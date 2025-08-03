Хватит сидеть под лампой: домашний маникюр от мастера — от обрезки до ухода

Учимся делать маникюр дома — советы мастера Источник: Алена Золотухина / NGS.RU

Если вы устали из месяца в месяц записываться на ноготочки, этот текст для вас. Да, маникюр — базовая уходовая процедура, но найти хорошего мастера непросто, выделять регулярно по два часа из своего времени еще сложнее. Соотношение цены и качества порой вызывает вопросы. Если вы привыкли ходить к одному мастеру, приходится подстраиваться и под его расписание, а то и кататься к нему на край света. Может быть, пора научиться делать маникюр самостоятельно?

Вместе с мастером маникюра NGS.RU составил для вас инструкцию, как ухаживать за ногтями в домашних условиях.

Кристина Потрашкова Мастер маникюра

Домашний маникюр

Начнем с простого — со стрижки. Мастер маникюра Кристина Потрашкова советует воспользоваться маникюрными кусачками. Не забудьте продезинфицировать их перед использованием: вам в помощь антисептик или медицинский спирт.

— Если речь о ногтях на руках, делайте округлую форму. Если на ногах, то стригите прямо, — рекомендует мастер.

Оставляйте примерно 1–2 миллиметра, не стригите под корень. Уголки ногтей лучше подпиливать. Кристина Потрашкова рекомендует использовать пилки с жесткостью не менее 240 грит.

Следующий этап — уход за кутикулой.

— Нанести на кутикулу ремувер, подождать пару минут и почистить апельсиновой палочкой зону кутикулы и под ногтем, — продолжает мастер.

Ремувер — специальное средство, которое используется для удаления различных веществ с поверхности кожи, ногтей или ресниц. Чаще всего ремуверы применяются для удаления макияжа, наращенных ресниц, татуажа, а также для ухода за кутикулой при маникюре.

Если хочется, нанесите на ногти лак. Уровень повышенной сложности: лампа, гель-лак и топ — можно развлекаться. Включите фоном сериал, подкаст или любимую музыку. Для того чтобы гель-лак лучше сцепился с ногтевой пластиной, можно использовать праймер.

— Праймер увеличивает адгезию между ногтем и лаком. Проще говоря, работает как двусторонний скотч, — объясняет мастер.

Восстановление и укрепление

Яркий, нюдовый или французский маникюр — красиво, но иногда всё же стоит давать отдых ногтевой пластине. В процессе носки гель-лака пластина истончается, ногти могут начать слоиться. Снимите гель-лак и походите какое-то время с «голыми» ногтями, дайте им время прийти в себя.

— Самый лучший способ восстановить ногти после гель-лака — срастить ногтевую пластину. На это уйдет примерно 3–6 месяцев, — подсказывает Кристина Потрашкова.

Если у вас сломался ноготь, просто подпилите его. Если поломка серьезная — обратитесь за помощью к мастеру — починит Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Не забудьте в процессе сращивания обеспечить ногтям должный уход: увлажнение и питание. Используйте маски для ногтей, масло для кутикулы — им можно пользоваться ежедневно. Делайте ванночки с морской солью: растворите 1–2 столовые ложки морской соли в стакане теплой воды, для усиления эффекта можно добавить несколько капель йода.

Чтобы ногти хороши росли, были крепкими и не обламывались, оберегайте их от прямого контакта с чистящими средствами при уборке. Кристина Потрашкова напоминает не забывать надевать перчатки при выполнении работы по дому.

Важно укреплять ногти Источник: Алена Золотухина / NGS.RU Тогда ваш маникюр прослужит дольше Источник: Алена Золотухина / NGS.RU

Поможет и правильное питание: включите в рацион продукты, богатые белком, так как ногти состоят из кератина, а это белок и есть. Также полезны продукты, содержащие витамины группы B, витамин Е и минералы, такие как цинк и железо.

— Можно также подключить витамины — кальций, железо, D 3 (мясо, рыба, молочные продукты), — подсказывает мастер.