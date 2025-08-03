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Стиль и красота Модные советы Обзор Самые модные сумки осени 2025 года: 6 главных трендов — присмотрите их уже сейчас

Самые модные сумки осени 2025 года: 6 главных трендов — присмотрите их уже сейчас

Как оказалось, в этом сезоне размер имеет значение

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Ждать ярких красок и блеска этой осенью в аксессуарах точно не стоит | Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаЖдать ярких красок и блеска этой осенью в аксессуарах точно не стоит | Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа

Ждать ярких красок и блеска этой осенью в аксессуарах точно не стоит

Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Этой осенью сумки не дополнительный аксессуар, который можно взять для красоты или забыть без особого ущерба. Дизайнеры и модные бренды выводят в тренды модели, которые кроме нотки стиля несут пользу, да еще какую. Стилист Юлия Метелева рассказала, что новый сезон — время возвращения удобных и практичных сумок, куда можно сложить с собой всю жизнь, а не только ключи. Вот шесть из них, которые, возможно, уже есть в вашем гардеробе и нужно только поискать.

Сумка в стиле бохо

Если бы 2025 год нужно было охарактеризовать одним стилем, то им бы стал бохо. Всё лето в моде были объемные блузы, длинные юбки с вышивкой и узорами. Осенью, когда всю эту красоту придется спрятать под пальто или куртки, на выручку приходят сумки.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Стилист Юлия Метелева называет среди отличительных особенностей стиля бахрому, замшу и завязки. Особенно актуальны осенью сумки в виде мешка, торбы и седла. Лучше всего выбирать модели теплых землистых оттенков: такие цвета — вечная классика стиля, и при этом они добавят образу богемного шика.

Интересно, что, несмотря на моду на натуральные ткани и цвета, сумка необязательно должна выглядеть как одна из миллиона. Смело добавляйте вышивку, брелоки, этнические узоры и орнамент — стиль бохо позволяет.

Большая сумка-тоут

Наконец-то не нужно брать отдельную сумку для спортзала или продуктов, когда идешь на работу. Клатчи 3XL, тоуты, куда можно сложить половину дома и еще останется место, — в тренде большие, а иногда даже гигантские сумки.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Стилист называет их одним из самых удобных трендов. Длительное время в моде оставались миниатюрные модели, куда даже телефон не всегда помещался, но практичность всё же победила, и теперь всех, включая модных инфлюенсеров и звезд Голливуда, папарацци ловят с огромными тоутами в руках.

Замшевая сумка

Самый капризный тренд осени-2025, так как все мы знаем, в какую тряпочку превращается замша после дождя, но риск того стоит. При этом какие-то недочеты, которые появятся на сумке со временем, могут стать ее изюминкой. Первые потертости, шероховатости добавят ей винтажного шарма (только без перегибов, совсем заюзанные авоськи никого не красят).

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Среди всех цветов лучше всего отдать предпочтение кофейным оттенкам: капучино, карамельному, темно-коричневому. Российские звезды уже подхватили тренд. Замшевые сумки есть в гардеробе Виктории Бони и дочери Дмитрия Маликова — Стефании.

<p>Юлия Метелева</p><p>Юлия Метелева</p>

Замша особенно актуальна осенью, притягивает своей теплотой, создает максимально уютные образы.

Юлия Метелева

стилист, входит в топ-5 лучших по Екатеринбургу по версии премии Shopping года. Преподаватель в Высшей школе имиджа и стиля

Сумка на кулиске

Всё новое — хорошо забытое старое. Так и здесь: еще в 2024 году модные бренды отдали дань прошлому, добавив в свои коллекции нотку ретро, но в новом прочтении. Модных инфлюенсеров зацепили удобные сумки с завязками, и тренд задержался с нами на несколько сезонов. По своей конструкции сумка напоминает мешок, но за счет кулиски может легко трансформироваться в элегантный аксессуар, с которым не стыдно выйти в свет.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

В размерах сумки нет ограничений, одинаково актуально будут смотреться как замшевые модели на ремне, так и миниатюрные из кожи. А вот с цветами лучше сильно не экспериментировать: природные оттенки или классический черный или белый точно не подведут.

Сумка-боулинг

Сумка-боулинг получила свое название благодаря поразительному сходству со спортивной экипировкой. Изначально она была придумана для переноски тяжелых шаров и обуви, но в 2000-х Prada впервые вывела ее на подиум, и теперь она регулярный гость в коллекциях.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Сумка-боулинг отличается вместительностью, четкой формой (прямоугольной или округлой) и обязательно прочными ручками. Актуальны как насыщенные, так и пастельные оттенки. Особенно шикарно смотрятся песочные, золотистые и шоколадные тона. Не бойтесь экспериментировать с монохромными или винными вариантами.

Клатч

Юлия Метелева отмечает, что долгое время клатчи были вне трендов и существовали лишь как элемент вечернего образа. Осенью 2025 года они возвращаются в повседневные аутфиты модниц.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Плетеные клатчи сейчас на пике популярности. Они напоминают изделия ручной работы и отличаются минималистичным дизайном. Также в моде вытянутые клатчи, в форме таксы. Для тех, кто хочет добавить оригинальности, модные бренды предлагают клатчи из змеиной кожи. Несмотря на необычную текстуру, они подойдут даже для офиса, если остановиться на натуральных цветах.

Как вам модные сумки на осень?

Мне нечего складывать в сумку, поэтому и клатча как раз хватит
Давно хожу с большой сумкой, хорошо, что она в моде
Бахрома, нашивки, брелоки — такое мне нравится
Хочу сумку на кулиске
Наконец кроме кожи в моде другой материал
Бог с этими трендами, какая сумка в шкафу будет, ту и возьму
Не ношу сумки, в пакет всё сложил, и отлично
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Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Сумка Тренд Мода Аксессуар Стилист Осень Стиль Красота
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