сезону не произошло кардинальных перемен: всё те же сочетания — вы их уже знаете, просто подзабыли за лето (но неожиданные варианты все-таки нашлись). NGS.RU советует достать дедушкин жилет, вдохновляться стилем леди Ди и пересматривать все части «Пиратов Карибского моря».

1. Цвета и оттенки

Актуальный цвет и фасон костюма — обратите внимание на приталенный крой

Источник: in.pinterest.com

Актуальный цвет и фасон костюма — обратите внимание на приталенный крой

Источник:

in.pinterest.com

Идеальное осеннее сочетание цветов: винный, черный и теплый белый

Источник: in.pinterest.com

Идеальное осеннее сочетание цветов: винный, черный и теплый белый

Источник:

in.pinterest.com

Привычный черный этой осенью уходит на второй план. Самые притягательные оттенки на осень — бордо и коричневый во всех проявлениях: от кроваво-красного до насыщенного винного, от мокко до горького шоколада. Коричневый цвет идеально воплощается в бархате, коже и шерсти.

Важно: оба оттенка особенно гармонично смотрятся на людях с теплым подтоном кожи. Поэтому, если у вас, к примеру, скандинавский тип кожи, не гонитесь за трендами, учитывайте свой цветотип.

2. Фасоны

Непривычно, но стоит лишь один раз примерить — и случится любовь

Источник: in.pinterest.com

Непривычно, но стоит лишь один раз примерить — и случится любовь

Источник:

in.pinterest.com

Присмотритесь к силуэтному жакету — самый женственный фасон за последние несколько сезонов

Источник: in.pinterest.com

Присмотритесь к силуэтному жакету — самый женственный фасон за последние несколько сезонов

Источник:

in.pinterest.com

Формы остаются женственными: широкие плечи, подчеркнутая талия, объемная линия бедра у жакетов и пиджаков. Пригодится качественный жакет из ткани, которая хорошо держит форму. Пройдитесь по магазинам, изучите маркетплейсы. Несмотря на то что ассортимент всё еще состоит преимущественно из оверсайз-моделей, наверняка получится отыскать тот, при виде которого затрепещет сердечко.

Если вы не готовы резко переходить к приталенным фасонам в стиле Dior, то носите привычный свободный крой. Но хотя бы раз попробуйте подчеркнуть линию талии ремнем и оцените себя: насколько сильно изменился образ? Понравилось? Вот и мы о том же.

3. Костюмы

Костюмы-тройки всё еще на пике славы

Источник: in.pinterest.com

Костюмы-тройки всё еще на пике славы

Источник:

in.pinterest.com

А костюмы с юбкой макси только зашли и сразу же попали в топ

Источник: in.pinterest.com

А костюмы с юбкой макси только зашли и сразу же попали в топ

Источник:

in.pinterest.com

Главный элемент офисного стиля, который отлично перевоплощается в повседневный. Брючные, с юбками мини, миди и макси, тройки — актуальны все три варианта. Стильно смотрятся костюмы с жилетами, но жилеты постепенно переходят в корсетную тематику.

Актуальна юбка выше колена, юбка-карандаш, которую еще совсем недавно стилисты удаляли из гардеробов — модель для смелых девушек с хорошей фигурой, чтобы она не портила пропорции. Юбка в складку тоже остается (модель уводит в школьную тему и стиль преппи, но если вам нравится, то носите смело). Популярны костюмы из замши, вельвета, твида или денима.

4. Принты

Самый осенний принт — клетка. Когда, если не сейчас?

Источник: in.pinterest.com

Самый осенний принт — клетка. Когда, если не сейчас?

Источник:

in.pinterest.com

Или мягкая курточка с коровьим принтом? Он всё еще в краш-списке у модниц

Источник: in.pinterest.com

Или мягкая курточка с коровьим принтом? Он всё еще в краш-списке у модниц

Источник:

in.pinterest.com

Здесь модницам предоставлена свобода выбора, потому что принты сегодня актуальны практически все. Осенняя классика — клетка, гусиная лапка или жаккард.

