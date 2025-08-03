Самые модные сумки осени 2025 года: 6 главных трендов — присмотрите их уже сейчас

Ждать ярких красок и блеска этой осенью в аксессуарах точно не стоит Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа

Этой осенью сумки не дополнительный аксессуар, который можно взять для красоты или забыть без особого ущерба. Дизайнеры и модные бренды выводят в тренды модели, которые кроме нотки стиля несут пользу, да еще какую. Стилист Юлия Метелева рассказала, что новый сезон — время возвращения удобных и практичных сумок, куда можно сложить с собой всю жизнь, а не только ключи. Вот шесть из них, которые, возможно, уже есть в вашем гардеробе и нужно только поискать.

Сумка в стиле бохо

Если бы 2025 год нужно было охарактеризовать одним стилем, то им бы стал бохо. Всё лето в моде были объемные блузы, длинные юбки с вышивкой и узорами. Осенью, когда всю эту красоту придется спрятать под пальто или куртки, на выручку приходят сумки.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа

Стилист Юлия Метелева называет среди отличительных особенностей стиля бахрому, замшу и завязки. Особенно актуальны осенью сумки в виде мешка, торбы и седла. Лучше всего выбирать модели теплых землистых оттенков: такие цвета — вечная классика стиля, и при этом они добавят образу богемного шика.

Интересно, что, несмотря на моду на натуральные ткани и цвета, сумка необязательно должна выглядеть как одна из миллиона. Смело добавляйте вышивку, брелоки, этнические узоры и орнамент — стиль бохо позволяет.

Большая сумка-тоут

Наконец-то не нужно брать отдельную сумку для спортзала или продуктов, когда идешь на работу. Клатчи 3XL, тоуты, куда можно сложить половину дома и еще останется место, — в тренде большие, а иногда даже гигантские сумки.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа

Стилист называет их одним из самых удобных трендов. Длительное время в моде оставались миниатюрные модели, куда даже телефон не всегда помещался, но практичность всё же победила, и теперь всех, включая модных инфлюенсеров и звезд Голливуда, папарацци ловят с огромными тоутами в руках.

Замшевая сумка

Самый капризный тренд осени-2025, так как все мы знаем, в какую тряпочку превращается замша после дождя, но риск того стоит. При этом какие-то недочеты, которые появятся на сумке со временем, могут стать ее изюминкой. Первые потертости, шероховатости добавят ей винтажного шарма (только без перегибов, совсем заюзанные авоськи никого не красят).

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа

Среди всех цветов лучше всего отдать предпочтение кофейным оттенкам: капучино, карамельному, темно-коричневому. Российские звезды уже подхватили тренд. Замшевые сумки есть в гардеробе Виктории Бони и дочери Дмитрия Маликова — Стефании.

Замша особенно актуальна осенью, притягивает своей теплотой, создает максимально уютные образы. Юлия Метелева стилист, входит в топ-5 лучших по Екатеринбургу по версии премии Shopping года. Преподаватель в Высшей школе имиджа и стиля

Сумка на кулиске

Всё новое — хорошо забытое старое. Так и здесь: еще в 2024 году модные бренды отдали дань прошлому, добавив в свои коллекции нотку ретро, но в новом прочтении. Модных инфлюенсеров зацепили удобные сумки с завязками, и тренд задержался с нами на несколько сезонов. По своей конструкции сумка напоминает мешок, но за счет кулиски может легко трансформироваться в элегантный аксессуар, с которым не стыдно выйти в свет.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа

В размерах сумки нет ограничений, одинаково актуально будут смотреться как замшевые модели на ремне, так и миниатюрные из кожи. А вот с цветами лучше сильно не экспериментировать: природные оттенки или классический черный или белый точно не подведут.

Сумка-боулинг

Сумка-боулинг получила свое название благодаря поразительному сходству со спортивной экипировкой. Изначально она была придумана для переноски тяжелых шаров и обуви, но в 2000-х Prada впервые вывела ее на подиум, и теперь она регулярный гость в коллекциях.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа

Сумка-боулинг отличается вместительностью, четкой формой (прямоугольной или округлой) и обязательно прочными ручками. Актуальны как насыщенные, так и пастельные оттенки. Особенно шикарно смотрятся песочные, золотистые и шоколадные тона. Не бойтесь экспериментировать с монохромными или винными вариантами.

Клатч

Юлия Метелева отмечает, что долгое время клатчи были вне трендов и существовали лишь как элемент вечернего образа. Осенью 2025 года они возвращаются в повседневные аутфиты модниц.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа

Плетеные клатчи сейчас на пике популярности. Они напоминают изделия ручной работы и отличаются минималистичным дизайном. Также в моде вытянутые клатчи, в форме таксы. Для тех, кто хочет добавить оригинальности, модные бренды предлагают клатчи из змеиной кожи. Несмотря на необычную текстуру, они подойдут даже для офиса, если остановиться на натуральных цветах.