Животные принты — леопард, зебра или корова — тоже по-прежнему популярны. Выберите змеиный или крокодиловый, если на вечер вам захочется приодеться как рептилия.

Горошек тоже еще с нами (крупный — на пышную фигуру, мелкий — для худеньких девушек). Цветочный принт тоже актуален на осень, но не тот нежный и мелкий, который мы носили летом, а более зрелый. Взгляните на осенний сад, чтобы понять, что имеют в виду законодатели моды.

5. Баска

В современном исполнении баска — стильный акцентный аксессуар (можно сделать самостоятельно из старой джинсовой юбки)

Источник: in.pinterest.com

В современном исполнении баска — стильный акцентный аксессуар (можно сделать самостоятельно из старой джинсовой юбки)

Источник:

in.pinterest.com

Интересный вариант разбавить офисный строгий стиль — образ сразу смотрится интереснее и притягивает взгляды

Источник: in.pinterest.com

Интересный вариант разбавить офисный строгий стиль — образ сразу смотрится интереснее и притягивает взгляды

Источник:

in.pinterest.com

Здесь уже интереснее. Помните, что такое баска? Это широкая оборка на линии талии. Баска может быть на блузе, на юбке, пришита к платью, она также может быть отдельным аксессуаром.

Баска идеально подчеркивает женскую фигуру, делает ее пропорциональной и приближенной к силуэту «песочные часы». Элемент одежды идеально вписывается в офисный стиль, а также в повседневный. Смело, стильно — дерзайте!

6. Искусственный мех

Самый теплый тренд осени. Если яркие цвета для вас — это слишком смело, выбирайте базу (белый, бежевый, серый, черный)

Источник: in.pinterest.com

Самый теплый тренд осени. Если яркие цвета для вас — это слишком смело, выбирайте базу (белый, бежевый, серый, черный)

Источник:

in.pinterest.com

Или примеряйте трендовый осенний оттенок и щеголяйте, собирая комплименты

Источник: in.pinterest.com

Или примеряйте трендовый осенний оттенок и щеголяйте, собирая комплименты

Источник:

in.pinterest.com

Осенью стилисты предлагают обратить внимание на вещи из искусственного меха, можно цветного, например желтого или вишневого. Легкие полушубки, жилеты или пальто — если вдруг обнаружите, что похожи на мягкую плюшевую игрушку, то сделали всё правильно.

Слишком смело разгуливать в образе лабубу? Не беда. Меховые элементы в образе тоже смотрятся очень даже интересно: воротник, шапка или сумка, милая пушистая муфточка.

7. Обувь

Грубость сапог отлично смягчают кружевные нежные гольфы — стильный прием вам на заметку

Источник: in.pinterest.com

Грубость сапог отлично смягчают кружевные нежные гольфы — стильный прием вам на заметку

Источник:

in.pinterest.com

Пиратские сапоги могут быть и на шнуровке, и на высоком каблуке — советуем искать в дизайнерских обувных магазинах

Источник: in.pinterest.com

Пиратские сапоги могут быть и на шнуровке, и на высоком каблуке — советуем искать в дизайнерских обувных магазинах

Источник:

in.pinterest.com

Главная хотелка всех модниц осени — пиратские сапоги, как у Джека Воробья. Свободные, чуть небрежные, с массивной подошвой. Вписываются практически в любой лук, включая офисный (иногда хочется добавить немного бунтарства в строгий выдержанный аутфит). Носим с костюмами с юбкой, платьями, экспериментируем — блоги модных инфлюенсеров вам в помощь.

То что доктор прописал — меховые тапочки: тепло, уютно (только носите в сухую погоду)

Источник: in.pinterest.com

То что доктор прописал — меховые тапочки: тепло, уютно (только носите в сухую погоду)

Источник:

in.pinterest.com

Идея для ленивых — просто привяжите ленты на старые ботинки. Ваша дизайнерская модная пара готова

Источник: in.pinterest.com

Идея для ленивых — просто привяжите ленты на старые ботинки. Ваша дизайнерская модная пара готова

Источник:

in.pinterest.com

Дизайнерская обувь ворвалась в чат. Идея на любителя, но вдруг вам иногда хочется, чтобы ваши ноги выглядели как произведение искусства. Перья, бусины, мех на сапогах — еще одна фишка наступающей осени. Осмелитесь?

Первое — острый нос, второе — сочетание цветов, третье — вы главный модник на районе

Источник: in.pinterest.com

Первое — острый нос, второе — сочетание цветов, третье — вы главный модник на районе

Источник:

in.pinterest.com

Обувь с открытой пяткой осенью будем носить с колготками в тон

Источник: in.pinterest.com

Обувь с открытой пяткой осенью будем носить с колготками в тон

Источник:

in.pinterest.com

Острые носы, и чем острее — тем лучше. Туфли или ботильоны, в классическом базовом цвете или в популярном оттенке. Можно лаковые или замшевые — как вам больше нравится. Остроносая обувь красиво удлиняет ноги, делает их визуально стройнее и привлекательнее.

8. Trendy core

Самое уютное, что существует в модной индустрии

Источник: in.pinterest.com

Самое уютное, что существует в модной индустрии

Источник:

in.pinterest.com

И самое осеннее

Источник: in.pinterest.com

И самое осеннее

Источник:

in.pinterest.com

Коры — это микротренды, которые приходят и уходят. Длительность их жизни обычно — сезон, не больше. Самый осенний — grandpa core. Дедушкин стиль представляет собой сочетание комфортных и одновременно акцентных вещей.

Уютные джемперы с узорами, кардиганы, фланелевые рубашки, шерстяные пиджаки, твидовые жакеты, замшевые куртки, дубленки. Обувь — замшевые лоферы или боты «прощай молодость», которые были популярны в Советском Союзе. Будем честны: внутри многих из нас живет 80-летний пенсионер, жаждущий уюта, комфорта и тепла, — его время пришло.

Для любительниц университетского вайба

Источник: in.pinterest.com

Для любительниц университетского вайба

Источник:

in.pinterest.com

Классическое сочетание: школьная юбка в клетку, рубашка, кардиган или джемпер

Источник: in.pinterest.com

Классическое сочетание: школьная юбка в клетку, рубашка, кардиган или джемпер

Источник:

in.pinterest.com

Еще одна вечная осенняя история — стиль преппи или university core. C началом сентября обретает новое дыхание: рубашки с жилетами или кардиганами, юбки в складку в сочетании со свитшотами, гольфы или носки, клетка.

Многим нравится дополнять образ аксессуарами: подойдут очки, ободки, сумки строгой формы, лоферы, туфли «Мэри Джейн» или балетки с ремешком на взъеме.

Строго, выдержанно, со вкусом

Источник: in.pinterest.com

Строго, выдержанно, со вкусом

Источник:

in.pinterest.com

Бежевый монохром всегда смотрится стильно и дорого, сочетание в духе олдмани

Источник: in.pinterest.com

Бежевый монохром всегда смотрится стильно и дорого, сочетание в духе олдмани

Источник:

in.pinterest.com

Old money или стиль «старых денег» — это демонстрация роскошных образов в духе Америки и Европы прошлого столетия. Стало модным копировать образы Кэролин Кеннеди, супруги сына американского президента, или принцессы Дианы, примерять костюмы в духе Шанель и носить перчатки.

Дома у каждой уважающей себя модницы наверняка найдется что-то из того, что составляет основную капсулу: пиджак или вязаный кардиган, трикотажный жилет, брюки классического кроя, со стрелками или клеш, футболка или джемпер с воротником поло, классическая белая рубашка, платье-футляр или юбка длины миди, теннисная юбка.

А вы следите за трендами в одежде?

Да, конечно
Нет, мне это не интересно
В чем-то — да, в чем-то — нет
Отвечу в комментариях
